Politique

La frégate 015-Tran Hung Dao en visite d'échange à Guangzhou (Chine)

La frégate 015-Tran Hung Dao est arrivée le 20 juillet à Guangzhou pour une visite d'échange avec la Marine chinoise.

La frégate 015-Tran Hung Dao de la Marine populaire du Vietnam accoste au port militaire de Xinzhou. Photo: qdnd
La frégate 015-Tran Hung Dao de la Marine populaire du Vietnam accoste au port militaire de Xinzhou. Photo: qdnd

Hanoï (VNA) – La frégate 015-Tran Hung Dao de la Marine populaire du Vietnam, relevant de la brigade 162 de la Région navale 4, a accosté le 20 juillet au port militaire de Xinzhou, à Guangzhou, dans la province chinoise du Guangdong, marquant le début d'une visite et d'un programme d'échanges avec la Marine de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine.

La délégation vietnamienne, conduite par le colonel Do Minh, commandant adjoint de la Région navale 4, a été accueillie par le colonel Zhang Peiyu, chef d'état-major adjoint de la base navale de Guangzhou de l'APL.

tau-1.jpg
Cérémonie d'accueil solennelle de la délégation vietnamienne au port militaire de Xinzhou. Photo: qdnd

Une cérémonie d'accueil solennelle s'est tenue au port militaire de Xinzhou. Le colonel Zhang Peiyu s'est félicité d'accueillir la délégation vietnamienne et a exprimé le souhait que cette visite et ce programme d'échanges laissent de bons souvenirs à l'ensemble de l'équipage.

Pour sa part, le colonel Do Minh s'est déclaré convaincu que ces activités seraient couronnées de succès et contribueraient à renforcer davantage la compréhension et la confiance mutuelles entre les forces armées des deux pays, en particulier entre leurs marines, tout en favorisant la mise en œuvre des consensus dégagés par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États en faveur d'une coopération en matière de défense et de sécurité « plus substantielle ». – VNA

#CPTPP #NQ 59 #frégate 015-Tran Hung Dao #Marine populaire du Vietnam #Armée populaire de libération de Chine #programme d'échanges Chine
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le navire 015 - Trân Hung Dao quitte la base navale de Jinhae. Photo: qdnd.vn

Le navire 015 – Trân Hung Dao achève sa visite en République de Corée

Après quatre jours de visite et d'échanges avec la Marine de la République de Corée, le navire 015 - Trân Hung Dao et une mission de la Marine populaire du Vietnam ont quitté, dans l'après-midi du 14 décembre, la base navale de Jinhae pour entamer leur transit de retour vers le Vietnam.

Voir plus

Dialogue entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR). Photo: ministère des Affaires étrangères

AMM-59 : le Vietnam réaffirme son engagement pour les droits de l'homme

Le Vietnam a réaffirmé son attachement à la promotion des droits de l’homme, à la non-prolifération nucléaire et au renforcement de la coopération régionale lors des réunions de l’ASEAN organisées dans le cadre de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59), à Manille.

Séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick. Photo : moit.gov.vn

Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique

À l’occasion de sa visite de travail aux États-Unis, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Le Manh Hung, a rencontré plusieurs hauts responsables américains afin de promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale et de faire avancer plusieurs dossiers d’intérêt commun.

L'article a été publié sur la page Facebook officielle du Pathet Lao. (Photo publiée par VNA)

Les relations privilégiées Vietnam-Laos vont s'approfondir avec le temps

Pathet Lao, journal de l'Agence de presse lao, a publié un éditorial retraçant l'évolution des liens d'amitié, de solidarité, de coopération et de cohésion stratégique unissant les deux partis, États et peuples du Laos et du Vietnam, à l'occasion du 49e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération bilatéral.

Panorama du troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

Premier jour du troisième Plénum du Comité central du PCV

Réuni à Hanoï le 20 juillet, le troisième Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat a consacré sa première journée aux questions relatives au travail des cadres, à la discipline du Parti ainsi qu'à plusieurs projets majeurs portant sur le développement national et la révision des règlements du Parti.

Présidium de la séance préparatoire du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

📝Édito : Plaidoyer pour la présevation du front de la confiance à l’ère du numérique

Pour préserver la confiance du public, les cadres doivent d’abord dire juste, agir juste et avec effacité pour que le peuple comprenne, ait confiance et suive. Lorsque les politiques se traduisent par des résultats concrets, la désinformation a peu de chances de prospérer. Comme l’a affirmé Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et des masses : “La confiance est le dernier rempart, une +zone interdite+ qu’aucune force n’est autorisée à violer.”

Des journalistes de l'Agence vietnamienne d’information (VNA) couvrant le 14e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Raconter l’histoire du Vietnam pour développer le soft power national

L’ancien directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, le prof. associé-Dr Duong Van Quang, a déclaré que la communication à l’ère du numérique doit contribuer à développer les connaissances, la confiance et la crédibilité grâce à des récits authentiques et culturellement distinctifs.

Des intervenants au colloque. Photo: VNA

Les échanges entre les peuples et la culture, socles de l’amitié Vietnam-Thaïlande

Organisé à Bangkok dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, un colloque universitaire a mis en lumière le rôle central des échanges entre les peuples, de la coopération académique et des liens culturels dans le développement durable du partenariat bilatéral.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, offre des fleurs en hommage à la Police populaire à l'occasion de son 64e anniversaire. Photo : VNA

Le haut dirigeant Tô Lâm appelle à moderniser la Police populaire

Le secrétaire général du Parti et président de l'État, Tô Lâm, a appelé à bâtir une Police populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, capable de répondre aux exigences de la nouvelle situation, tout en renforçant la lutte contre la criminalité, la transformation numérique et la gouvernance sociale moderne.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) et son homologue grec George Gerapetritis. Photo : VNA

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce

Le Vietnam attache une grande importance à son amitié traditionnelle avec la Grèce et souhaite approfondir une coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace, a affirmé le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, lors de son entretien avec son homologue grec George Gerapetritis, en visite officielle au Vietnam.

La rencontre entre le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant au Vietnam, le 17 juillet à Hanoï. Photo: baochinhphu.vn

Le vice-PM permanent Pham Gia Tuc rencontre des entreprises américaines

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a affirmé l’importance du rôle des entreprises américaines dans le développement économique du Vietnam et appelé à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires, lors d’une rencontre avec des représentants d’associations et d’entreprises américaines investissant et opérant dans le pays, le 17 juillet à Hanoï.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung. Photo: VGP

Concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour le développement de l’IA dans la nouvelle phase

Le Vietnam entend accélérer le développement de l’intelligence artificielle en misant sur un écosystème coordonné entre l’État, la recherche, la formation et les entreprises. Lors d’un forum tenu le 17 juillet à Hanoï, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé à concentrer les efforts sur cinq piliers stratégiques pour faire de l’IA un levier majeur de la transformation numérique et du développement socio-économique du pays.