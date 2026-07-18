Tourisme

Khanh Hoa ouvre son Festival de la mer 2026 sous le signe de l’ambition internationale

La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuan, a assisté, le 17 juillet à Khanh Hoa, à la cérémonie d’ouverture du Festival de la mer 2026. Placé sous le thème « Les couleurs de l’océan – Une ambition internationale », l’événement met à l’honneur la culture maritime vietnamienne et promeut le développement durable de l’économie et du tourisme maritimes.

Le spectacle artistique réunissant des artistes vietnamiens de renom. Photo: VNA
Le spectacle artistique réunissant des artistes vietnamiens de renom. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le Festival de la mer de Khanh Hoa, placé sous le thème « Les couleurs de l’océan – Une ambition internationale », s’est officiellement ouvert dans la soirée du 17 juillet sur la place du 2 avril, en présence de la secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, également vice-présidente de la République.

Dans son discours d’ouverture, la dirigeante a rappelé que le Vietnam est un pays maritime disposant d’un espace marin d’environ un million de kilomètres carrés et d’un littoral de plus de 3.260 kilomètres.

Elle a souligné que la mer constitue, depuis des millénaires, un espace de vie, de développement et d’échanges pour le peuple vietnamien, tout en revêtant une importance stratégique majeure pour l’édification et la défense nationales.

Elle a souligné que la mer constituait, depuis des millénaires, un espace de vie, de développement et d’échanges pour le peuple vietnamien, tout en revêtant une importance stratégique majeure pour l’édification et la défense nationales.

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La vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Afin de valoriser pleinement le potentiel maritime du pays dans cette nouvelle phase de développement, la vice-présidente a appelé la province de Khanh Hoa et l’ensemble des localités côtières à approfondir leur perception du rôle stratégique de la mer et à poursuivre la mise en œuvre des politiques du Parti et de l’État en faveur du développement durable de l’économie et de la culture maritimes.

Elle a notamment insisté sur la nécessité de faire du tourisme balnéaire un secteur économique de pointe, fondé sur des produits de haute qualité et porteurs de l’identité vietnamienne, tout en renforçant la coopération interrégionale, l’ouverture internationale et la visibilité de la marque touristique maritime du Vietnam sur la scène mondiale.

Organisé pour la onzième fois, le Festival de la mer de Khanh Hoa a progressivement dépassé le cadre d’un événement local pour devenir une manifestation culturelle, économique et diplomatique d’envergure nationale. L’édition 2026 poursuit cet objectif en valorisant le patrimoine maritime et insulaire du Vietnam, tout en contribuant à la promotion du tourisme, de l’économie maritime et de l’intégration internationale.

Le président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, Nguyên Viêt Hung, a affirmé que la province avait fait le choix de bâtir son développement à partir de la mer, tout en préservant durablement son environnement marin. Selon lui, chaque étape de développement doit concilier croissance économique, protection de la nature et responsabilité envers les générations futures. Cette stratégie doit permettre à Khanh Hoa de devenir, d’ici à 2030, une ville relevant directement de l’autorité centrale ainsi qu’un pôle international de services, de tourisme et d’économie maritime.

Le thème « Les couleurs de l’océan – Une ambition internationale » traduit cette vision de développement, fondée sur la préservation de l’identité culturelle et l’élévation des standards de qualité. Cette orientation porte déjà ses fruits : au cours des six premiers mois de l’année, la province a accueilli plus de 11,9 millions de visiteurs, dont plus de 4,6 millions de touristes internationaux.

À cette occasion, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé une plateforme numérique dédiée au tourisme, destinée à faciliter l’accès des visiteurs aux destinations, aux services et au patrimoine culturel de Khanh Hoa.

La cérémonie d’ouverture s’est achevée par un spectacle artistique réunissant des artistes vietnamiens de renom ainsi que des troupes venues du Laos et de la République de Corée.

Outre les activités principales, le Festival de la mer 2026 proposera de nombreuses manifestations parallèles, parmi lesquelles le Festival des nids de salanganes de Khanh Hoa, le programme « Saveurs de la ville côtière – Mélodies estivales », le Festival de l’ao dai, une semaine consacrée aux produits OCOP (One Commune One Product), ainsi que le Festival des fruits de Lam Son.

Des expositions, des spectacles d’art de rue, des démonstrations de cerfs-volants et de nombreuses compétitions sportives, notamment la Coupe internationale de voile VPS Nha Trang 2026, des épreuves de trail, de golf et de football de plage, animeront également la ville pendant toute la durée du festival.-VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Festival de la mer de Khanh Hoa #Khanh Hoa
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