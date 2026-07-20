Société

Un Lao arrêté en flagrant délit pour trafic de drogue à Nghê An

Le trafiquant, identifié comme Xông Nhia Xênh, âgé de 29 ans, a été appréhendé , le 18 juillet à 20h15, alors qu’il transportait 16 paquets contenant quelque 3.200 comprimés de méthamphétamine et se dirigeait vers l’hameau de Pieng Pen, dans la commune de My Ly.

Xông Nhia Xênh (centre) au moment de son arrestation. Photo : VOV
Xông Nhia Xênh (centre) au moment de son arrestation. Photo : VOV

Hanoi (VNA) – Les gardes-frontières de la province de Nghê An (Centre) ont arrêté en flagrant délit un homme de nationalité lao en train de transporter environ 3.200 comprimés de méthamphétamine à travers la frontière vers le Vietnam dans le but de vendre, ont-elle fait savoir lundi 20 juillet.

Le trafiquant, identifié comme Xông Nhia Xênh, âgé de 29 ans, a été appréhendé , le 18 juillet à 20h15, alors qu’il transportait 16 paquets contenant quelque 3.200 comprimés de méthamphétamine et se dirigeait vers l’hameau de Pieng Pen, dans la commune de My Ly.

Son arrestation a été rendue possible grâce à la coopération entre les gardes-frontières de Na Loi et de My Ly, ont-elles précisé.

Actuellement, le commandement des gardes-frontières de la province de Nghe An a ordonné à ses forces d’élargir l’enquête, de rechercher les personnes impliquées et de consolider le dossier en vue de son traitement conformément à la loi. – VNA

#trafic de drogue
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