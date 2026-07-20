Économie

L’économie frontalière renforce la dynamique de croissance de Tuyên Quang

Si cette performance participe de l’objectif provincial d’une croissance du PIB régional de 10,17% en 2026, les autorités estiment qu’il est désormais nécessaire de privilégier le développement des services, la réduction des coûts et la valorisation des produits locaux plutôt que l’augmentation des volumes de marchandises.

Des files de camions s’étirent au poste-frontière international de Thanh Thuy, dans la province de Tuyên Quang (Nord). Photo: VNA
Des files de camions s’étirent au poste-frontière international de Thanh Thuy, dans la province de Tuyên Quang (Nord). Photo: VNA

Tuyên Quang (VNA) – Les activités d’import-export via le poste-frontière international de Thanh Thuy, dans la province de Tuyên Quang (Nord). sont devenues plus dynamiques à la mi-juillet, dans le sillage des échanges commerciaux de 123,7 millions de dollars, en hausse 78% en juin par rapport à mai.

Si cette performance participe de l’objectif provincial d’une croissance du PIB régional de 10,17% en 2026, les autorités estiment qu’il est désormais nécessaire de privilégier le développement des services, la réduction des coûts et la valorisation des produits locaux plutôt que l’augmentation des volumes de marchandises.

Accélération des échanges commerciaux

Nguyên Thi Quynh, directrice adjointe du Service des douanes du poste-frontière international de Thanh Thuy, a indiqué que 140 entreprises et commerçants se sont engagés dans le commerce transfrontalier au cours du premier semestre 2026, soit une hausse de 22 par rapport à la même période l’année précédente. Les échanges ont dépassé 323,18 millions de dollars, avec plus de 250,82 millions de dollars d’exportations et 62,37 millions de dollars d’importations.

Les exportations pour le seul mois de juin ont atteint près de 111 millions de dollars, soit une augmentation de 96% par rapport à mai, principalement grâce au durian, qui a généré 106,3 millions de dollars.

Ces chiffres soulignent le rôle croissant de Thanh Thuy comme porte d’entrée reliant les marchandises de Tuyên Quang et d’autres localités au marché chinois, stimulant ainsi la demande en matière de transport, d’entreposage, de logistique et de services connexes.

Toutefois, le volume des échanges commerciaux au premier semestre a reculé de 5% par rapport à la même période l’année précédente, tandis que les recettes douanières ont chuté de 16 % sur un an, à plus de 120,6 milliards de dôngs (près de 4,6 millions de dollars), soit 50,5% de l’objectif annuel fixé par le ministère des Finances. Les performances à l’exportation restent par ailleurs fortement tributaires d’un nombre restreint de produits agricoles saisonniers.

Parallèlement, les chiffres de la croissance provinciale soulignent l’ampleur du défi. Le PIB régional de Tuyên Quang a progressé de 7,72% au premier semestre, soit 1,3 point de pourcentage de moins que l’objectif fixé. Pour atteindre son objectif annuel, la province doit enregistrer une croissance de 12,39% au second semestre, dont environ 13 % pour le secteur des services.

Face à la forte pression sur la croissance au second semestre, il est recommandé à la province de miser sur ses atouts à fort effet d’entraînement. Parmi ceux-ci, ses liens directs avec le marché chinois devraient stimuler les activités économiques transfrontalières, contribuant ainsi à dynamiser les exportations, les importations, les transports, les services et les recettes budgétaires.

Dynamisation de l’économie frontalière

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Tuyên Quang, Nguyên Manh Tuân, a déclaré qu’il est nécessaire de garantir la stabilité des flux de marchandises, de réduire les délais de dédouanement et de renforcer les partenariats entre les produits locaux et les marchés d’exportation.

Parmi les mesures prioritaires figurent la modernisation des infrastructures de la zone économique du poste-frontière de Thanh Thuy, notamment les liaisons de transport, les installations d’inspection des marchandises et les services logistiques, ainsi que l’incitation des entreprises à utiliser Thanh Thuy comme plateforme d’import-export régulière plutôt que de dépendre du commerce saisonnier.

Tuyên Quang vise également à accroître les exportations de produits locaux phares tels que le thé, les articles en bois, les plantes médicinales et les produits transformés en aidant les producteurs à respecter les normes de production et de traçabilité, à obtenir les codes d’identification des unités de production et d’emballage et à se connecter avec les clients.

La province supervise actuellement 20 zones de culture certifiées pour l’exportation et trois installations d’emballage agréées, jetant ainsi les bases du développement des expéditions à l’étranger et de l’augmentation de la valeur des produits.

Les autorités considèrent également la logistique comme un élément essentiel à la dynamisation de l’économie frontalière. Les investissements dans les entrepôts, les chambres froides, les terminaux de fret et les services de manutention permettront de réduire les pertes, en particulier pour les produits frais, tout en améliorant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

Parallèlement, les autorités douanières développent leurs services numériques et simplifient les procédures de dédouanement, tout en aidant les entreprises à s’adapter à l’évolution de la réglementation chinoise en matière de commerce, de quarantaine et de normes de produits.

Les autorités ont souligné que la facilitation des échanges commerciaux doit s’accompagner d’un contrôle renforcé afin de lutter contre la contrebande, la fraude commerciale et l’évasion fiscale, grâce à des inspections plus strictes de l’évaluation en douane, du classement tarifaire et de l’origine des produits.

Grâce à des infrastructures performantes, une logistique plus efficace et un soutien substantiel aux entreprises, le poste-frontière international de Thanh Thuy devrait évoluer, au-delà de son rôle de simple point de transit, vers un maillon essentiel des chaînes de production, de commerce et de services, contribuant ainsi plus significativement à l’ambition de Tuyên Quang d’atteindre une croissance économique à deux chiffres. - VNA

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#économie frontalière #poste-frontière international de Thanh Thuy #province de Tuyên Quang
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