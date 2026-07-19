Société

Le Vietnam confirme son excellence aux Olympiades internationales de chimie et de biologie 2026

Lors de la 58e édition des Olympiades internationales de chimie, organisée à Tachkent (Ouzbékistan) du 10 au 19 juillet, les quatre représentants vietnamiens ont réalisé une performance exceptionnelle en décrochant quatre médailles d'or.

La délégation vietnamienne remporte 4 médailles d'or aux Olympiades internationales de chimie de 2026. Photo : VNA
La délégation vietnamienne remporte 4 médailles d'or aux Olympiades internationales de chimie de 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam a annoncé, le 19 juillet, les résultats exceptionnels obtenus par les délégations nationales aux Olympiades internationales de chimie (IChO) et de biologie (IBO) 2026, marquées par la conquête de huit médailles au tota

Lors de la 58e édition des Olympiades internationales de chimie, organisée à Tachkent (Ouzbékistan) du 10 au 19 juillet, les quatre représentants vietnamiens ont réalisé une performance exceptionnelle en décrochant quatre médailles d'or. Grâce à ce résultat, le Vietnam partage la première place mondiale avec la Chine et l'Inde, confirmant son rang parmi les meilleures nations de cette prestigieuse compétition scientifique.

Les médailles d'or ont été remportées par Nguyen Manh Tuan, Nguyen The Minh et Tran Hoang Nam, tous trois élèves du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam, ainsi que par Dinh Xuan Phuc, élève du lycée d'excellence de Vinh Phuc, dans la province de Phu Tho.

Ce succès prolonge une série de résultats remarquables pour le pays qui, sur la période 2020-2026, a accumulé un total impressionnant de 25 médailles d'or et 3 médailles d'argent.

Les épreuves de cette année, qui ont réuni 368 lycéens de 93 pays, portaient sur des domaines de pointe de la chimie et de la science des matériaux, notamment la production d'ammoniac, la chimie nucléaire et la valorisation du CO₂.

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La délégation nationale vietnamienne aux Olympiades internationales de biologie (IBO) de 2026. Photo : VNA

Simultanément, aux 37es Olympiades internationales de biologie organisées à Vilnius, en Lituanie, du 12 au 19 juillet, les quatre représentants vietnamiens ont chacun décroché une médaille d’argent.

La délégation était composée de Than Duc Chinh et Phung Quang Hung, du lycée d'excellence de Bac Giang, de Nguyen Thanh An, du lycée des Sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï, et de Nguyen Luong Thai Duy, du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam.

Avec trois de ses membres classés parmi les sept meilleurs scores de la catégorie argent, le Vietnam maintient sa position au sein du top 8 des meilleures nations sur les 86 pays et territoires participants.

L'édition 2026 de l'IBO a réuni près de 300 candidats autour d'épreuves théoriques axées sur des enjeux mondiaux – pollution, croissance verte, neutralité carbone, changement climatique, prévention, diagnostic et traitement de maladies graves – ainsi que d'épreuves pratiques intensives en biochimie moléculaire, physiologie animale et biologie computationnelle.

Ces résultats témoignent de l'efficacité du système vietnamien de détection, de sélection et de formation des élèves talentueux. Ils reflètent également les orientations stratégiques du pays en faveur du développement des sciences, de la technologie et de l'innovation, tout en contribuant à la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. -VNA

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