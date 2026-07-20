Société

Dông Nai accélère le développement du réseau routier autour de l’aéroport de Long Thành

La province de Dong Nai vient de lancer les travaux de modernisation et de construction de trois axes routiers cruciaux afin de favoriser le développement des zones urbaines satellites autour de l’aéroport international de Long Thanh, mais aussi à établir des connexions stratégiques entre les zones industrielles et les ports maritimes.

L'intersection Long Thanh relie l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau et l'autoroute Ho Chi Minh Ville - Long Thanh - Dau Giay. Photo : VNA
L'intersection Long Thanh relie l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau et l'autoroute Ho Chi Minh Ville - Long Thanh - Dau Giay. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) - Parallèlement à l’accélération des travaux d’achèvement des autoroutes et des rocades reliant l’aéroport international de Long Thành, la province de Dông Nai déploie actuellement un vaste réseau d’infrastructures modernes afin d’assurer une connectivité optimale avec le plus grand hub aérien du Vietnam.

Ces nombreux projets routiers visent non seulement à favoriser le développement des zones urbaines satellites autour de l’aéroport, mais aussi à établir des connexions stratégiques entre les zones industrielles et les ports maritimes, contribuant ainsi à la formation d’un important centre logistique régional.

Dans cette optique, la province vient de lancer les travaux de modernisation et de construction de trois axes routiers cruciaux, à savoir les routes DT 769, DT 770B et DT 773, représentant un investissement public de près de 12 000 milliards de dôngs (plus de 456 millions de dollars). Ces trois projets, d’une longueur totale dépassant les 111 kilomètres, permettront de connecter directement les routes nationales 1, 51 et 56 à l’aéroport de Long Thanh ainsi qu’à la rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville et plusieurs d’autres voies importantes. Selon le calendrier prévisionnel, la route DT 769 devrait être achevée en 2027, tandis que les deux autres axes seront finalisés en 2028.

La route DT 769 est perçue comme l’artère la plus vitale, car elle relie directement la porte n°2 de l’aéroport aux Nationales 1 et 51 sur un tracé de 29 kilomètres, avec un budget de 2 800 milliards de dôngs permettant l'aménagement de six à huit voies de circulation.

Longue de 42 kilomètres, la route DT 770B doit assurer une liaison efficace entre l’est et le nord-est de la province, l’aéroport international de Long Thành, les zones industrielles, l’autoroute Biên Hòa – Vung Tàu, la route nationale 51 et le complexe portuaire de Cái Mép – Thi Vai. Ce projet est particulièrement attendu par les habitants, qui y voient un levier majeur pour renforcer les échanges commerciaux et stimuler le développement économique local.

D’une longueur de 39 kilomètres, la route DT 773 complétera ce réseau en reliant la Nationale 1 à la rocade n° 4 de la région métropolitaine de Hô Chi Minh-Ville.

Nguyen Linh, directeur adjoint du comité de gestion des projets d’investissement de Dong Nai, a affirmé que la mise en service de ces infrastructures créera une synergie entre les réseaux routiers existants et des autoroutes dans la région, réduisant ainsi l’engorgement du système de transport existant, les temps de trajet et ouvrant de nouveaux espaces de développement urbain et industriel. De nombreux autres ouvrages stratégiques, tels que les ponts Cat Lai et Long Hung, la rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville ainsi que l’avenue Nguyen Huu Canh, seront également mis en chantier dès 2026 pour renforcer cette intégration régionale.

Selon Nguyen Tuan Anh, vice-président du Comité populaire provincial de Dông Nai, la mise en exploitation commerciale de l’aéroport international de Long Thành, prévue fin 2026, combinée à ce réseau de transport intégré, créera un nouvel espace de développement et offrira de nombreuses opportunités pour attirer les investissements, développer les zones urbaines et industrielles, ainsi que les secteurs du commerce, des services et de la logistique.

Il a souligné que les maîtres d’ouvrage doivent veiller au respect strict des délais, de la qualité, des volumes, des coûts et de la sécurité des travaux, tout en garantissant la conformité aux normes environnementales. -VNA

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