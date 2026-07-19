Économie

Le quotidien indonésien The Jakarta Post met en avant les atouts du Vietnam dans les véhicules électriques

Le Vietnam renforce son attractivité auprès des investisseurs de l'industrie des véhicules électriques grâce à la stabilité de son environnement d'investissement, à des politiques industrielles cohérentes, à une main-d'œuvre qualifiée et à un écosystème de production en plein essor, souligne un récent commentaire publié par le quotidien indonésien The Jakarta Post.

Des habitants rechargent leurs véhicules à une borne de recharge dans une zone urbaine de l'ouest de Hanoï, illustrant la demande croissante en énergies vertes. Photo: VNA
Des habitants rechargent leurs véhicules à une borne de recharge dans une zone urbaine de l'ouest de Hanoï, illustrant la demande croissante en énergies vertes. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le Vietnam s'impose comme une destination de premier plan pour les investissements dans l'industrie des véhicules électriques grâce à la stabilité de son environnement d'investissement, à des politiques industrielles cohérentes, à une main-d'œuvre qualifiée et à un écosystème manufacturier performant. C'est l'analyse de Victoria Fanggidae, directrice exécutive du centre de recherche politique The PRAKARSA, et de Yuanda Pangi Harahap, coordinateur de projet, dans une tribune récemment publiée par The Jakarta Post.

Selon les deux auteurs, la compétitivité du secteur repose désormais moins sur les ressources minières que sur la capacité à bâtir un environnement favorable aux investissements, à développer les chaînes d'approvisionnement et à stimuler l'innovation.

L'article souligne que le Vietnam a adopté une stratégie globale de développement de la filière des véhicules électriques, reposant sur des politiques d'incitation pérennes, le renforcement des infrastructures industrielles, la valorisation des ressources nationales et la construction progressive d'un écosystème de production de haute technologie. La stabilité et la prévisibilité des politiques publiques renforcent ainsi la confiance des investisseurs dans leurs projets de long terme.

Selon les auteurs, le Vietnam a mis en œuvre des mesures de soutien durables, notamment des exonérations d'impôt sur les sociétés, des exemptions de droits de douane sur les composants et des réductions de loyers fonciers. Ces dispositifs s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à développer la chaîne d'approvisionnement et à former une main-d'œuvre hautement qualifiée. Cette approche a favorisé l'essor d'entreprises nationales telles que VinFast et attiré davantage d'investissements directs étrangers dans les secteurs des véhicules électriques et des hautes technologies.

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Capture d'écran.

À l'inverse, l'Indonésie demeure confrontée à une instabilité des politiques publiques, à une coordination insuffisante entre les différentes autorités et à une pénurie de personnel technique qualifié, malgré l'abondance de ses ressources en matières premières destinées à la fabrication des batteries.

Les auteurs soulignent également les progrès réalisés par le Vietnam dans le domaine de la formation professionnelle. Ils rappellent que le pays est passé de la 69e à la 45e place de l'Indice de complexité économique en un peu plus d'une décennie, témoignant du renforcement de ses capacités de production à forte valeur ajoutée.

En conclusion, The Jakarta Post estime que l'expérience vietnamienne démontre que les ressources naturelles, à elles seules, ne suffisent pas à garantir la compétitivité. Celle-ci repose avant tout sur des politiques publiques stables, des ressources humaines de qualité, un écosystème industriel solide et une forte capacité d'innovation.-VNA

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