L’Indonésie appelée à renforcer ses réserves alimentaires face au risque d’El Niño

Hanoï (VNA) – Le directeur du Centre des finances et de la macroéconomie de l’Institut de recherche économique et financière (INDEF) d’Indonésie, Rizal Taufikurahman, a appelé, le 13 juillet, le gouvernement à mettre rapidement en œuvre des mesures globales visant à renforcer les réserves alimentaires afin de faire face aux effets de la saison sèche et du phénomène El Niño.



Selon cet expert, le gouvernement devrait agir et mettre en place un système d'alerte précoce pour limiter les impacts à trois niveaux : la production, la distribution et le stockage.



Dans le domaine de la production agricole, il recommande d’identifier précisément les principales zones exposées à la sécheresse, d’améliorer les infrastructures d’irrigation, de fournir des équipements de pompage aux agriculteurs et d’adapter les calendriers de culture aux nouvelles conditions climatiques.



Concernant les réserves alimentaires, Rizal Taufikurahman estime que l’Indonésie ne doit pas se contenter du niveau actuel des stocks de riz, mais garantir un seuil minimal de sécurité tout en accélérant la distribution d’autres produits stratégiques, notamment le maïs, le sucre, le soja, les oignons, les œufs, la viande de poulet et le bœuf. Les importations ne devraient être envisagées qu'en dernier recours et pour une durée limitée afin de préserver les prix des produits agricoles nationaux.



Auparavant, le directeur de l'Agence nationale de l'alimentation (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, avait assuré que les produits alimentaires essentiels étaient disponibles en quantité suffisante pour faire face à El Niño. Selon les données de la Bapanas, au 8 juillet, les réserves publiques de riz détenues par l'Agence nationale de logistique (Bulog) s'élevaient à 5,2 millions de tonnes.



Par ailleurs, les stocks d’autres produits stratégiques étaient également considérés comme suffisants, avec notamment 188 000 tonnes de maïs, 1 100 kilolitres d’huile de cuisson et 2 790 tonnes de sucre destiné à la consommation. Ces réserves doivent permettre de répondre aux besoins de la population en cas de conditions météorologiques extrêmes.- VNA

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