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La plateforme en ligne indonésienne génère plus de 107 millions de dollars de transactions pour les PME

L’Indonésie a enregistré environ 107,34 millions de dollars de transactions grâce à un programme de mise en relation d’affaires en ligne destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) au cours des quatre premiers mois de 2026.

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Jakarta, 8 juillet (VNA) – L’Indonésie a enregistré environ 107,34 millions de dollars de transactions grâce à un programme de mise en relation d’affaires en ligne destiné aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) au cours des quatre premiers mois de 2026, soulignant ainsi l’efficacité des efforts déployés par le pays pour promouvoir le commerce numérique.

Le directeur du développement des exportations de services et de produits créatifs au ministère indonésien du Commerce, Ari Satria, a déclaré aux médias locaux que l’utilisation des plateformes numériques est une stratégie clé pour élargir l’accès aux marchés pour les PME.

Il a expliqué que le ministère a déployé son réseau de 46 représentants commerciaux répartis dans 33 pays afin de faciliter les échanges à l’international.

En 2025, le ministère a organisé 662 sessions de mise en relation d’affaires en ligne, générant près de 135 millions de dollars de transactions d’exportation réelles et potentielles. Les résultats montrent que les plateformes numériques deviennent progressivement un canal efficace de promotion du commerce, notamment pour les petites entreprises disposant de ressources financières, humaines et d'un accès aux marchés internationaux limités.

Le développement de la mise en relation d'affaires en ligne reflète également la stratégie globale de l'Indonésie visant à faire des PME un moteur de croissance des exportations.

Grâce à leur flexibilité, leur adaptabilité et leur présence étendue dans l'économie, les PME sont perçues par Jakarta comme capables de contribuer davantage aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, à condition de bénéficier d'un soutien approprié en matière de technologie, de marchés et de logistique.

Dans un contexte de concurrence accrue sur le marché mondial, l'Indonésie adopte une approche pragmatique en tirant parti des plateformes numériques pour réduire les coûts de promotion, élargir ses réseaux de clients et renforcer la présence de ses produits sur les marchés internationaux.

Le chiffre de plus de 107 millions de dollars de transactions en seulement quatre mois n'est donc pas seulement le résultat d'un programme de mise en relation d'affaires, mais aussi un indicateur que la transformation numérique est devenue un élément essentiel de la stratégie de promotion des exportations de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. - VNA

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#Indonesie #PME
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