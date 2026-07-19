Politique

Le Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos revêt une importance particulière

Le Traité d'amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam constitue le cadre juridique fondamental qui permet aux deux pays de renforcer sans cesse leurs liens de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale dans tous les domaines essentiels.

Le professeur et docteur Boviengkham Vongdala, président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam. Photo: VNA
Le professeur et docteur Boviengkham Vongdala, président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - À l’occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977 - 2026), le professeur et docteur Boviengkham Vongdala, président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam et ancien ministre lao des Technologies et de la Communication, s’est confié à l’Agence vietnamienne d’information sur l’évolution des relations de coopération entre les deux pays.

Revenant sur le contexte historique, le professeur et docteur Boviengkham Vongdala a rappelé que la signature de ce traité en 1977, peu après la proclamation de la République démocratique populaire lao en 1975, était intervenue dans un contexte régional et international particulièrement complexe. Ce traité a constitué une base politique et juridique importante pour préserver la souveraineté, l'existence et le développement des deux pays.

Durant près d’un demi-siècle, ce document a été réalisé par les deux pays, leur permettant de surmonter les aléas et les défis de l'histoire.

Il a affirmé avec confiance que le Traité d'amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam constituait toujours une base solide et une force motrice importante garantissant l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des deux pays afin qu'ils travaillent ensemble à la construction et au développement de leurs nations.

Selon lui, le Traité d'amitié et de coopération entre le Laos et le Vietnam constitue le cadre juridique fondamental qui permet aux deux pays de renforcer sans cesse leurs liens de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale dans tous les domaines essentiels. Il a notamment permis l'achèvement des travaux de délimitation et de bornage d'une frontière de paix et d'amitié, l'approfondissement constant de la coopération politique, le renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité, l'intensification des échanges économiques, culturels, sociaux, éducatifs, scientifiques et technologiques, ainsi qu'une coordination étroite et efficace entre le Laos et le Vietnam au sein des forums régionaux et internationaux.

Un tournant majeur est intervenu en décembre 2025, lors de la visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont convenu de porter leurs relations à un niveau supérieur sous l’appellation de "Cohésion stratégique".

Selon le professeur et docteur Boviengkham Vongdala, cette nouvelle étape constitue une base solide pour approfondir et rendre plus efficace la coopération entre les deux pays, apportant ainsi des avantages encore plus importants aux populations des deux nations.

Face aux incertitudes de la conjoncture mondiale, qui pèsent fortement sur les économies nationales, le président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam a exhorté les deux pays à concrétiser pleinement le contenu de cette "Cohésion stratégique". Cela implique, selon lui, un meilleur alignement des stratégies et des politiques, la modernisation des infrastructures de connectivité et l’optimisation des réseaux logistiques transfrontaliers. Parallèlement, il a insisté sur la nécessité de former des ressources humaines hautement qualifiées afin de garantir un développement durable, tout en sensibilisant les jeunes générations à l’importance de préserver la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération intégrale et la cohésion stratégique qui unissent les deux nations.

Il a également appelé les deux pays à adapter leurs mécanismes de coopération aux nouvelles réalités. En tant que président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, il s'est engagé à intensifier la diplomatie populaire, à consolider la cohésion étroite entre les deux nations.

L’Association multipliera les activités éducatives auprès des jeunes générations sur l’importance de ce traité et d’autres documents de coopération, préparant ainsi la célébration en 2027, qui marquera le 50e anniversaire de la signature du Traité et le 65e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

En conclusion, le professeur et docteur Boviengkham Vongdala a réaffirmé sa détermination à préserver et développer les relations de grande amitié, de solidarité particulière, de coopération intégrale et de cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. -VNA

#CPTPP #NQ 59
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