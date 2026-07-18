Politique

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA
Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien, le 17 juillet à Hanoï, avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné que cette amitié repose sur des liens historiques étroits entre les deux peuples, dont Kostas Sarantidis (Nguyen Van Lap), héros des Forces armées populaires du Vietnam, demeure un symbole emblématique de solidarité et d'amitié.

vnanet-2.jpg
Lors de l'entretien. Photo : VNA

Afin de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, Le Hoai Trung a proposé de multiplier les échanges de délégations à tous les échelons, en particulier au plus haut niveau, et de renforcer la coordination ainsi que le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment alors que la Grèce siège comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2025-2026.

Le ministre a également appelé les deux parties à exploiter pleinement les mécanismes de coopération existants, à renforcer les liens entre les entreprises et à élargir leur coopération dans des domaines à fort potentiel tels que le transport maritime, la logistique, les énergies renouvelables, la culture, le tourisme, les sciences, les technologies et l'innovation. Il a souligné la nécessité d'achever rapidement la signature des accords en négociation afin de créer un cadre juridique favorable au développement des échanges, notamment dans les secteurs du transport maritime, du travail et de la prévention de la double imposition.

Le Hoai Trung a remercié la Grèce pour son appréciation positive des efforts déployés par le Vietnam afin d'obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE) sur les produits de la pêche vietnamiens. Il a souhaité qu'Athènes poursuive son soutien auprès de la CE en faveur d'une levée rapide de cette mesure et encourage les États membres de l'Union européenne qui ne l'ont pas encore fait à ratifier l'Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA).

Le ministre vietnamien s'est également déclaré prêt à soutenir l'organisation prochaine d'une mission d'entreprises grecques au Vietnam afin d'explorer les opportunités du marché et de promouvoir les investissements.

Remerciant le Vietnam pour son accueil chaleureux, le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, a salué les remarquables performances socio-économiques du Vietnam ainsi que le rôle croissant qu'il joue sur la scène internationale.

Il a affirmé que la Grèce était prête à servir de passerelle entre le Vietnam et l'Europe et souhaitait renforcer davantage la coopération bilatérale dans le cadre de sa politique de coopération avec la région Asie-Pacifique.

Le chef de la diplomatie grecque a convenu que les deux ministères des Affaires étrangères devaient continuer à jouer un rôle central dans la coordination et la mise en œuvre des domaines de coopération, tout en maintenant des mécanismes réguliers de consultation.

Il a remercié le Vietnam d'avoir ouvert son marché aux kiwis grecs et a proposé de poursuivre les discussions en vue de faciliter l'accès d'autres produits emblématiques grecs au marché vietnamien.

George Gerapetritis a également exprimé son souhait de renforcer les liens entre les collectivités locales des deux pays, de signer de nouveaux accords de coopération, d'étudier l'ouverture d'une liaison aérienne directe Vietnam-Grèce et d'intensifier la coopération dans des secteurs d'excellence tels que le transport maritime, les ports, les sciences et les technologies, ainsi que d'examiner la possibilité de créer des coentreprises dans la construction navale. Il s'est en outre engagé à continuer de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant en Grèce afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de trait d'union entre les deux pays.

Les deux ministres ont également procédé à un échange de vues approfondi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils sont convenus de renforcer leur coopération au sein des Nations unies, dans le cadre ASEAN-UE et d'autres mécanismes multilatéraux, tout en réaffirmant leur attachement au multilatéralisme et au respect du droit international.

Ils ont enfin souligné l'importance de préserver la paix, la stabilité, la sûreté, la sécurité ainsi que la liberté de navigation et de survol, et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).

#Vietnam #Grèce #amitié traditionnelle
Suivez VietnamPlus

Voir plus

La rencontre entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant au Vietnam, le 17 juillet à Hanoï. Photo: baochinhphu.vn

Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc rencontre des entreprises américaines

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé l’importance du rôle des entreprises américaines dans le développement économique du Vietnam et appelé à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, lors d’une rencontre avec des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant dans le pays, le 17 juillet à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung. Photo: VGP

Concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour le développement de l’IA dans la nouvelle phase

Le Vietnam entend accélérer le développement de l’intelligence artificielle en misant sur un écosystème coordonné entre l’État, la recherche, la formation et les entreprises. Lors d’un forum tenu le 17 juillet à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour faire de l’IA un levier majeur de la transformation numérique et du développement socio-économique du pays.

La délégation vietnamienne visite le musée de la Révolution de Hongyanmusée de la Révolution de Hongyan. Photo: VNA

Sur les traces du Président Hô Chi Minh, le Vietnam et Chongqing renforcent leur amitié

En visite de travail à Chongqing, en Chine, une délégation du Parti communiste du Vietnam conduite par Le Minh Tri s’est rendue au musée de la Révolution de Hongyan, où sont conservés des vestiges liés aux activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh. Cette visite a également été marquée par des échanges avec les autorités de Chongqing visant à renforcer la coopération décentralisée et l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, offre de l’encens en hommage aux héros tombés pour l’indépendance du pays. Photo: VNA

La recherche et l’identification des martyrs sont une responsabilité sacrée envers la Patrie

À l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé à poursuivre avec une détermination accrue la recherche, le rapatriement et l’identification des soldats morts pour la Patrie. En visite sur un site de fouilles à Ho Chi Minh-Ville, il a souligné que cette mission constituait l’expression de la gratitude du Vietnam envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Les autorités de la province de Dông Thap procèdent à l’enregistrement des informations relatives aux tombes et aux échantillons des dépouilles de martyrs, en vue de la numérisation des données. Photo : VNA

Hanoï accélère l’identification des martyrs par analyse ADN

Plus d’un demi-siècle après la réunification du Vietnam, Hanoï intensifie ses efforts pour identifier les martyrs dont l’identité demeure inconnue. Dans le cadre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits », les autorités misent sur les technologies d’analyse ADN afin d’accélérer les recherches et de répondre à l’attente de nombreuses familles.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien, To Lam, passe en revue la garde d'honneur de la Sécurité publique populaire. Photo : VNA

Actualité de la semaine : Le leader Tô Lâm demande d’unifier la perception pour une sécurité proactive

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a demandé le 11 juillet à la Force de sécurité populaire d’unifier la perception sur la pensée de sécurité nationale et la protection de la sécurité nationale et de promouvoir son rôle essentiel dans le conseil et l’organisation de la mise en œuvre de la Stratégie de sécurité nationale dans la nouvelle situation.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (droite) reçoit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien, Moctar Al Housseynou Lam. Photo: baochinhphu

Le vice-Premier ministre Phan Van Giang reçoit le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien

Le Vietnam et la Mauritanie souhaitent renforcer leur coopération politique et économique, notamment dans les domaines du commerce, de la pêche, de l'énergie et de la gouvernance numérique, ont affirmé mercredi à Hanoï le vice-Premier ministre Phan Van Giang et le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien, Moctar Al Housseynou Lam.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'exprime lors de la session. Photo: VNA

Le Comité permanent de l’AN examine une réforme de dix lois pour alléger les procédures dans l’agriculture et l’environnement

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné, le 16 juillet à Hanoï, un projet de loi modifiant dix textes législatifs afin de simplifier les procédures administratives, de réduire les conditions d’investissement et d’affaires dans les secteurs de l’agriculture et de l’environnement, tout en renforçant la décentralisation et les mécanismes de contrôle a posteriori.

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères (droite) et le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement mauritanien, Moctar Al Housseynou Lam. Photo: VNA

Le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié traditionnelles avec les pays africains

Réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à ses relations d'amitié traditionnelles avec les pays africains, dont la Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a proposé de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, et de mettre en place un mécanisme de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les forces compétentes procèdent au prélèvement d'échantillons ADN au cimetière des martyrs de la commune de Y Yên, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA

Campagne des ‘’500 jours et nuits’’: redonner un nom à ceux qui sont tombés pour la Patrie

Grâce aux avancées scientifiques et à la campagne des « 500 jours et nuits », le Vietnam redouble d'efforts pour retrouver, rapatrier et identifier les martyrs encore inconnus. Au-delà d'une mission technique, cette démarche traduit la volonté du pays de rendre leur nom aux disparus, d'apaiser la douleur des familles et de perpétuer la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’exprime lors de la séance de travail avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La, à Son La, le 16 juillet. Photo : VNA

Le leader Tô Lâm appelle à faire de Son La un pôle agricole et tourisque

Travaillant avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, de la résolution du 16e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, le secrétaire général et président Tô Lâm a exhorté à faire de la province un centre d’agriculture bio, de transformation agricole et de tourisme.

Le Premier ministre Le Minh Hung s'est rendu, dans la matinée du 16 juillet, au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, afin de rendre visite aux pensionnaires et de leur remettre des cadeaux. Photo : VNA

Gratitude éternelle envers ceux qui ont servi la Patrie

S'exprimant lors de sa visite au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux invalides du centre ainsi qu'à l'ensemble des personnes méritantes du pays.

L’ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam. Photo : Délégation de l’UE auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est

L’UE compte sur le Vietnam pour pousser le partenariat stratégique avec l’ASEAN

Selon l'ambassadeur de l’UE auprès de l’ASEAN, Sujiro Seam, la solidité des relations UE-Vietnam se reflète dans l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ainsi que dans l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global lors de la visite du président du Conseil européen, António Costa, au Vietnam en janvier 2026.

Lors de la rencontre. Photo / VNA

Vietnam-Grèce : Patras au cœur d'une coopération renforcée

Lors de sa visite de travail à Patras, l'ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong a rencontré le maire de Patras, les responsables de la Chambre de commerce locale ainsi que les représentants de la communauté vietnamienne dans ce pays.

L'ambassade du Vietnam au Timor-Leste a inauguré, le 15 juillet à Dili, son nouveau siège. Photo : VNA

Le Vietnam ouvre un nouveau chapitre diplomatique au Timor-Leste

L'inauguration du nouveau siège ambassade du Vietnam au Timor-Leste, le 15 juillet à Dili répond non seulement aux besoins opérationnels de l'ambassade, mais témoigne également de l'engagement durable du Vietnam à renforcer l'amitié et la coopération avec le Timor-Leste.