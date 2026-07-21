Le Vietnam se dote d’une stratégie de transformation numérique pour 2026-2030

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a signé le 14 juillet le décret n°1266/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale de transformation numérique pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ce décret fixe des objectifs ambitieux pour bâtir une nation numérique prospère, sûre et centrée sur l’humain, tout en accélérant la croissance économique grâce aux données et à l’intelligence artificielle (IA).



Cette stratégie place les citoyens et les entreprises au cœur de la transformation numérique du pays, les reconnaissant à la fois comme moteurs et principaux bénéficiaires de ce processus.



Le Vietnam ambitionne de devenir une nation numérique développée où la transformation numérique est mise en œuvre de manière globale dans tous les secteurs et constitue le principal modèle de développement du pays. La stratégie prévoit un système moderne de gouvernance nationale s’appuyant sur les données et l’IA, de solides compétences nationales en matière de technologies, de plateformes et de produits numériques stratégiques, ainsi qu’une protection ferme de la souveraineté numérique nationale.



La stratégie définit trois groupes d’objectifs couvrant l’administration numérique, l’économie numérique et la société numérique.



Dans le groupe d’objectifs sur le développement du gouvernement numérique, le Vietnam vise la numérisation intégrale de tous les documents administratifs et des résultats des procédures administratives d’ici 2030. Le pays ambitionne d’atteindre un taux de satisfaction des citoyens de 99 % vis-à-vis des services publics en ligne.



Tous les ministères, secteurs et collectivités locales sont tenus d’utiliser des plateformes numériques nationales partagées pour la gouvernance, l’administration publique et la prestation de services.



Tous les systèmes d’information gouvernementaux seront interconnectés via des services nationaux de partage de données. Chaque base de données partagée nationale, sectorielle et provinciale sera normalisée, interconnectée et adaptée aux applications d’intelligence artificielle (IA).

Le service de transfert d’argent rapide permet aux clients de transférer de l’argent de leur compte à un autre dans d’autres banques en scannant leur code QR personnel. Photo: VNA

La stratégie prévoit également la modernisation de tous les centres opérationnels intelligents provinciaux grâce à des capacités d’IA pour l’analyse, la prévision, l’alerte précoce, le suivi et l’aide à la décision.



Chaque fonctionnaire, chaque agent public, chaque employé public disposera d’un dossier personnel électronique, et tous les employés publics bénéficieront d’une formation aux compétences numériques. Les responsables de la transformation numérique et des technologies de l’information recevront des mises à jour technologiques régulières, et chaque agent public se verra attribuer un compte d’assistant IA et sera formé à l’utilisation des outils d’IA dans l’administration publique.



De plus, 70% des indicateurs statistiques officiels devraient être établis à partir de données administratives, réduisant ainsi la dépendance aux enquêtes traditionnelles.



Le Vietnam ambitionne également de figurer parmi les 50 meilleurs pays au monde dans les évaluations des Nations Unies en matière de gouvernement électronique et de gouvernement numérique.



La stratégie fixe un objectif ambitieux : porter la contribution de l’économie numérique à au moins 30% du PIB d’ici 2030. Au moins 500.000 petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront d’un soutien pour leur transformation numérique.



Le pays prévoit également de créer et d’exploiter au moins cinq plateformes d’échange de données sécurisées et conformes à la législation afin de faciliter le partage de données et l’innovation.



Le commerce électronique devrait représenter entre 15 et 17% du total des ventes au détail et des recettes des services aux consommateurs. Parallèlement, 45 % des PME du secteur commercial devraient participer aux principales plateformes de commerce électronique nationales et internationales.



La stratégie vise également un développement important des paiements sans espèces, avec une valeur totale des transactions atteignant 30 fois le PIB.



Plus de 40% des PME devraient adopter des plateformes de type «modèle en tant que service » (PaaS), des agents d’IA ou des solutions d’IA partagées pour améliorer leur productivité et leur compétitivité.



Afin de réduire la fracture numérique, la stratégie ambitionne de déployer l’infrastructure du haut débit par fibre optique dans tous les foyers du pays. Au moins 95% des personnes âgées de 15 ans et plus devraient posséder un compte bancaire ou un compte auprès d’un autre établissement financier agréé. Plus de 70% des adultes âgés de 18 ans et plus disposeront d’une signature numérique ou électronique personnelle, et l’objectif est de généraliser les dossiers médicaux électroniques à l’ensemble de la population.



Le gouvernement prévoit également de dispenser une formation aux compétences numériques de base à au moins 10 millions de personnes en âge de travailler entre 2026 et 2030.



Les données identifiées comme une ressource nationale stratégique



La stratégie identifie les données comme une ressource stratégique essentielle à la gouvernance numérique, à l’économie numérique et à la société numérique. Elle préconise la mise en place d’un cadre national unifié de gouvernance des données, fondé sur les principes suivants : les données doivent être exactes, suffisantes, propres, mises à jour en continu, normalisées, partagées, protégées et utilisées efficacement.



La priorité sera donnée à la complétion et à l’interconnexion des bases de données nationales, sectorielles et locales, tout en construisant une base de données nationale intégrée qui incorpore l’intelligence artificielle pour appuyer l’élaboration des politiques, l’administration publique et la prestation de services.



Les principales bases de données concerneront la population, le foncier, les entreprises, la finance, les assurances, la santé, l’éducation, le travail, la sécurité sociale, les fonctionnaires, les transports, ainsi que les ressources naturelles et l’environnement.



La stratégie met également l’accent sur l’accélération de la numérisation, de la normalisation, du nettoyage et de la réutilisation des données administratives afin de simplifier les procédures, de réduire les délais de traitement, d’accroître la part des services entièrement en ligne et d’améliorer la satisfaction des usagers.



Dans le même temps, le Vietnam continuera de développer des plateformes numériques nationales partagées intégrant l’IA, notamment des plateformes d’intégration et de partage de données, d’identité et d’authentification numériques, de paiements numériques, de cartographie numérique, de gouvernance et de reporting, d’assistants IA, de données ouvertes, ainsi que des plateformes sectorielles dédiées à la santé, à l’éducation, au commerce, à la logistique, à l’agriculture, au tourisme et aux villes intelligentes.



Promotion d’un écosystème technologique numérique vietnamien



Cette stratégie identifie les entreprises vietnamiennes du secteur des technologies numériques comme le moteur de la maîtrise et du développement des technologies numériques, tout en relevant les grands défis de la transformation numérique nationale.



Ces entreprises sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans le développement de l’administration numérique, de l’économie numérique, de la société numérique et de l’industrie des technologies numériques du pays, en intégrant les technologies numériques dans tous les secteurs et territoires.



La priorité sera donnée à la construction d’un écosystème technologique numérique compétitif «Fabriqué au Vietnam», centré sur des entreprises spécialisées dans les plateformes numériques, les données, l’IA, la cybersécurité, le cloud computing, les semi-conducteurs, les logiciels, les contenus numériques et les solutions de transformation numérique sectorielles.



Le gouvernement s’engage également à tirer parti de son rôle de client et de marché majeur pour les entreprises technologiques nationales.



Par le biais des marchés publics, des contrats gouvernementaux, de l’externalisation de services et des mécanismes de bac à sable réglementaire, l’État créera rapidement des débouchés commerciaux pour les produits et services numériques développés localement, notamment dans les domaines des services publics en ligne, des plateformes numériques partagées, des bases de données nationales, de la cybersécurité, de la santé numérique, de l’éducation numérique, des paiements numériques et de la gouvernance numérique.



Par ailleurs, les entreprises du secteur des technologies numériques bénéficieront d’un soutien pour renforcer la recherche et le développement, la conception de produits, la propriété intellectuelle, les normes de qualité, la cybersécurité, la commercialisation et l’expansion de leurs marchés.



Cette stratégie encourage également une collaboration plus étroite entre les grandes entreprises, les PME, les instituts de recherche, les universités, les centres d’innovation, les parcs technologiques et les organes gouvernementaux afin de construire des chaînes de valeur nationales pour les technologies numériques et d’accroître la valeur ajoutée locale des produits et services numériques vietnamiens. – VNA