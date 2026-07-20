Économie

Le textile-habillement résiste aux turbulences du marché mondial

Pour atteindre l’objectif annuel d’exportation fixé à 48 milliards de dollars, les entreprises textiles vietnamiennes doivent poursuivre leurs efforts d’optimisation de la gouvernance, d’amélioration de la productivité, d’élargissement des capacités de production et d’accélération des exportations.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la compagnie de confection Hung Viet (à Hung Yen). Photo : VNA
Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la compagnie de confection Hung Viet (à Hung Yen). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Au cours du premier semestre 2026, le chiffre d’affaires total à l’exportation du secteur du textile et de l’habillement a atteint plus de 22,2 milliards de dollars, soit une progression de 1,7 % par rapport à la même période de 2025. Ce résultat témoigne des efforts importants déployés par les entreprises du secteur face aux nombreuses turbulences du marché international, notamment les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales, la hausse des coûts du transport maritime et l’augmentation continue des prix des matières premières et accessoires.​

Pour atteindre l’objectif annuel d’exportation fixé à 48 milliards de dollars, les entreprises textiles vietnamiennes doivent poursuivre leurs efforts d’optimisation de la gouvernance, d’amélioration de la productivité, d’élargissement des capacités de production et d’accélération des exportations.

Selon Cao Huu Hieu, directeur général du Groupe du textile et de l’habillement du Vietnam (Vinatex), le chiffre d'affaires de son unité durant les six premiers mois de l’année a dépassé 10 000 milliards de dôngs (380,34 millions de dollars), soit une hausse de 9,6 %. Le bénéfice avant impôts s'est établi à 882,9 milliards de dôngs (+32,4 %), tandis que le revenu mensuel moyen des travailleurs a atteint 12,4 millions de dôngs, en progression de 8,9 % sur un an.

Afin de s’adapter rapidement aux évolutions du marché, Vinatex a mis en œuvre plusieurs solutions visant à renforcer la gestion des stocks et à optimiser les achats de coton. Ces mesures permettent d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des intrants tout en réduisant les risques financiers liés aux fluctuations des prix du coton et des taux de change. Parallèlement, le groupe a ajusté sa structure de produits afin de mieux répondre à la demande des marchés chinois, des entreprises à investissement direct étranger (IDE) et du marché domestique.

« Le groupe accompagne étroitement les entreprises pour exploiter de nouvelles commandes, évaluer leur compétitivité et restructurer leur portefeuille de produits vers une plus haute valeur ajoutée. Le suivi attentif des besoins des clients et l'optimisation de la gestion de production ont permis de maintenir la stabilité opérationnelle malgré un contexte difficile », a souligné Cao Huu Hieu.

Actuellement, l’économie mondiale reste confrontée à de nombreuses incertitudes, avec une concurrence accrue et l’expiration prochaine, le 24 juillet, de la taxe provisoire de 10 % appliquée aux produits importés aux Etats-unis. Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, la baisse du pouvoir d’achat sur les principaux marchés accentue la pression sur les prix et les coûts de financement. Le secteur de la filature fait face à une demande stagnante, tandis que les entreprises de confection redoutent une diminution des commandes au second semestre. Pour atteindre ses objectifs annuels en matière de chiffre d’affaires et de bénéfices, Vinatex mise sur la restructuration de sa clientèle stratégique, la transformation numérique, le renforcement de la responsabilité sociale ainsi qu’une meilleure traçabilité des produits afin de répondre aux exigences croissantes des marchés internationaux.

Vu Duc Giang, président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas), a indiqué que les importations de matières premières avaient également progressé de 4,3 %, pour atteindre 13,24 milliards de dollars. Selon lui, pour terminer l’année sur une note positive, le secteur doit accélérer sa transition écologique, attirer davantage d’investissements dans les segments du tissage, de la teinture et de la finition, tout en favorisant l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’automatisation dans les usines intelligentes.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #textile-habillement
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