Politique

Le haut dirigeant Tô Lâm appelle à moderniser la Police populaire

Le secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, a appelé à bâtir une Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, capable de répondre aux exigences de la nouvelle situation, tout en renforçant la lutte contre la criminalité, la transformation numérique et la gouvernance sociale moderne.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, offre des fleurs en hommage à la Police populaire à l'occasion de son 64e anniversaire. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, offre des fleurs en hommage à la Police populaire à l'occasion de son 64e anniversaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à construire une Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, « la plus disciplinée, la plus fidèle et la plus proche de la population », afin de répondre aux exigences de la nouvelle situation et de contribuer à l'édification d'une société ordonnée, sûre, civilisée et prospère.

Il s'est exprimé ainsi lors d'une rencontre avec plusieurs générations de dirigeants, de commandants, de cadres vétérans et de représentants des policiers blessés en service de la Police populaire, organisée le 18 juillet à Hanoï par le Comité du Parti de la Police centrale et le ministère de la Sécurité publique, à l'occasion du 64e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire (20 juillet 1962-20 juillet 2026).

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm et des délégués. Photo : VNA


Prenant la parole lors de cette rencontre, Tô Lâm a souligné que les acquis obtenus par le pays en matière de développement socio-économique, de défense et de sécurité nationale ces dernières années avaient bénéficié de la contribution importante de la Police populaire, en particulier de la Police populaire de sécurité publique. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a salué les contributions remarquables des générations de dirigeants et de cadres de la Police populaire au fil des décennies, tout en les appelant à continuer de mettre leur expérience, leur sens des responsabilités et leur prestige au service de l'œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Le secrétaire général du Parti et président de l'État a également rappelé que, pour la première fois, le 14e Congrès national du Parti avait souligné la nécessité de valoriser le rôle des anciens policiers dans la transmission des traditions patriotiques et de l'héroïsme révolutionnaire aux jeunes générations, ainsi que dans la promotion des valeurs et des traditions des policiers révolutionnaires.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Photo : VNA



Afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de développement du pays, Tô Lâm a demandé à la Police populaire de continuer à jouer un rôle central dans l'édification d'une société disciplinée, sûre, saine, harmonieuse et développée. Il a appelé les forces de police à intensifier la lutte contre toutes les formes de criminalité, à développer des communes et quartiers exempts de drogue, avec pour objectif de parvenir progressivement à des localités sans criminalité ni fléaux sociaux, tout en maintenant l'objectif de réduire de 10 % la criminalité portant atteinte à l'ordre social.

Le dirigeant vietnamien a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de promouvoir une gouvernance sociale moderne, en passant d'une logique de « gestion de la société » à celle de « gouvernance et de construction de la société », avec les données comme fondement, les technologies numériques comme outil et les citoyens au cœur de l'action publique. Selon lui, cette évolution constitue une exigence incontournable pour améliorer l'efficacité de la gouvernance nationale dans le contexte de la transformation numérique et du développement rapide des sciences et des technologies.

Concernant le développement des forces de police, Tô Lâm a insisté sur la formation d'un corps de policiers doté d'une solide détermination politique, d'une intégrité exemplaire, d'une parfaite maîtrise du droit et des compétences professionnelles, mais aussi de capacités numériques, d'un esprit d'innovation et d'une totale disponibilité à protéger la paix et le bonheur de la population. Il a également demandé de continuer à améliorer les conditions de travail et de vie des policiers et de valoriser le rôle des anciens policiers dans l'édification d'une société ordonnée, sûre et civilisée.

Le secrétaire général du Parti et président de l'État s'est déclaré convaincu que, fidèle à sa glorieuse tradition héroïque, la Police populaire continuerait à être à l'avant-garde dans la mise en œuvre des orientations du Parti et des politiques de l'État, tandis que les anciens responsables et cadres de la Police populaire poursuivraient leur rôle d'exemple au sein de leurs communautés, contribuant ainsi à renforcer la grande union nationale et à saisir pleinement les opportunités de développement tout en défendant fermement la Patrie.

Prenant également la parole, le général Lương Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a affirmé que le Comité du Parti de la Police centrale, le ministère de la Sécurité publique et l'ensemble de la Police populaire mettraient pleinement en œuvre les orientations du secrétaire général du Parti et président de la République.

Selon lui, dans les temps à venir, la Police populaire poursuivra avec détermination la lutte contre toutes les formes de criminalité, développera des communes et quartiers exempts de drogue, œuvrant progressivement à l'élimination de la criminalité et des fléaux sociaux, tout en jouant un rôle moteur dans la mise en place d'une gouvernance sociale moderne fondée sur les données et les technologies numériques. Elle poursuivra également la construction d'une Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, capable de répondre pleinement aux exigences des nouvelles missions de développement du pays. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Police populaire #moderne
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