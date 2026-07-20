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Le Vietnam propose des priorités pour renforcer la coopération internationale en matière de patrimoine mondial

Lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Vietnam a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale, une conservation fondée sur la science et une utilisation responsable des technologies numériques afin de préserver plus efficacement le patrimoine mondial.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Van, président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, prononce une allocution lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : VNA
Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Van, président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, prononce une allocution lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Photo : VNA

Busan (VNA) – Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ngô Lê Van, président de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, conduit la délégation vietnamienne à la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui se tient du 19 au 29 juillet à Busan, en République de Corée.

S’exprimant lors de la séance plénière du 20 juillet, Ngô Lê Van a salué les efforts du Centre du patrimoine mondial et des États parties dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Face aux défis mondiaux croissants, notamment les conflits, le changement climatique, les catastrophes naturelles, l’érosion de la biodiversité et le développement rapide des technologies, il a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale afin d’assurer une protection plus efficace du patrimoine commun de l’humanité. Le responsable vietnamien a également salué l’esprit de la Déclaration de Busan, qui met l’accent sur le renforcement de la coopération au sein du système du patrimoine mondial.

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Les délégués de la délégation vietnamienne. Photo : VNA



À cette occasion, le Vietnam a présenté trois priorités destinées à promouvoir une coopération internationale plus étroite en matière de préservation du patrimoine. La première consiste à renforcer la coopération internationale et les capacités des États parties, en particulier des pays en développement. La deuxième vise à promouvoir une approche scientifique de la conservation, conciliant protection du patrimoine et développement durable, tout en plaçant les communautés locales au cœur des politiques de préservation. Enfin, le Vietnam préconise une meilleure synergie entre les différentes conventions et programmes de l’UNESCO ainsi qu’une utilisation responsable des technologies numériques et de l’intelligence artificielle au service de la conservation du patrimoine.

Réaffirmant que la culture et le patrimoine constituent le fondement spirituel de la société, une ressource endogène et un moteur essentiel du développement durable, Ngô Lê Van a annoncé que le Vietnam accueillera, du 27 au 30 septembre prochain à Hanoï, le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité. Il a également souligné l’importance que le Vietnam attache à sa coopération avec le Centre du patrimoine mondial, le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

Le vice-ministre a cité le projet de conservation et de restauration du secteur central de la Citadelle impériale de Thang Long comme un exemple concret de coopération internationale réussie. Ce projet, qui porte sur un site conservant plus de 1 300 ans d’histoire, illustre l’importance d’une approche scientifique garantissant l’authenticité et l’intégrité du patrimoine.

En marge de la session, la délégation vietnamienne a participé au Roadshow consacré à la promotion de la culture, du tourisme, de la gastronomie et de l’artisanat traditionnel de Huê, organisé à Busan par les autorités municipales de cette ville du Centre du Vietnam. Prenant la parole lors de cet événement, Ngô Lê Van a estimé que son organisation dans la ville hôte de la 48e session du Comité du patrimoine mondial revêtait une signification particulière. Selon lui, cette initiative contribue non seulement à mettre en valeur les richesses culturelles de Huê, mais aussi à renforcer le rôle du patrimoine en tant que passerelle entre les peuples et à approfondir le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la République de Corée.

Les autorités de Huê ont, pour leur part, présenté les atouts de la ville, qui compte huit reconnaissances accordées par l’UNESCO. Elles ont réaffirmé leur ambition de faire de Huê une destination de tourisme vert, de villégiature haut de gamme et de développement de l’économie circulaire, tout en appelant à un renforcement de la coopération avec les compagnies aériennes, les entreprises touristiques et les investisseurs sud-coréens.

La 48e session du Comité du patrimoine mondial réunira les représentants des 21 États membres de cet organe décisionnel de l’UNESCO. Elle examinera 33 nouvelles candidatures à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial et évaluera l’état de conservation de près de 180 biens déjà inscrits.- VNA

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#Vietnam #coopération internationale #patrimoine mondial
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