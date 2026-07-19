Du déchet agricole à l'électricité : un ambitieux projet d'investisseurs kazakhs à Dong Thap

Dong Thap (VNA) - Les autorités de la province de Dong Thap ont reçu, le 18 juillet, l'ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam afin d'examiner un projet d'investissement portant sur la construction d'une usine capable de valoriser un million de tonnes de balles de riz par an provenant du delta du Mékong. L'installation produirait de l'électricité ainsi que des alliages ferrosilicium anticorrosion.

Selon l'ambassadeur du Kazakhstan au Vietnam, Kanat Tumysh, ce projet s'inscrit dans une stratégie de développement des secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des hautes technologies. L'usine utiliserait chaque année un million de tonnes de balles de riz collectées principalement dans les provinces et la ville de Can Tho, An Giang et Dong Thap, afin de produire de l'électricité et des alliages à forte valeur ajoutée.

Pour mener à bien ce projet, les investisseurs souhaitent mettre en place une coopération étroite avec les agriculteurs, les coopératives, les entreprises de transport et les autorités locales. Le site retenu devra répondre à trois critères essentiels : être situé à proximité des zones de production de balles de riz, disposer d'un accès aux voies navigables pour le transport des matières premières et se trouver à proximité d'une ligne électrique à haute tension afin de raccorder au réseau national une centrale d'une capacité prévue de 160 MW.

Les investisseurs espèrent également établir des partenariats avec les principales rizeries afin de compacter les balles de riz en blocs de 400 kg, réduisant leur volume à un quart pour faciliter leur transport, ainsi qu'avec des compagnies de transport fluvial disposant d'une flotte adaptée.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Dieu, a souligné que Dong Thap bénéficiait d'un important potentiel agricole, notamment dans la riziculture. La province cultive chaque année quelque 611 000 hectares de riz et compte 68 rizeries, qui produisent plus de trois millions de tonnes de riz et quelque 600 000 tonnes de balles de riz par an.

Sur ce volume, les rizeries consomment chaque année quelque 300 000 tonnes de balles de riz comme combustible pour leurs propres besoins énergétiques ou les transforment en granulés de biomasse destinés à approvisionner des sites industriels de Dong Thap et des provinces voisines.

Les autorités provinciales estiment que ce projet contribuerait à valoriser efficacement ce sous-produit agricole et à accroître la valeur ajoutée de la filière rizicole.

Deux sites sont actuellement envisagés pour accueillir l'usine : la zone industrielle de Lai Vung, d'une superficie de 260 hectares, et celle de Dinh An, qui couvre 49 hectares. Les services provinciaux de l'Agriculture et de l'Environnement ainsi que de la Construction ont été chargés d'identifier le site répondant le mieux aux exigences techniques des investisseurs afin d'accélérer la mise en œuvre du projet. -VNA