Société

Le nombre de passagers aériens internationaux en hausse de 15,4 %

Le volume de passagers internationaux transportés au cours du premier semestre de l'année 2026 a atteint un total de 26,2 millions de personnes, a annoncé l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV). 

Des passagers s'enregistrent à l'aéroport de Noi Bai. Photo : VNA
Des passagers s'enregistrent à l'aéroport de Noi Bai. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon les données statistiques officielles fournies par l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), le volume de passagers internationaux transportés au cours du premier semestre de l'année 2026 a atteint un total de 26,2 millions de personnes. Ce résultat marque une progression de 15,4 % par rapport à la même période de 2025.​

Dans ce cadre, les compagnies aériennes nationales vietnamiennes ont assuré le transport de 9,6 millions de voyageurs, soit une légère hausse de 0,2 % sur un an, représentant ainsi une part de marché de 36,6 % du trafic international global. Par ailleurs, le volume total du transport de passagers a été enregistré à 18,7 millions de personnes, affichant une croissance de 0,3 % comparativement au premier semestre de l’année précédente.

Concernant le domaine du transport de marchandises, le volume international a totalisé 706.700 tonnes, soit une augmentation de 21,3 % en glissement annuel. Les transporteurs aériens vietnamiens ont acheminé pour leur part 119.000 de tonnes de fret, en hausse de 8,6 %, captant ainsi 16,8 % de la part de marché internationale totale. À l’inverse, le transport de fret domestique a connu un repli, s’établissant à 216.400 tonnes, ce qui constitue une diminution de 7 % par rapport à l'année 2025.

Actuellement, les compagnies aériennes du Vietnam exploitent un réseau de 109 liaisons internationales desservant 22 pays et territoires à travers le monde. Simultanément, des transporteurs étrangers provenant de 41 nations et territoires différents opèrent désormais 235 lignes régulières au Vietnam.

L'Autorité de l'aviation civile a relevé des pressions opérationnelles accrues lors des périodes de pointe, accentuées par des conditions climatiques extrêmes, les risques liés aux engins volants sans pilote, la présence d’animaux sauvages sur les plateformes aéroportuaires et les besoins croissants en personnel hautement qualifié.

« Dans ce contexte de croissance continue des volumes, les exigences en matière de sécurité aérienne sont plus impératives que jamais. L’ensemble du secteur doit considérer la sécurité comme sa valeur fondamentale, son commandement suprême et le socle indispensable de son développement durable, sans jamais la sacrifier au profit de la rentabilité économique ou de la célérité opérationnelle », a souligné Uong Viet Dung, directeur de la CAAV.

À cet égard, le responsable a ordonné aux organismes compétents de respecter scrupuleusement les cadres législatifs nationaux en vigueur ainsi que les normes et pratiques recommandées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il a également appelé au renforcement de l’identification des dangers, à l’évaluation des risques et à l’amélioration de l’efficacité du système de gestion de la sécurité (SMS) à tous les échelons.

Enfin, les entreprises aéronautiques, les gestionnaires d’aéroports et les unités de maintenance sont tenus d’investir prioritairement dans la formation humaine et la transformation numérique. Ces efforts visent à anticiper et neutraliser les risques potentiels, particulièrement durant la forte affluence prévue pour la fin de l'année 2026.- VNA

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