Économie

Le CPTPP confirme son rôle de moteur du libre-échange

Selon les experts, le potentiel de coopération commerciale et d’investissement entre les membres du CPTPP et l’Union européenne (UE) demeure considérable.

La Société de textile et de teinture Ha Tây enregistre de nombreuses commandes à destination des marchés américain et européen. Photo : VNA.
La Société de textile et de teinture Ha Tây enregistre de nombreuses commandes à destination des marchés américain et européen. Photo : VNA.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) confirme son statut d’accord de libre-échange (ALE) de nouvelle génération, parmi les plus complets et les plus exigeants au monde. Dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la montée du protectionnisme, il constitue un levier essentiel pour promouvoir le libre-échange et ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Selon les experts, le potentiel de coopération commerciale et d’investissement entre les membres du CPTPP et l’Union européenne (UE) demeure considérable. Le rapprochement entre ce bloc dynamique de l’Asie-Pacifique et le marché européen, reconnu pour ses normes élevées de gouvernance, pourrait créer une dynamique complémentaire et renforcer la résilience des économies membres face aux chocs extérieurs.

Mary-Catherine Spiers, directrice générale des négociations commerciales au ministère des Affaires mondiales du Canada, souligne que les bouleversements géopolitiques modifient radicalement l'environnement commercial international. Pour le Canada, promouvoir le dialogue entre le CPTPP et l’UE est fondamental pour bâtir un système ouvert, transparent et fondé sur des règles, permettant aux économies moyennes de façonner les règles du jeu.

Selon Nguyen Son Tra, vice-présidente de la délégation vietnamienne chargée des négociations du CPTPP, les membres se concentrent sur cinq grandes priorités dans le cadre de la présidence vietnamienne du CPTPP en 2026. L’accord sera notamment actualisé afin de mieux répondre aux évolutions du commerce numérique, de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement et de prendre en compte les nouveaux enjeux commerciaux. Parallèlement, la coopération avec l’Union européenne sera approfondie à travers des programmes concrets.

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Des poissons-tra (pangasius) sont nettoyés avant leur transformation à la Société par actions Vinh Hoan, dans la province de Dông Thap. Photo : VNA.



Face aux mutations de l’économie mondiale, le maintien d’un système commercial transparent est considéré comme un facteur clé pour stimuler les investissements. Le CPTPP met l’accent sur l’application effective des engagements, non seulement afin d’accroître le recours aux préférences tarifaires, mais aussi pour exploiter pleinement les opportunités offertes dans les services et le commerce numérique grâce à une coopération étroite entre les autorités de régulation et les entreprises. Les milieux d’affaires espèrent que le rapprochement avec l’UE contribuera à diversifier les chaînes d’approvisionnement et à ouvrir de nouveaux débouchés aux produits vietnamiens. Avec la suppression des droits de douane, les entreprises seront également incitées à améliorer leur compétitivité et leur qualité opérationnelle, favorisant ainsi les partenariats internationaux.

Bien que géographiquement distincts, le CPTPP et l’UE sont liés par des flux de capitaux, de technologies et d'intérêts économiques communs, renforçant la stabilité du commerce mondial.

Michele D'Ercole, directeur général de Henoto Vietnam, estime que cette relation favorise un environnement commercial ouvert et compétitif. Dans le cadre du CPTPP avec le Canada, l’énergie, l’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs clés.

Jack Nguyen, directeur général d'InCorp Vietnam, note toutefois des défis liés à la conformité réglementaire et à la logistique, soulignant la nécessité pour les entreprises d'accroître leur sensibilisation et de solliciter des conseils spécialisés. Couvrant de vastes marchés, le CPTPP a dopé les exportations vietnamiennes, particulièrement dans le textile, la chaussure et l'agro-sylvo-pêche. L’accord favorise également une coopération approfondie entre le Vietnam et ses partenaires. Les règles d’origine, particulièrement exigeantes, encouragent en outre l’utilisation de matières premières provenant des pays membres, renforçant ainsi l’attractivité du Vietnam pour les investissements étrangers destinés à la production et à l’exportation vers les marchés mondiaux.- VNA

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