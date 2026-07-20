Économie

Gia Lai approuve un projet de centrale éolienne de près de 1 500 milliards de dôngs

La province de Gia Lai a approuvé le principe d’investissement d’une nouvelle centrale éolienne d’une capacité de 42 MW, représentant un investissement de près de 1 500 milliards de dôngs. Ce projet vise à renforcer la production d’électricité renouvelable, soutenir le développement socio-économique local et contribuer à la sécurité énergétique nationale.

Photo d'illustration. Source: VNA
Photo d'illustration. Source: VNA

Gia Lai (VNA) - Le Comité populaire de la province de Gia Lai a approuvé le principe d’investissement du projet de centrale éolienne Ia Le 2, intégré au complexe éolien d’Ia Le, situé dans les communes de Chu Puh et d’Ia Le. L’investissement total est estimé à 1 468 milliards de dôngs (environ 56 millions de dollars), dont 30 % seront financés par les fonds propres de l’investisseur et 70 % par des capitaux mobilisés.

Selon la décision n° 3030/QD-UBND, l’investisseur sera sélectionné par voie d’appel d’offres. La centrale affichera une puissance installée de 42 MW et devrait produire près de 123,8 millions de kWh par an. L’électricité sera injectée dans le réseau national via la ligne de transport à haute tension de 220 kV Pleiku 2 – Krông Buk.

Le projet mobilisera environ 27,3 hectares de terrain, dont 14,7 hectares feront l’objet d’une utilisation permanente et 12,6 hectares seront occupés temporairement pendant la phase de construction. Les travaux devraient débuter en mars 2027 pour une mise en service commerciale programmée en mars 2028.

Les autorités provinciales soulignent que cette centrale contribuera à accroître la part des énergies renouvelables dans le système électrique national, tout en générant de nouvelles recettes budgétaires, en créant des emplois dans la région et en favorisant le développement industriel ainsi que la croissance économique locale. Le projet devrait également permettre une meilleure valorisation du potentiel éolien de la province de Gia Lai.

Le Comité populaire de Gia Lai encourage par ailleurs l’investisseur retenu à étudier, en coordination avec les organismes compétents, les possibilités d’accélérer le calendrier de réalisation afin de mettre la centrale en exploitation trois à six mois avant la date prévue.

La centrale éolienne Ia Le 1, exploitée par la société High Plateau Wind Power Development Investment JSC, dispose d’une capacité installée de 100 MW répartie sur 28 éoliennes. Elle est entrée partiellement en exploitation commerciale à la fin de l’année 2021 avec une puissance initiale de 47,2 MW, avant d’atteindre sa pleine capacité en décembre 2023. -VNA

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