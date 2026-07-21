Cap sur les exportations au second semestre 2026

Hanoï (VNA) – En 2026, le Vietnam s'est fixé pour objectif de porter ses exportations à environ 550 milliards de dollars. Au premier semestre, elles ont atteint 294,34 milliards de dollars malgré un contexte difficile, ce qui signifie qu'il faudra encore réaliser environ 255,7 milliards de dollars d'exportations au cours des six derniers mois de l'année.



Dans l'ensemble, plusieurs secteurs clés continuent d'afficher de bonnes performances. Les excédents commerciaux ont atteint 6,7 milliards de dollars pour le bois et les produits dérivés, 4,6 milliards pour le café, plus de 2 milliards pour les crevettes et les fruits et légumes, 1,6 milliard pour le riz et plus d'un milliard pour le pangasius. L'agriculture a ainsi maintenu un excédent commercial de plus de 9 milliards de dollars au premier semestre, renforçant son objectif d'atteindre 100 milliards de dollars d'exportations d'ici 2027.



La structure des exportations continue de s'améliorer. Cinq groupes de produits ont dépassé les 10 milliards de dollars d'exportations et représentent plus de 62% des exportations totales. Les produits électroniques, les ordinateurs et les composants demeurent en tête avec plus de 71 milliards de dollars, illustrant la montée en puissance des secteurs à forte valeur ajoutée.



Avec une progression des exportations d'environ 21% au premier semestre et l'augmentation des importations de matières premières destinées à la production, le Vietnam dispose de bases solides pour atteindre, voire légèrement dépasser, son objectif annuel de 550 milliards de dollars, à condition qu'aucun choc majeur ne perturbe le commerce international. Cette dynamique contribuerait à renforcer la position du pays parmi les grandes économies exportatrices et à soutenir la croissance économique.



Les experts estiment que le déficit commercial de près de 17 milliards de dollars enregistré au premier semestre constitue avant tout un investissement destiné à soutenir la production et les exportations au cours des derniers mois de l'année, période traditionnellement marquée par une hausse de la demande sur les principaux marchés, notamment les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la République de Corée. Avec un volume d'échanges ayant déjà atteint 550 milliards de dollars en six mois, le Vietnam peut espérer franchir pour la première fois le seuil de 1.000 milliards de dollars d'échanges commerciaux sur l'ensemble de l'année.

Des chaussures en cuir destinées à l'exportation vers le marché britannique. Photo : VNA

Face aux incertitudes du commerce international, le gouvernement met en œuvre plusieurs mesures destinées à préserver la dynamique des exportations. Elles portent notamment sur l'ouverture de nouveaux marchés grâce à la diplomatie économique et aux accords de libre-échange (ALE), la simplification des procédures administratives, la réduction des coûts logistiques, le soutien au crédit ainsi que la levée des obstacles au commerce. Le développement de la transformation des produits, des exportations officielles et la diversification des marchés devraient également créer de nouveaux relais de croissance afin d'atteindre l'objectif de 550 milliards de dollars d'exportations en 2026.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le gouvernement concentrera ses efforts sur plusieurs mesures prioritaires afin de soutenir les exportations au second semestre, en particulier en aidant les entreprises à tirer pleinement parti des accords de libre-échange. Les négociations d'un ALE avec l'Association européenne de libre-échange (AELE) viennent également de s'achever. Une fois signé, il deviendra le 18e accord de libre-échange du Vietnam et offrira de nouvelles perspectives aux exportateurs.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce renforcera par ailleurs la lutte contre la fraude commerciale et les fausses déclarations d'origine des marchandises. Il intensifiera les contrôles, notamment pour les produits à forte valeur d'exportation, tout en suivant de près les importations de produits énergétiques et de matières premières afin d'assurer un équilibre durable du commerce extérieur. -VNA