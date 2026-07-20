Un Lao arrêté en flagrant délit pour trafic de drogue à Nghê An

Hanoi (VNA) – Les gardes-frontières de la province de Nghê An (Centre) ont arrêté en flagrant délit un homme de nationalité lao en train de transporter environ 3.200 comprimés de méthamphétamine à travers la frontière vers le Vietnam dans le but de vendre, ont-elle fait savoir lundi 20 juillet.

Le trafiquant, identifié comme Xông Nhia Xênh, âgé de 29 ans, a été appréhendé , le 18 juillet à 20h15, alors qu’il transportait 16 paquets contenant quelque 3.200 comprimés de méthamphétamine et se dirigeait vers l’hameau de Pieng Pen, dans la commune de My Ly.

Son arrestation a été rendue possible grâce à la coopération entre les gardes-frontières de Na Loi et de My Ly, ont-elles précisé.

Actuellement, le commandement des gardes-frontières de la province de Nghe An a ordonné à ses forces d’élargir l’enquête, de rechercher les personnes impliquées et de consolider le dossier en vue de son traitement conformément à la loi. – VNA