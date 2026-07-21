Économie

Les entreprises chinoises envisagent leur expansion au Vietnam

L’agriculture moderne, les énergies nouvelles, l’industrie manufacturière, la protection de l’environnement et le développement urbain sont considérés comme les domaines les plus prometteurs pour de futurs accords.

Tan Mingming, directrice adjointe du Bureau des affaires extérieures de Dezhou. Photo: VNA
Tan Mingming, directrice adjointe du Bureau des affaires extérieures de Dezhou. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Les autorités de Dezhou, ville industrielle majeure de la province chinoise du Shandong, ont placé le Vietnam au cœur de leur stratégie d’expansion, attirées par un climat d’investissement favorable et une demande croissante dans les secteurs de l’industrie, des infrastructures et de la transition écologique.

L’agriculture moderne, les énergies nouvelles, l’industrie manufacturière, la protection de l’environnement et le développement urbain sont considérés comme les domaines les plus prometteurs pour de futurs accords.

Tan Mingming, directrice adjointe du Bureau des affaires extérieures de Dezhou, a déclaré à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) que la ville s’efforçait depuis des années de renforcer ses liens avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam étant considéré comme un partenaire clé.

Elle a ajouté que le Vietnam offre un environnement propice aux affaires, une grande efficacité opérationnelle, une stabilité sociale et un marché immense au potentiel de croissance important.

Au-delà des secteurs traditionnels comme l’agriculture moderne, le mobilier en bois, l’agroalimentaire et les épices, Tan a affirmé que le véritable potentiel réside dans les industries émergentes, notamment les énergies nouvelles, les véhicules électriques, les équipements sportifs, les ascenseurs et l’industrie verte, où les deux parties disposent de vastes opportunités de collaboration.

Elle a insisté sur la nécessité d’intensifier considérablement les rencontres d’affaires, les conférences de promotion commerciale, les salons et les forums économiques afin que les entreprises des deux pays puissent nouer de nouveaux partenariats. Au-delà des liens économiques, des échanges humains plus approfondis, en particulier entre les jeunes, permettront d’approfondir la compréhension mutuelle et de jeter les bases d’une collaboration à long terme, a-t-elle ajouté.

Les entreprises de Dezhou sont déjà à l’affût de nouvelles opportunités, le Vietnam étant en pleine industrialisation et transition énergétique. Hu Shujun, directrice générale de la société de commerce international et d’ingénierie du groupe Gerui De, basé dans le Shandong, a indiqué que son entreprise exporte depuis des années des systèmes de climatisation centralisée, des dispositifs de ventilation, des tours de refroidissement et des équipements de traitement de l’air vers le Vietnam.

Hu Shujun a souligné que l’urbanisation et l’industrialisation fulgurantes du Vietnam sont les moteurs d’une forte demande en technologies d’économie d’énergie, en solutions de protection de l’environnement et en infrastructures. Elle a identifié la construction écologique, le traitement environnemental industriel, les énergies renouvelables, les matériaux avancés et la gestion intelligente des opérations comme des secteurs présentant un fort potentiel de coopération.

Selon Hu Shujun, les deux parties devraient redoubler d’efforts pour faciliter les échanges commerciaux bilatéraux, simplifier l’accès des entreprises à leurs marchés respectifs, élargir la coopération technologique et accélérer la création de coentreprises et les projets d’investissement au Vietnam.

Elle a estimé qu'une coopération commerciale renforcée permettra non seulement d’élargir l’accès aux marchés, mais aussi de consolider les chaînes d’approvisionnement régionales, s’inscrivant ainsi parfaitement dans la volonté de l’ASEAN de promouvoir un développement vert et durable. – VNA

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