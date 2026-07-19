Le Carnaval de rue, temps fort du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026

Khanh Hoa (VNA) - Le Carnaval de rue et le défilé de chars, événements phares du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026, se sont déroulés dans la soirée du 18 juillet sur la place du 2 Avril et le long de la rue Tran Phu, à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa.

Organisée sous le thème "Symphonie de la mer bleue – Convergence des couleurs", cette manifestation a attiré une foule considérable de résidents et de touristes venus du monde entier.

Le spectacle a réuni dix chars richement décorés de fleurs ainsi que plus de 1 500 artistes, artisans et comédiens. Des troupes artistiques du Laos, de la République de Corée, de Russie et du Vanuatu ont également pris part à l'événement, transformant le littoral de Nha Trang en une vaste scène d'échanges culturels, rythmée par des spectacles de danse et des performances d'arts de rue dynamiques.

Les festivités ont débuté par un spectacle de lumières synchronisé sur une musique moderne, célébrant la beauté de l'été, des îles et la vitalité de la province de Khanh Hoa.

Au-delà de la mise en valeur du patrimoine local, le défilé a également illustré les ambitions de développement de la province, à travers des thématiques telles que le tourisme vert, la transformation numérique, l'hôtellerie haut de gamme, les énergies renouvelables et la logistique.

L'ambiance festive du défilé du carnaval dans la rue Tran Phu, quartier de Nha Trang. Photo : VNA

Pour les participants, à l'instar de l'actrice Nguyen Nhu Hanh, cet événement est une occasion précieuse de transmettre l'image d'une province jeune, ouverte, riche en identité et hospitalière.

Le carnaval de rue figure parmi les temps forts du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026. Il vise à stimuler l'économie nocturne tout en renforçant l'attractivité de la province, surnommée la "terre du bois d'agar et des nids de salanganes". À travers les spectacles artistiques, la musique et les chars fleuris, l'événement met en avant un modèle de développement économique maritime conciliant valorisation du patrimoine, protection de l'environnement et intégration internationale.

Avec plus de 40 activités culturelles, artistiques, sportives et commerciales prévues dans toute la province, le festival ambitionne d'accueillir entre 600 000 et 800 000 visiteurs, confirmant ainsi le dynamisme de Khanh Hoa en tant que pôle de croissance majeur de la partie méridionale du Centre. -VNA

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