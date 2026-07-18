Politique

Identification des martyrs : An Giang accélère le recours à l’ADN

La province d'An Giang accélère la mise en œuvre de la campagne nationale des « 500 jours et nuits » en combinant analyses ADN et numérisation des données afin de redonner leur identité à un plus grand nombre de martyrs disparus.

Le Comité directeur 515 de la province d'An Giang procède au prélèvement d'échantillons sur des restes de martyrs destinés à des analyses ADN au cimetière des Martyrs de Tri Tôn. Photo : VNA
Le Comité directeur 515 de la province d'An Giang procède au prélèvement d'échantillons sur des restes de martyrs destinés à des analyses ADN au cimetière des Martyrs de Tri Tôn. Photo : VNA

An Giang (VNA) – « Le temps n’attend personne. Chaque étape doit donc être menée avec célérité, sans jamais sacrifier la qualité à la rapidité. Chaque échantillon biologique destiné à l’analyse ADN doit répondre aux normes techniques les plus élevées afin de garantir des résultats fiables et d’offrir à chaque martyr une chance de retrouver son identité », a souligné le vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang, Lê Van Phuoc, lors du lancement de la campagne des « 500 jours et nuits » pour intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs.

Dans le cadre de cette campagne lancée par le gouvernement à l’échelle nationale, la province d’An Giang met en œuvre de manière coordonnée de nombreuses mesures afin d’accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs. Grâce à la mobilisation des forces de sécurité publique, de l’armée et des services compétents, ainsi qu’au recours aux technologies d’analyse ADN et à la numérisation des données, la province espère permettre à un plus grand nombre de martyrs de retrouver leur identité après plusieurs décennies.

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Des jeunes rendent hommage aux héros et martyrs lors d'une cérémonie d'offrande d'encens au cimetière des Martyrs de Tinh Bien, dans la province d'An Giang. Photo : VNA

Selon le Comité directeur 515 de la province d’An Giang, celle-ci gère actuellement 20 cimetières de martyrs totalisant 35.945 tombes, dont 15.753 restent non identifiées. Le cimetière des martyrs de Tri Tôn compte à lui seul 1.185 tombes, parmi lesquelles 580 nécessitent un prélèvement d’échantillons en vue d’une expertise génétique.

Accélérer l’identification des restes des martyrs

Afin de raccourcir le processus d’identification, An Giang mène simultanément deux actions prioritaires : le prélèvement d’échantillons ADN auprès des proches des martyrs et le prélèvement d’échantillons biologiques sur les restes non identifiés.

Dès l’adoption du plan provincial, les forces de sécurité publique, en coordination avec le Département des affaires intérieures, ont procédé à la vérification des dossiers, à l’identification des familles concernées et à la collecte des échantillons sur l’ensemble du territoire.

En seulement quatre jours, plus de 38.000 échantillons ADN ont été recueillis auprès des proches des martyrs dans douze centres de prélèvement couvrant 102 communes, quartiers et zones administratives spéciales. Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, les équipes se sont déplacées à domicile afin de faciliter cette opération.

Parallèlement, le Comité directeur 515 a lancé les prélèvements dans les cimetières de martyrs de la province. Après près d’un mois de travaux, plus de 1.000 tombes ont été ouvertes conformément aux procédures techniques. Des échantillons exploitables ont été obtenus sur 567 tombes, tandis qu’aucun prélèvement n’a pu être effectué sur 437 autres. L’ensemble des échantillons et des informations associées est conservé, numérisé et archivé conformément aux réglementations afin de permettre les futures comparaisons génétiques.

Les équipes chargées de cette mission soulignent que chaque étape – de la localisation de la tombe au prélèvement, au scellement, à l’attribution d’un code d’identification et à la remise en état des sépultures – est réalisée avec la plus grande rigueur afin de garantir la fiabilité des analyses. Toutes les données relatives aux tombes sont également numérisées sur place et intégrées à une base de données unifiée, qui constituera un outil essentiel pour les futures opérations d’identification.


Une profonde reconnaissance en temps de paix

Les autorités provinciales rappellent que la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs constituent non seulement une mission politique d’une importance particulière, mais aussi un devoir moral et un acte de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance, la liberté de la Patrie et l’accomplissement de leurs missions internationales.

L’objectif de cette campagne ne se limite pas au prélèvement d’échantillons ou à la numérisation des données ; il consiste avant tout à créer les bases scientifiques permettant d’identifier un nombre croissant de martyrs.

Selon le calendrier établi, An Giang prévoit d’achever, avant le 30 avril 2027, le prélèvement des échantillons sur toutes les tombes encore non identifiées, avant d’étendre cette opération aux sépultures disposant d’informations partielles mais insuffisantes pour établir l’identité des défunts.

En parallèle de cette campagne, les opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs se poursuivent depuis de nombreuses années. Depuis 2001, les équipes K90 de la 9ᵉ Région militaire ainsi que les équipes K92 et K93 du Commandement militaire provincial d’An Giang ont rapatrié 6.871 restes de martyrs au Vietnam et au Cambodge, permettant d’identifier plusieurs centaines d’entre eux.

Si la guerre appartient désormais au passé, la quête visant à « rendre leur nom » aux héros tombés pour la Patrie se poursuit. Grâce à la mobilisation des autorités, des forces compétentes et aux avancées de la science, notamment de la technologie ADN, la campagne des 500 jours ouvre de nouveaux espoirs pour de nombreuses familles et contribue à perpétuer la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation. - VNA

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