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Une projection de "Mưa Đỏ" au Laos pour célébrer l'amitié Vietnam-Laos

Récompensé par plusieurs distinctions nationales, dont le Lotus d'or et le Cerf-volant d'or, et sélectionné pour représenter le cinéma vietnamien aux Oscars, le film "Mưa Đỏ" retrace avec émotion les 81 jours et nuits de combats pour la défense de l'ancienne citadelle de Quang Tri en 1972. Il met en lumière le courage d'une génération de jeunes et d'étudiants qui ont quitté les bancs de l'école pour défendre l'indépendance et la liberté de la nation.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam s'exprime . Photo: VNA
L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam s'exprime . Photo: VNA

Vientiane (VNA) – L'ambassade du Vietnam au Laos a organisé, dans l'après-midi du 18 juillet, une projection du film "Mưa Đỏ" (Pluie rouge), à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam–Laos (18 juillet 1977) et du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs du Vietnam (27 juillet 1949).

Cette initiative culturelle s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la cohésion stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines de la culture et de la communication extérieure.

La projection a réuni plus de 300 participants représentant 21 institutions, entreprises et organisations de la communauté vietnamienne au Laos. Parmi eux figuraient des représentants des agences de représentations vietnamiennes, de l'Association générale des Vietnamiens au Laos, de l'Association des Vietnamiens de Vientiane, de l'Association des entreprises vietnamiennes au Laos (AVILA), de l'École bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du, ainsi que de nombreux enseignants, étudiants vietnamiens et anciens étudiants laotiens formés au Vietnam.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a rappelé que le Traité d’amitié et de coopération Vietnam–Laos demeurait le fondement politique et juridique le plus solide pour renforcer les relations d’amitié spéciale et de coopération globale entre les deux pays dans la nouvelle période.

Au-delà de sa dimension culturelle, la projection de "Mưa Đỏ" a permis aux jeunes générations vietnamienne et lao de mieux connaître l'histoire, de transmettre les traditions révolutionnaires et de renforcer le patriotisme. Elle témoigne également des efforts de diversification de la communication extérieure au Laos dans la mise en œuvre des résolutions du Comité central du Parti sur la culture, les sciences, les technologies et la transformation numérique.

Récompensé par plusieurs distinctions nationales, dont le Lotus d'or et le Cerf-volant d'or, et sélectionné pour représenter le cinéma vietnamien aux Oscars, le film "Mưa Đỏ" retrace avec émotion les 81 jours et nuits de combats pour la défense de l'ancienne citadelle de Quang Tri en 1972. Il met en lumière le courage d'une génération de jeunes et d'étudiants qui ont quitté les bancs de l'école pour défendre l'indépendance et la liberté de la nation.

La projection s’est achevée dans une atmosphère empreinte d’émotion et de recueillement, contribuant à renforcer les liens entre la communauté vietnamienne au Laos et à consolider l’amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux pays. -VNA

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