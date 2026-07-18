Politique

Les échanges entre les peuples et la culture, socles de l’amitié Vietnam-Thaïlande

Organisé à Bangkok dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un colloque universitaire a mis en lumière le rôle central des échanges entre les peuples, de la coopération académique et des liens culturels dans le développement durable du partenariat bilatéral.

Des intervenants au colloque. Photo: VNA
Des intervenants au colloque. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Dans le cadre de la série d’activités marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, le Département de langue et littérature de l’Université Chulalongkorn a organisé, le 17 juillet, un colloque académique intitulé : « Vers le 50e anniversaire des relations diplomatiques Thaïlande-Vietnam : échanges entre les peuples et interactions culturelles ».

Dans son intervention, intitulée « L’avenir des relations entre la Thaïlande et le Vietnam après 50 ans de relations diplomatiques », l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a souligné le rôle essentiel des universités, non seulement dans la préservation de l’histoire commune, mais aussi dans la construction de l’avenir du partenariat bilatéral grâce à l’éducation, à la recherche et au rapprochement entre les peuples.

Il a rappelé que la Thaïlande occupe une place singulière dans l’histoire moderne du Vietnam, étant le seul pays d’Asie du Sud-Est où le Président Hô Chi Minh a vécu et mené des activités révolutionnaires. Durant son séjour en Thaïlande, entre 1928 et 1929, sous le nom de Than Chin, il a gagné le respect et l’affection tant de la communauté vietnamienne que de nombreux Thaïlandais. Aujourd’hui encore, les sites commémoratifs qui lui sont consacrés à Nakhon Phanom, Udon Thani et Phichit demeurent des symboles durables de l’amitié historique et du respect mutuel entre les deux peuples.

Selon l’ambassadeur, ces liens historiques et culturels continuent de se refléter dans les échanges contemporains. La culture thaïlandaise est de plus en plus familière au public vietnamien, tandis que la culture traditionnelle et les destinations touristiques vietnamiennes suscitent un intérêt croissant en Thaïlande. En 2025, plus de 1,1 million de visiteurs vietnamiens et thaïlandais se sont rendus dans le pays voisin, illustrant le renforcement des contacts entre les deux sociétés.

La communauté vietnamienne de Thaïlande, forte de plus de 100.000 personnes, constitue depuis longtemps un précieux trait d’union entre les deux pays. Elle préserve la culture vietnamienne tout en contribuant activement au développement économique et social de la Thaïlande. Par ailleurs, une vingtaine de jumelages entre villes et provinces favorisent les échanges dans les domaines de l’éducation, de la culture, du tourisme et des affaires, rapprochant davantage les bénéfices de la coopération bilatérale des populations locales.

Le diplomate a affirmé que ces liens étroits entre les peuples donnent toute sa vitalité, sa résilience et sa profondeur au partenariat Vietnam-Thaïlande. Il a proposé plusieurs pistes pour les renforcer dans les années à venir, notamment l’élargissement des programmes d’échanges d’étudiants et d’enseignants, le développement de projets de recherche conjoints, le renforcement des partenariats universitaires, ainsi que la promotion de l’enseignement du thaï au Vietnam et du vietnamien en Thaïlande, parallèlement au soutien des programmes d’études thaïlandaises et vietnamiennes.

Il a également plaidé pour une intensification des échanges de jeunes, du tourisme et de la coopération entre collectivités locales grâce à une meilleure connectivité, tout en soulignant l’importance de préserver le patrimoine historique commun, notamment les sites consacrés au président Hô Chi Minh en Thaïlande, afin de transmettre aux générations futures l’héritage de l’amitié entre les deux peuples.

Les intervenants ont, de leur côté, mis en lumière les perspectives de développement du Vietnam à travers des présentations consacrées à son essor socio-économique et à sa nouvelle phase de croissance. Une table ronde dédiée à l’enseignement du vietnamien en Thaïlande, réunissant des enseignants des universités Chulalongkorn, Chiang Mai, Thammasat, Ramkhamhaeng et Udon Thani Rajabhat, a constitué l’un des temps forts de la rencontre.

L’assistant-professeur Morragotwong Phumplab, de l’Université Thammasat, a estimé que les relations entre les peuples représentent le fondement essentiel des liens bilatéraux et que la langue vietnamienne constitue une passerelle permettant aux deux peuples de mieux se comprendre et de se rapprocher.

Pour sa part, Thanattha Jantem, enseignante à l’Université Naresuan, a souligné que le nombre d’universités thaïlandaises proposant des programmes de vietnamien ne cesse d’augmenter. Selon elle, la maîtrise de la langue du partenaire favorise une coopération plus étroite et contribue au développement économique et social des deux pays.

Autrefois considérée comme une simple « langue du pays voisin », le vietnamien est désormais perçu en Thaïlande comme une « langue stratégique », à mesure que les relations entre les deux pays d’Asie du Sud-Est se renforcent. Enseignée dans un nombre croissant d’universités du royaume, elle contribue à approfondir les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les peuples vietnamien et thaïlandais.-VNA

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