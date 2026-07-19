Société

Le président de l'Assemblée nationale réaffirme à HCM-Ville la reconnaissance de la nation envers les personnes méritoires

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a rendu hommage aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution lors d'une visite à Hô Chi Minh-Ville. Il a réaffirmé l'engagement constant du Parti et de l'État en faveur des personnes méritantes, des invalides de guerre et des familles de martyrs.

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, rencontre des invalides de guerre au Centre de soins des invalides de guerre et des personnes ayant rendu des services méritoires de Long Dat, dans la commune de Long Hai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, rencontre des invalides de guerre au Centre de soins des invalides de guerre et des personnes ayant rendu des services méritoires de Long Dat, dans la commune de Long Hai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'est rendu le 19 juillet au Centre de soins des invalides de guerre et des personnes ayant rendu des services méritoires à Long Dat, situé dans la commune de Long Hai (Hô Chi Minh-Ville). Il y a rencontré des invalides de guerre et de maladie, auxquels il a remis des présents.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a adressé ses vœux de santé aux pensionnaires du centre ainsi qu'à son personnel. Il a également salué les résultats socio-économiques enregistrés par le Vietnam au premier semestre 2026, marqués notamment par une croissance du PIB de 8,18 %, tandis que Hô Chi Minh-Ville a affiché une progression de son Produit intérieur brut régional de 8,55 %.

Le président de l'Assemblée nationale a rappelé que le pays comptait plus de 9,2 millions de personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, dont plus de 1,2 million de martyrs et plus de 600.000 invalides de guerre et de maladie. Il a réaffirmé que la prise en charge de ces personnes et des familles de martyrs demeurait une priorité constante du Parti et de l'État, dans le respect de la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Il a souligné que l'Ordonnance sur les politiques préférentielles en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires avait été révisée afin d'élargir les bénéficiaires et d'augmenter les allocations et indemnités. Les autorités poursuivent également le règlement des dossiers en suspens et accélèrent la campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au rapatriement et à l'identification des dépouilles des martyrs. Au cours des six premiers mois de l'année, 1 255 dépouilles ont été retrouvées et des prélèvements ont été effectués sur 12 127 tombes de martyrs non identifiés.

vnanet-man-2.jpg
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre des délégués et des invalides de guerre au Centre de soins des invalides de guerre et des personnes ayant rendu des services méritoires de Long Đất, dans le hameau de Hai Son, commune de Long Hai. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale a appelé les autorités locales à renforcer leur soutien aux invalides de guerre, aux familles de martyrs et aux personnes ayant rendu des services méritoires, notamment à travers la construction de maisons de solidarité, la création d'emplois, l'amélioration de l'accès aux soins et la poursuite des recherches visant à identifier les martyrs.

À cette occasion, il a également rendu visite à deux Mères héroïques vietnamiennes à Hô Chi Minh-Ville, auxquelles il a exprimé sa profonde reconnaissance pour les sacrifices consentis par leurs familles au service de la nation.

Plus tôt dans la journée, Tran Thanh Man s'était recueilli au cimetière des martyrs de Long Dien - Dat Do, où il avait rendu hommage aux héros morts pour la Patrie. Il a ensuite déposé une gerbe de fleurs et offert de l'encens en mémoire de l'héroïne Vo Thi Sau. -VNA

#AN #Tran Thanh Man #personnes méritoires #Hô Chi Minh-Ville
Suivez VietnamPlus

Pour un Vietnam en bonne santé

Sur le même sujet

Voir plus

Des membres du projet "Chuyen thoi binh" (Histoires du temps de paix) écoutent le témoignage du vétéran de guerre blessé Do Dang Khuay au Centre de réadaptation pour invalides de guerre de Thuan Thanh. Photo: nhandan

Quand la jeunesse vietnamienne fait vivre et rayonner la mémoire nationale

À l'heure où les nouvelles générations réinventent leur rapport à l'histoire, de nombreux jeunes Vietnamiens multiplient les initiatives pour préserver et transmettre la mémoire nationale. Collections d'objets, projets audiovisuels ou témoignages d'anciens combattants : autant de démarches qui redonnent vie au passé et en ravivent le sens auprès de la jeunesse.

Ninh Binh: Numérisation des informations afin de constituer une base de données unifiée destinée à la gestion, à la consultation et à l'identification des soldats tombés pour la Patrie. Photo : VNA

Ninh Binh intensifie la campagne des « 500 jours et nuits » pour redonner un nom aux soldats tombés pour la Patrie

Dans la province de Ninh Binh, la campagne des « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des restes des soldats morts pour la Patrie se poursuit avec une mobilisation sans relâche. Entre analyses ADN, recoupement des archives, collecte de témoignages et numérisation des données, les autorités entendent redonner un nom aux combattants demeurés anonymes et répondre à l'attente de milliers de familles après plusieurs décennies.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VOV

Hô Chi Minh-Ville et GTEL s'associent pour le transfert de technologie du métro

L'Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR) et la Société mondiale des technologies et des télécommunications (GTEL) ont signé, le 17 juillet, un protocole d'accord portant sur la recherche sur l'intégration des systèmes et le transfert de technologie du réseau de métro de Hô Chi Minh-Ville.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Garantir un accès égal à la justice aux personnes pauvres et aux groupes vulnérables

Le Vietnam a dressé le bilan du projet de renforcement de l'aide juridique en faveur des personnes pauvres et des groupes vulnérables, mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale et du Japon. Lancée en 2022, cette initiative a permis d'améliorer l'accès à la justice dans les provinces montagneuses, notamment à Dien Bien et Lao Cai, tout en renforçant les capacités des acteurs de l'aide juridique.

Visite guidée du système du Centre d'innovation Industrie 4.0 de l'Université internationale Miên Dông. Photo : VNA

Les compétences numériques et en IA obligatoires pour les diplômés universitaires

Conformément à la circulaire n° 54/2026/TT-BGDDT relative aux programmes d’enseignement supérieur, les résultats d’apprentissage doivent être définis comme des compétences mesurables et évaluables, fournissant la base de la conception des programmes, de l’enseignement, de l’évaluation, de l’amélioration de la qualité, de la reconnaissance des crédits et de la délivrance des diplômes.