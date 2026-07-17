Société

Le gouvernement ordonne des mesures d'urgence face aux fortes pluies dans le Nord

Le gouvernement a demandé aux ministères et aux autorités locales de renforcer les mesures de prévention et de secours face aux fortes pluies qui frappent les régions montagneuses du Nord, où les inondations et les glissements de terrain ont déjà causé d'importants dégâts.

Depuis le début de l'année, les catastrophes naturelles ont causé des pertes économiques estimées à plus de 650 milliards de dôngs (24,72 millions de dollars). Photo d'illustration : VNA
Depuis le début de l'année, les catastrophes naturelles ont causé des pertes économiques estimées à plus de 650 milliards de dôngs (24,72 millions de dollars). Photo d'illustration : VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a signé, le 17 juillet 2026, la dépêche officielle n°49/CĐ-TTg du Premier ministre relative aux mesures d'urgence pour faire face aux fortes pluies dans les régions montagneuses du Nord.

Le document rappelle que de fortes à très fortes pluies se sont récemment abattues sur plusieurs provinces montagneuses du Nord, provoquant des inondations, des crues soudaines et des glissements de terrain, endommageant des habitations, des biens, des terres agricoles ainsi que plusieurs axes routiers et infrastructures.

Selon les prévisions météorologiques, les régions montagneuses et les zones de moyenne altitude du Nord continueront d'être touchées par des pluies de 50 à 100 mm, avec des cumuls pouvant dépasser localement 250 mm. Ces précipitations risquent d'entraîner des inondations dans les zones basses, des crues soudaines sur les petits cours d'eau et des glissements de terrain sur les versants.

Le Premier ministre demande aux ministères, aux organismes concernés et aux autorités provinciales de mettre en œuvre de manière résolue les directives du secrétaire général du Parti et président de la République ainsi que du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles.

Le Comité national permanent de direction de la défense civile et le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement sont chargés d'assurer un suivi étroit de l'évolution de la situation, des prévisions et des alertes, tout en diffusant rapidement les informations relatives aux intempéries.

Les autorités de la province de Lai Chau et des autres localités concernées doivent mobiliser sans délai les ressources nécessaires afin de réparer les dégâts causés par les pluies et les inondations.

Les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce ainsi que de la Construction sont appelés à prendre les mesures de prévention et de réparation relevant de leurs compétences.

Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique doivent maintenir leurs forces en état d'alerte afin de participer, si nécessaire, à l'évacuation des populations, aux opérations de secours et de sauvetage ainsi qu'à la gestion des conséquences des intempéries.

La Télévision du Vietnam (VTV), la Radio la Voix du Vietnam et à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) sont invités à informer rapidement la population de l'évolution de la situation et des mesures prises par les autorités.

Selon un rapport préliminaire des provinces de Lai Chau, Son La, Lao Cai et Dien Bien, les fortes pluies survenues entre la soirée du 15 juillet et la matinée du 17 juillet ont fait un blessé à Lai Chau, détruit sept maisons (quatre à Lai Chau et trois à Son La) et endommagé vingt-quatre autres habitations. Des glissements de terrain ont également interrompu la circulation en quatre points des routes nationales 12, 32 et 279 dans les provinces de Lao Cai et Lai Chau, ainsi que sur plusieurs routes provinciales.

Depuis le début de l'année, les catastrophes naturelles ont fait 34 morts ou disparus, détruit 85 habitations, endommagé 2.139 maisons et causé des pertes économiques estimées à plus de 650 milliards de dôngs (24,72 millions de dollars). - VNA

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