Économie

Le Vietnam mise sur 1.000 entreprises pionnières pour renforcer son secteur privé

Le Vietnam entend faire émerger un noyau de 1.000 entreprises pionnières d'ici à 2030 afin de renforcer la compétitivité du secteur privé, de stimuler l'innovation et de favoriser l'intégration des entreprises nationales aux chaînes de valeur mondiales.

Une entreprise de la province de Ca Mau applique des technologies modernes à l’élevage de crevettes afin d’améliorer la productivité et la qualité de sa production. Photo: VNA
Une entreprise de la province de Ca Mau applique des technologies modernes à l’élevage de crevettes afin d’améliorer la productivité et la qualité de sa production. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Face à l'intensification de la concurrence mondiale et à la nécessité de renouveler son modèle de croissance, le Vietnam a lancé le Programme de développement de 1.000 entreprises pionnières pour la période 2026-2030, afin de renforcer la compétitivité du secteur privé, de favoriser son intégration aux chaînes de valeur mondiales et de soutenir une croissance économique durable.

Selon Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), le Vietnam compte actuellement près d'un million d'entreprises en activité, qui contribuent à près de 60 % du produit intérieur brut, représentent environ 98 % de la valeur totale des exportations et emploient quelque 85 % de la population active. Si plusieurs entreprises vietnamiennes ont réussi à développer des marques reconnues et à s'intégrer progressivement aux chaînes d'approvisionnement mondiales, la majorité demeure de petite ou très petite taille, avec des capacités de gestion limitées, une compétitivité encore insuffisante et un manque de vision stratégique à long terme.

Dans un contexte marqué par l'essor rapide des nouvelles industries, les mutations des flux d'investissement, les tensions commerciales et le renforcement des barrières tarifaires, ces défis rendent indispensable le renforcement des capacités d'innovation, de maîtrise des technologies et d'intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

Selon Hoang Quang Phong, le Programme de développement de 1.000 entreprises pionnières pour la période 2026-2030 vise à sélectionner et à accompagner les entreprises présentant le plus fort potentiel de croissance. D'ici à 2030, il prévoit de constituer un groupe de 1.000 entreprises pionnières, dont au moins 200 entreprises à forte croissance, 20 fortement intégrées aux chaînes de valeur mondiales et au moins 15 % dirigées par des femmes.

Les entreprises candidates devront répondre à des critères portant sur leur solidité financière, leur capacité d'innovation et leur gouvernance durable. Elles devront justifier d'au moins trois années d'activité continue, respecter la législation en vigueur et avoir réalisé des bénéfices pendant au moins deux des cinq dernières années, sauf lorsqu'elles se trouvent dans une phase d'investissement destinée à accroître leurs capacités de production ou à moderniser leurs technologies. Elles devront également consacrer en moyenne au moins 3 % de leur chiffre d'affaires à la recherche et au développement (R&D), détenir au moins un brevet, un droit de propriété industrielle ou un modèle d'utilité, maîtriser une technologie clé et commercialiser des produits destinés à l'exportation ou susceptibles de se substituer aux importations…

Afin de favoriser leur développement, le programme prévoit six grandes catégories de mesures de soutien. Celles-ci portent notamment sur les procédures d’investissement, les formalités douanières et l’introduction en Bourse ; les essais et la certification des produits, les marchés publics ; l’accès au crédit ; la recherche et le développement, les transformations numérique et écologique ; le renforcement des capacités de gestion ; la promotion commerciale et l’accès à de nouveaux marchés.

Parmi les mesures les plus attendues figure un nouveau mécanisme d’accès au crédit, actuellement élaboré par le ministère des Finances. Celui-ci permettra aux entreprises pionnières de solliciter des financements en s’appuyant non seulement sur des garanties traditionnelles, mais aussi sur des actifs futurs ou incorporels, tels que les brevets, les données ou les flux de trésorerie. Cette évolution devrait faciliter l’accès aux capitaux des entreprises technologiques et innovantes.

Le ministère des Finances prépare également un programme national visant à former 10.000 dirigeants d’entreprise d’ici à 2030.

Selon les spécialistes, la création de ce noyau de 1.000 entreprises pionnières devrait produire un effet d’entraînement sur l’ensemble du secteur privé. En renforçant la compétitivité de ces entreprises locomotives et en connectant davantage les petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés internationaux, le Vietnam entend favoriser une croissance rapide, résiliente et inclusive. -VNA

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