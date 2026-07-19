Économie

La tokenisation des actifs réels doit concilier innovation et maîtrise des risques

Les investissements dans les actifs réels tokenisés (Real World Assets – RWA) ont progressé d’environ 300 % en 2025, un rythme supérieur à celui observé dans les autres catégories d’actifs. Toutefois, le principal obstacle au développement du marché ne réside pas dans la technologie de tokenisation, mais dans l'absence d'un niveau de confiance suffisant envers le marché des capitaux.

Vietnam RWA Summit 2026 se tient les 18 et 19 juillet à Hanoï. Photo: VNA
Vietnam RWA Summit 2026 se tient les 18 et 19 juillet à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam dispose également d'un important marché de détail, avec près de 200 milliards de dollars d'actifs numériques échangés sur le marché et environ 17 millions de portefeuilles ou de détenteurs d'actifs numériques. Cette base pourrait favoriser le développement d'un marché des capitaux numérisé, à condition de mettre en place les infrastructures de données, les actifs numériques et les mécanismes de distribution nécessaires.

Ces constats ont été dressés lors du Vietnam RWA Summit 2026, consacré aux actifs réels tokenisés (Real World Assets - RWA), organisé les 18 et 19 juillet à Hanoï.

Selon Phan Duc Trung, président de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, les investissements dans les actifs réels tokenisés (Real World Assets – RWA) ont progressé d’environ 300 % en 2025, un rythme supérieur à celui observé dans les autres catégories d’actifs. Toutefois, le principal obstacle au développement du marché ne réside pas dans la technologie de tokenisation, mais dans l'absence d'un niveau de confiance suffisant envers le marché des capitaux.

Il a expliqué que la blockchain facilite l'émission, le transfert et le règlement des actifs, sans pour autant garantir leur qualité ni instaurer automatiquement la confiance. Celle-ci repose avant tout sur des données fiables concernant les actifs réels, une identification vérifiable des parties prenantes, des informations authentifiées sur les actifs et les flux financiers, ainsi que sur des mécanismes permanents de publication, de suivi et de contrôle.

Ainsi, le développement du marché doit suivre une progression logique, en commençant par les actifs réels et une infrastructure de données fiable, avant la création des actifs numériques, des jetons et des canaux de distribution.


Pour le Vietnam, Phan Duc Trung a indiqué que le pays avait considérablement accéléré l’élaboration de son cadre réglementaire. En une dizaine de mois, six textes, allant de la loi aux décrets et circulaires, ont été promulgués, tandis que le cadre relatif à l'identification et à l'authentification est toujours en cours d'élaboration.

Représentant la Commission d’État des valeurs mobilières, To Tran Hoa a précisé que le cadre pilote actuel est construit de manière à la fois stricte et ouverte. Les prestataires de services devront satisfaire à des exigences élevées en matière de solidité financière et de sécurité technologique, tout en laissant un espace de liberté pour le marché.

Les intervenants internationaux ont également partagé les enseignements tirés de leurs expériences. Wookeun Yoon, expert financier au Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO), a rappelé que la tokenisation ne résout pas automatiquement les problèmes de liquidité ou d’évaluation des actifs.

De nombreux produits de tokenisation d'actifs réels (RWA) couronnés de succès portent sur des actifs financiers traditionnels, tels que les bons du Trésor ou les fonds monétaires, tout en s'appuyant sur des structures éprouvées. Le jeton numérique représente alors un droit sur la structure détenant l'actif sous-jacent.

Kevin Iwanaga, directeur de la stratégie et des partenariats du Centre financier international de Da Nang, a souligné que l'objectif n'était pas de faire des actifs numériques un instrument de spéculation, mais de bâtir un écosystème de finance numérique et de tokenisation encadré, reliant les actifs réels du Vietnam aux capitaux nationaux et internationaux. Selon lui, le Centre donne actuellement la priorité à la mise en place d'un sandbox réglementaire.

Le Vietnam RWA Summit 2026 est la première conférence internationale consacrée à la tokenisation des actifs réels organisée au Vietnam. Cette plateforme de dialogue multipartite sur les politiques publiques et les pratiques du marché vise à définir les conditions essentielles en matière de cadre réglementaire, d'infrastructures et de capacités de mise en œuvre pour favoriser le développement du marché des actifs numériques. L'événement contribue ainsi à positionner le Vietnam comme une nouvelle destination des flux de capitaux, des technologies et des modèles de finance numérique dans la région. - VNA

#Vietnam RWA Summit 2026 #CPTPP #NQ 59 #actifs numériques
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