Culture-Sports

10e Championnat d'Asie de pencak silat : ouverture à Dông Nai

Le 10e Championnat d'Asie de pencak silat 2026 s'est officiellement ouvert le 17 juillet dans la province de Dông Nai (Sud), réunissant près de 300 athlètes venus de neuf pays et territoires d'Asie.

Représentants des pays et territoires participant au Championnat asiatique de Pencak Silat. (Photo : VNA)
Représentants des pays et territoires participant au Championnat asiatique de Pencak Silat. (Photo : VNA)

Dông Nai, 18 juillet (VNA) – Le 10e Championnat d'Asie de pencak silat 2026 s'est officiellement ouvert le 17 juillet dans la province de Dông Nai (Sud), réunissant près de 300 athlètes venus de neuf pays et territoires d'Asie.

La compétition est organisée conjointement par la Fédération internationale de pencak silat (PERSILAT), l'Autorité des sports du Vietnam, le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dông Nai et les organismes concernés.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Dông Nai, Le Thi Ngoc Loan, a souligné que le pencak silat est non seulement un art martial traditionnel d'Asie du Sud-Est, mais aussi un symbole d'esprit sportif, de courage, de respect et de solidarité entre les peuples.

Selon elle, ce championnat offre aux athlètes l'occasion de concourir dans un esprit de fair-play tout en favorisant les échanges, la compréhension mutuelle et l'amitié entre les délégations participantes.

Elle a assuré que la province hôte collaborerait étroitement avec l'Autorité des sports du Vietnam, la Fédération asiatique de pencak silat et les organismes concernés afin de garantir le bon déroulement de la compétition dans les meilleures conditions de sécurité, contribuant ainsi à promouvoir les valeurs du sport au service de la paix et de l'amitié.

Le président de la Fédération asiatique de pencak silat, le professeur Zainuddin, a estimé que ce championnat allait bien au-delà d'une simple compétition sportive. Selon lui, il constitue également une célébration du patrimoine commun, de l'esprit martial, du respect mutuel et de l'amitié entre les pays de la région.

Au fil de ses dix éditions, cette compétition a largement contribué au développement du pencak silat en Asie, a-t-il déclaré, réaffirmant l'engagement de la Fédération à préserver et à promouvoir cet art martial traditionnel auprès des jeunes générations.

Il a appelé les athlètes à concourir avec courage, intégrité, discipline et respect de leurs adversaires, soulignant que les véritables valeurs du championnat résident moins dans les médailles que dans l'amitié, la solidarité et l'unité entre les nations asiatiques.

Selon les organisateurs, l'ensemble des préparatifs a été achevé, notamment les infrastructures, les équipements de compétition ainsi que les dispositifs de sécurité, de secours, de lutte contre les incendies et d'accueil des délégations, afin d'assurer le bon déroulement du championnat.- VNA

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#Championnat d'Asie #pencak silat
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