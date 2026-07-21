Hô Chi Minh-Ville renforce l'attraction des talents pour les secteurs stratégiques

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville finalisera, au cours du troisième trimestre 2026, la première phase de son programme de recrutement d'architectes en chef et d'experts dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique. Cette orientation a été confiée le 20 juillet par le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Cuong, au Service municipal des Sciences et des Technologies.



Le Service municipal des Sciences et des Technologies pilotera cette campagne en coordination avec le Service des affaires intérieures et les organismes concernés. Il sera chargé d'accompagner les administrations et les organismes dans l'identification de leurs besoins en architectes en chef et en experts, de recevoir les dossiers de candidature. Il assurera également la publication des besoins en recrutement et veillera à ce que le processus soit conduit dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de conformité à la réglementation en vigueur.



La municipalité demande aux services, aux organismes et aux administrations locales d'évaluer de manière proactive leurs besoins en fonction des priorités de développement de chaque secteur et territoire ainsi que des objectifs en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique. Ils sont également invités à identifier, sélectionner et attirer des architectes en chef et des experts répondant à ces besoins.



S'inscrivant dans cette dynamique, le Comité populaire municipal a adopté, au début du mois de juin 2026, un plan de mise en œuvre de sa politique d'attraction des experts, des scientifiques, des architectes en chef et des personnes dotées de talents exceptionnels. La ville entend concentrer ses efforts sur le recrutement de profils appelés à piloter ou à assurer la responsabilité principale des programmes et projets clés dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, des infrastructures urbaines...



Afin de renforcer son attractivité, Hô Chi Minh-Ville a également prévu un ensemble de mesures d'accompagnement comprenant une politique de rémunération avantageuse, des aides au logement, un soutien aux déplacements, une assistance dans les démarches liées à l'immigration et à l'obtention des permis de travail, ainsi que des investissements dans les infrastructures et l'amélioration de l'environnement de travail. Des programmes de formation et de perfectionnement seront également mis en place afin de permettre aux personnes dotées de talents exceptionnels de développer pleinement leurs compétences.



Les experts, les scientifiques et les personnes dotées de talents exceptionnels bénéficieront d'une prime d'installation versée dès l'entrée en vigueur de leur contrat. Leur rémunération mensuelle sera fixée en fonction de leurs compétences et des responsabilités qui leur seront confiées, de manière à rester compétitive par rapport au marché de l'emploi des profils hautement qualifiés. Les spécialistes rencontrant des difficultés de logement pourront bénéficier d'un logement de fonction ou d'une aide financière destinée à couvrir leurs frais de location.



Parallèlement, la ville poursuivra le renforcement de ses infrastructures scientifiques en modernisant les laboratoires spécialisés et en mettant en place un mécanisme permettant aux experts, aux scientifiques, aux architectes en chef et aux personnes dotées de talents exceptionnels d'accéder gratuitement aux laboratoires, aux bases de données et aux bibliothèques de la ville pour mener leurs activités de recherche et d'expertise. -VNA