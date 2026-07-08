La Malaisie intensifie sa lutte contre la surfacturation des trajets depuis les aéroports

Kuala Lumpur (VNA) – Les autorités malaisiennes continuent de déployer des effectifs supplémentaires à l'aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA) afin de lutter contre le racolage et la surfacturation des transports ciblant les visiteurs étrangers se rendant de l'aéroport au centre de la capitale.

Lors d'une conférence de presse tenue le 6 juillet, le directeur général du Département des transports routiers (JPJ), Datuk Aedy Fadly Ramli, a indiqué qu'une opération spéciale avait été menée du 12 au 26 juin.

Le JPJ a reçu des signalements faisant état de victimes escroquées par des rabatteurs qui exigeaient des tarifs exorbitants pour les trajets vers Kuala Lumpur. Un trajet coûtant normalement 80 ringgits (environ 20 dollars) était gonflé à 500-800 ringgits, et les victimes étaient empêchées de quitter les véhicules si elles ne payaient pas, a-t-il précisé.

Cette opération a été menée conjointement par le ministère malaisien des Transports et Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB). En peu de temps, les autorités ont contrôlé 59 véhicules et en ont immobilisé 54 pour diverses infractions. Parmi eux, 27 étaient des véhicules particuliers et 16 étaient enregistrés pour des services de transport via des applications de réservation

Le JPJ a également identifié plusieurs ressortissants étrangers qui ciblaient des personnes de la même nationalité, profitant de la langue commune pour gagner leur confiance avant de les escroquer.

Le directeur général du JPJ a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, l'organisme renforcerait ses effectifs dans les deux terminaux de l'aéroport afin d'intensifier les opérations de surveillance et de contrôle.

Selon lui, le JPJ ne dispose actuellement que de 17 agents travaillant par équipes de 7h00 à minuit, alors que les contrevenants opèrent 24 heures sur 24. Les équipes du JPJ de l'État de Selangor effectueront désormais des patrouilles quotidiennes et déploieront du personnel permanent à l'aéroport afin d'assurer une surveillance continue.

Selon les statistiques du JPJ, 133 véhicules ont été saisis entre janvier et juin pour leur implication dans ces activités illégales. -VNA