L’Indonésie franchit une nouvelle étape vers l’autonomie énergétique avec le biodiesel B50

Jakarta (VNA) – L’Indonésie a officiellement mis en œuvre, le 9 juillet, son programme obligatoire de biodiesel B50 à l’échelle nationale, marquant une nouvelle avancée dans sa politique d’augmentation de la proportion d’huile de palme mélangée au diesel afin de renforcer la sécurité énergétique et de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Lors de la cérémonie de lancement organisée à Karawang, dans la province de Java occidental, le président Prabowo Subianto a souligné que l’objectif principal du programme était d’apporter des bénéfices directs aux cultivateurs de palmiers à huile.

Il a indiqué que l’Indonésie poursuivrait le développement de la transformation en aval de ses ressources afin que la population tire pleinement profit des richesses nationales. Il a également appelé les chercheurs à poursuivre leurs travaux pour permettre, à terme, la production du biodiesel B60.

Selon le ministère indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales, la généralisation du B50 devrait permettre de réduire d’environ 44,5 millions de tonnes les émissions de CO₂ en 2026, tout en diminuant les importations de carburants et en renforçant l’autonomie énergétique du pays.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a indiqué que l’Indonésie était le premier pays au monde à imposer le biodiesel B50 à l’échelle nationale. D’après lui, cette mesure portera la consommation intérieure d’huile de palme à 16,3–17 millions de tonnes par an, contribuera à mettre fin aux importations de diesel, renforcera la sécurité énergétique nationale et créera davantage de valeur ajoutée pour la filière de l’huile de palme.

Parallèlement au programme B50, l’Indonésie accélère également le développement de l’énergie solaire avec l’objectif de construire des centrales d’une capacité totale de 100 GW au cours des deux prochaines années, afin de réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et d’accélérer la transition vers une économie verte. -VNA