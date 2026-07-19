Quand la jeunesse vietnamienne fait vivre et rayonner la mémoire nationale

Hanoï (VNA) - Loin des manuels scolaires traditionnels et des cours magistraux, de nombreux jeunes Vietnamiens s’approprient aujourd’hui l’histoire nationale à travers des initiatives créatives, rendant le passé plus vivant et plus accessible que jamais.

L’exemple de Mai Phu Hao, un jeune homme né en 2008, originaire de la commune d'An Bien, dans la province d’An Giang, illustre parfaitement cet engagement. Il possède actuellement plus de 700 objets militaires issus de différentes périodes de l’histoire du Vietnam. Depuis l’école primaire, ce collectionneur passionné parcourt le pays à la recherche de casques, d’uniformes et de documents officiels, voyant dans chaque pièce non pas un simple vestige, mais un témoin chargé d’émotion et d’histoire.

Dans sa collection, un exemplaire original d'un journal annonçant le décès du Président Hô Chi Minh occupe une place singulière, renforçant sa détermination à suivre l'exemple du leader national.

Au-delà de la collection, Hao consacre une partie de son temps à restaurer ces objets avant de les confier à des musées ou à des lieux de mémoire locaux. Il souhaite que les jeunes les considèrent comme de véritables "miroirs de l’histoire". Les marques laissées par le temps rappellent, selon lui, que la paix d’aujourd’hui est le fruit de lourds sacrifices et invitent chacun à mieux comprendre le passé ainsi qu’à mesurer sa responsabilité envers la patrie.

En parallèle, des initiatives collectives voient le jour, à l’instar du projet "Chuyen thoi binh" (Histoires du temps de paix) porté par des étudiants de l'Académie de journalisme et de communication. À rebours des récits centrés sur les batailles, ces jeunes ont choisi de raconter la vie des soldats après la guerre, en mettant en lumière leur quotidien, leurs blessures, leurs difficultés et leur contribution continue à la société.

À travers des reportages consacrés aux anciens combattants toujours engagés dans la vie sociale, aux blessés de guerre soignés dans des centres spécialisés et au personnel médical qui les accompagne, le projet crée un lien vivant entre les générations. Pour rapprocher l’histoire de la jeunesse, les étudiants s’appuient sur des outils contemporains tels que les archives numériques, les livres de photographies, les contenus multimédias et les expositions immersives, afin de faire résonner ces récits auprès de la génération Z.

Selon Van Gia Khanh, ce qui l'a le plus marqué est de constater que l'esprit des "soldats de l'Oncle Hô" est resté intact. Si, pendant la guerre, il s'incarnait dans l'idéal de défendre la patrie, il se traduit aujourd'hui par la volonté de bâtir le pays, de préserver la paix et de continuer à servir la communauté. Il a souligné que l'optimisme, la résilience et le patriotisme des générations précédentes constituaient une importante source d'inspiration pour les jeunes.

Au-delà de "Histoires du temps de paix", d'autres projets, tels que "Gen Z et l'histoire du Vietnam" ou "L'amour de la patrie à l'ère nouvelle", témoignent également de la volonté des jeunes de transmettre l'histoire et l'esprit patriotique à travers des formats mieux adaptés à la société contemporaine. Ces initiatives montrent que la mémoire historique continue d'être préservée et diffusée, tout en nourrissant chez les jeunes générations la reconnaissance envers leurs aînés, la fierté nationale et la conscience de la valeur de la paix. -VNA