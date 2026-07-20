AMM-59 : le Vietnam réaffirme son engagement pour les droits de l'homme

Manille (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion des droits de l’homme, du renforcement de la coopération régionale et de la préservation de la paix lors de la 59e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes, organisées du 20 au 24 juillet à Manille, aux Philippines.



Lors du dialogue entre les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR), le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoang Giang, également chef des hauts fonctionnaires (SOM) de l’ASEAN pour le Vietnam, a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache au rôle de l’AICHR dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans la région. Il a souligné la nécessité d’une approche globale et d’une coopération étroite entre les organes spécialisés de l’ASEAN afin de renforcer l’efficacité des mécanismes régionaux.



Il a rappelé que les activités de l’AICHR devaient être conformes à la Charte de l’ASEAN, à la Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN ainsi qu’aux principes fondamentaux de l’organisation, afin de consolider la confiance mutuelle et de favoriser une coopération constructive.



Le vice-ministre a également réaffirmé l’engagement du Vietnam, à la suite de sa réélection au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour le mandat 2026-2028, à promouvoir les droits de l’homme dans le contexte du changement climatique et de la transformation numérique, à faire progresser l’égalité des sexes et à renforcer la protection des groupes vulnérables.



Il a exprimé le souhait de travailler en étroite coordination avec les autres États membres afin de faire entendre davantage la voix de l’ASEAN sur les questions des droits de l’homme et de promouvoir la coopération internationale dans ce domaine. Dang Hoang Giang a également remercié les partenaires de l’ASEAN pour leur soutien au séminaire organisé récemment à Hanoï sur la protection des gens de mer.



Lors de la réunion de la Commission du Traité sur la Zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), les ministres ont examiné la mise en œuvre du Plan d’action 2023-2027 et discuté des perspectives d’adhésion des États dotés de l’arme nucléaire au Protocole du Traité.



Le vice-ministre Dang Hoang Giang a fait part de ses préoccupations face aux incertitudes stratégiques croissantes et à la place grandissante des armes nucléaires dans les doctrines de sécurité nationale. Selon lui, cette évolution risque d’éroder la confiance entre les États, d’alimenter les courses aux armements et d’accroître les risques de prolifération nucléaire.



Il a souligné que le Traité sur la Zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est témoigne de la détermination commune des pays de la région à prévenir la prolifération nucléaire, à réduire les risques liés aux armes nucléaires et à contribuer à l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires, au bénéfice de la paix et de la sécurité régionales et internationales.



Le représentant vietnamien a appelé les États membres de l’ASEAN à mettre pleinement en œuvre le Plan d’action du Traité, tout en renforçant leur coopération dans les domaines de la sûreté nucléaire ainsi que de la préparation et de la réponse aux situations d’urgence nucléaire.





Les délégués participants à la réunion de la Commission du Traité sur la Zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ). Photo: ministère des Affaires étrangères

Il a également proposé d’intensifier les échanges avec les autres zones exemptes d’armes nucléaires afin de partager les expériences, de renforcer la coopération en matière de désarmement et de non-prolifération et de promouvoir le respect des normes internationales en la matière. À cette occasion, il a remercié les pays de l’ASEAN pour leur soutien au Vietnam dans l’exercice de sa présidence de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.



Auparavant, le 19 juillet, les hauts fonctionnaires de l’ASEAN avaient finalisé les principaux documents qui seront soumis aux ministres, notamment le projet de communiqué conjoint de l’AMM-59, plusieurs projets de déclarations conjointes avec les partenaires de dialogue ainsi que de nouveaux plans d’action de coopération.



Les ministres poursuivront leurs travaux le 21 juillet avec la cérémonie d’ouverture de l’AMM-59, la séance plénière, une réunion à huis clos et une consultation informelle consacrée à la mise en œuvre du Consensus en cinq points sur le Myanmar.- VNA