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L'Indonésie inaugure son premier radar météorologique S-Band

L'Indonésie a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son dispositif de surveillance météorologique avec l'inauguration de son premier radar S-Band. Cet équipement de nouvelle génération permettra d'améliorer les prévisions météorologiques, les systèmes d'alerte précoce et la prévention des catastrophes hydrométéorologiques.

Des inondations provoquées par de fortes pluies sur l'île de Bali, en Indonésie, le 10 septembre 2025. Photo: Xinhua/VNA
Des inondations provoquées par de fortes pluies sur l'île de Bali, en Indonésie, le 10 septembre 2025. Photo: Xinhua/VNA

Jakarta (VNA) - L'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) a inauguré, le 8 juillet, le premier radar météorologique S-Band du pays dans le district de Cilacap, situé dans la province de Java central. Cette nouvelle infrastructure vise à renforcer la surveillance météorologique et à améliorer la prévention des risques liés aux catastrophes hydrométéorologiques dans le sud de l'île de Java.

Le directeur de la BMKG, Teuku Faisal Fathani, a indiqué que l'agence exploitait désormais 45 radars météorologiques répartis dans différentes régions du pays. Selon lui, cette installation constitue une étape supplémentaire vers l'objectif de couverture de l'ensemble du territoire indonésien par un réseau national de radars.

Le district de Cilacap a été retenu en raison de sa position stratégique sur la côte sud de Java, face à l'océan Indien, permettant une surveillance plus efficace des précipitations et une meilleure détection précoce des phénomènes météorologiques extrêmes. Doté d'une portée pouvant atteindre 400 kilomètres, le radar S-Band fournit des données météorologiques à haute résolution et peut être synchronisé avec le réseau de radars de l'armée de l'air indonésienne.

Les radars météorologiques sont généralement classés selon leur bande de fréquences, notamment S-Band, C-Band et X-Band. Grâce à sa longueur d'onde plus importante, le radar S-Band offre la meilleure capacité d'observation à longue distance. Il traverse les fortes précipitations et les systèmes orageux avec une faible atténuation du signal, ce qui le rend particulièrement adapté à la surveillance de vastes zones maritimes. Les radars C-Band conviennent davantage aux zones continentales, tandis que les radars X-Band, dont la portée est plus limitée, permettent de suivre avec une grande précision les phénomènes météorologiques localisés.

Au-delà de la prévention des catastrophes naturelles, le nouveau radar contribuera à la sécurité des transports aériens, maritimes et terrestres, tout en fournissant des données essentielles à la planification agricole et à la gestion des ressources en eau.

Le projet de Cilacap s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation du système météorologique maritime national (MMS-2). L'Indonésie prévoit également de déployer de nouveaux radars S-Band à Natuna, Tanjung Pinang et Saumlaki, ainsi qu'un radar C-Band à Tangerang, afin de renforcer son réseau national de surveillance météorologique.-VNA

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