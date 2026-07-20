Économie

Le Vietnam renforce les liens entre le CPTPP et l’UE

Le Forum Canada–Vietnam 2026, organisé le 20 juillet à Hô Chi Minh-Ville en marge de la troisième réunion des hauts fonctionnaires du CPTPP (SOM3), a mis l’accent sur le renforcement de la coopération entre le CPTPP et l’Union européenne afin d’accroître la résilience économique, de consolider les chaînes d’approvisionnement et de promouvoir un commerce fondé sur des règles.

Des délégués lors de la réunion. Photo / VNA
Des délégués lors de la réunion. Photo / VNA


Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Organisé dans le cadre de l’Année de la présidence vietnamienne du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) 2026, le Forum Canada–Vietnam 2026, placé sous le thème « Résilience économique et connectivité CPTPP–UE », s’est tenu le 20 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Il a réuni des représentants des gouvernements, du monde des affaires et des milieux académiques du Canada, du Vietnam, du Japon, de Singapour et de l’Union européenne (UE).

Événement organisé en marge de la troisième réunion des hauts fonctionnaires du CPTPP (SOM3), le forum a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le CPTPP et l’UE dans un contexte marqué par les incertitudes de l’économie mondiale. Les participants ont souligné la nécessité de promouvoir un commerce fondé sur des règles, d’accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement, de favoriser l’interopérabilité du commerce numérique, de stimuler les investissements et d’élargir les débouchés pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).


S’exprimant lors du forum, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel, a estimé que face aux turbulences croissantes de l’économie mondiale, le Canada et le Vietnam partagent un intérêt commun à bâtir des relations commerciales durables, diversifiées et responsables. Selon lui, l’essor des échanges bilatéraux ces dernières années illustre les bénéfices d’un commerce ouvert, fondé sur des règles, ainsi que d’une coopération internationale solide au service d’une croissance durable.

Les intervenants ont également mis en avant le rôle grandissant du secteur privé dans le processus d’intégration économique internationale. Un dialogue régulier entre les décideurs politiques et les entreprises est considéré comme essentiel pour améliorer la mise en œuvre des accords de libre-échange, identifier de nouvelles opportunités et lever les obstacles rencontrés par les entreprises.

Les représentants de la Fondation Asie-Pacifique du Canada (Asia Pacific Foundation of Canada) ont, pour leur part, estimé que les flux commerciaux et d’investissement de demain seront de plus en plus façonnés par les pays capables de coopérer afin de bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes et de préserver un système commercial fondé sur des règles. Dans cette perspective, le Canada et le Vietnam sont appelés à jouer un rôle croissant dans le renforcement des liens entre le CPTPP et l’Union européenne.

Le forum a également mis en lumière la position particulière du Vietnam, qui est à la fois membre du CPTPP et partenaire de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA). Cette double appartenance constitue un atout majeur pour renforcer les synergies entre ces deux cadres commerciaux de premier plan, notamment dans les domaines du commerce numérique, du commerce durable, de l’investissement et des chaînes d’approvisionnement.

En sa qualité de président du CPTPP en 2026, le Vietnam accueille du 20 au 24 juillet à Hô Chi Minh-Ville la troisième réunion des hauts fonctionnaires de l’Accord (SOM3). Cet événement figure parmi les principales activités de l’Année de la présidence vietnamienne du CPTPP et témoigne de l’engagement du pays en faveur du renforcement de la coopération économique régionale, du développement des liens avec les partenaires internationaux et de la mise en œuvre efficace de l’Accord.

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Barrett Bingley, directeur régional pour l'Asie de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, prononce une allocution. Photo : VNA



Les participants ont enfin souligné la nécessité de compléter les mécanismes actuels de dialogue intergouvernemental par des échanges plus structurés entre les autorités publiques et les entreprises, afin de mieux répondre aux besoins du marché. Les activités de dialogue entre les hauts fonctionnaires du CPTPP et les dirigeants d’entreprise, ainsi que les rencontres interentreprises organisées en marge de la SOM3, devraient contribuer à favoriser le commerce, les investissements, la transformation numérique, la transition verte et le développement de chaînes d’approvisionnement plus résilientes dans la région.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Canada–Vietnam #CPTPP
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