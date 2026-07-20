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IMO 2026 : les six candidats vietnamiens tous médaillés

Lors de l'Olympiade internationale de mathématiques (IMO) 2026, le bilan de la délégation nationale vietnamienne est particulièrement prestigieux avec deux médailles d'or, trois médailles d'argent et une médaille de bronze, confirmant une nouvelle fois l'excellence des jeunes talents vietnamiens sur la scène scientifique internationale.

La délégation nationale vietnamienne, composée de six étudiants participant aux OIM 2026, remporte deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Photo : VNA
La délégation nationale vietnamienne, composée de six étudiants participant aux OIM 2026, remporte deux médailles d'or, trois d'argent et une de bronze. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Tous les six élèves de la délégation nationale vietnamienne engagés dans l'Olympiade internationale de mathématiques (IMO) 2026 ont tous été récompensés, a annoncé dimanche le Département de gestion de la qualité relevant du ministère de l'Éducation et de la Formation.

Le bilan de la délégation est particulièrement prestigieux avec deux médailles d'or, trois médailles d'argent et une médaille de bronze, confirmant une nouvelle fois l'excellence des jeunes talents vietnamiens sur la scène scientifique internationale.

Les médailles d’or ont été décernées à Nguyen Dinh Tung, du lycée d'excellence des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï, qui a réalisé un score impressionnant de 36 points, et à Nguyen Le Nhat Nam, du lycée d’excellence de l’Université nationale d'éducation de Hanoï (HNUE), avec 30 points.

Pour Nguyen Dinh Tung, ce succès marque une consécration particulière puisqu'il participait à la compétition pour la deuxième année consécutive, après avoir remporté une médaille d'argent lors de l'édition précédente.

Les trois médailles d'argent ont été attribuées à Pham Dang Nguyen du lycée d’excellence Hanoï-Amsterdam, Tran Dai Thanh Danh du lycée pour surdoués de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, et Nguyen Hoang Phuong du lycée Phan Boi Chau dans la province de Nghe An. La sixième récompense, une médaille de bronze, a été obtenue par Ha Manh Hung, également élève au lycée d’excellence Hanoï-Amsterdam.

La 67e édition de cette compétition s'est déroulée du 10 au 21 juillet à Shanghai, en Chine, réunissant 666 candidats issus de 119 pays et territoires. Durant deux journées d'épreuves intensives, les participants ont été confrontés à six problèmes complexes couvrant l'arithmétique, la combinatoire, la géométrie et l'algèbre.

Avec un cumul de 168 points, le Vietnam se hisse, selon les classements non officiels, au 5e rang mondial sur 119 délégations participantes, se plaçant juste derrière la Chine, les États-Unis, la Russie et Singapour. En 2025, la délégation vietnamienne occupait la 9e place, réaffirmant la position du pays au sein de l'élite mondiale des mathématiques. -VNA

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