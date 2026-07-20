Raconter l’histoire du Vietnam pour développer le soft power national

Hanoi (VNA) – À l’ère du numérique, l’information extérieure du Vietnam a pour nouvelle mission de renforcer son influence en racontant l’histoire de la nation et de son peuple, conformément à la résolution n°06-NQ/TW du Politburo du 19 mai 2026.



S’exprimant lors d’une conférence nationale sur la mise en œuvre de cette résolution, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à moderniser l’information extérieure afin de projeter l’image d’un Vietnam résilient, innovant et responsable, et d’insuffler une nouvelle dynamique à la communication internationale, dans l’optique de gagner la confiance stratégique de la communauté internationale.



L’ambassadeur Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré que la résolution n°06 s’inscrit dans un cadre stratégique plus large, aux côtés de la résolution n°59 sur l’intégration internationale et d’autres résolutions stratégiques relatives au développement national. Ensemble, elles marquent un tournant, passant d’une mentalité de participation et d’adaptation à une mentalité axée sur l’initiative, la contribution et l’élaboration des agendas mondiaux.



Selon le diplomate, le récit du Vietnam doit présenter le pays comme un acteur engagé pour la paix, la coopération et le développement mondiaux ; une nation qui aspire à des percées scientifiques et technologiques, à l’innovation et à la transformation numérique ; et un pays qui fait évoluer son modèle de croissance et privilégie une croissance verte. Il doit également mettre en avant le Vietnam comme une nation éprise de paix, disposée à partager les responsabilités face aux défis mondiaux, du changement climatique aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



Le prof. associé-Dr Duong Van Quang, ancien directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, a déclaré que la communication à l’ère numérique doit contribuer à développer les connaissances, la confiance et la crédibilité grâce à des récits authentiques et culturellement distinctifs. Dans un contexte de concurrence stratégique croissante, il a souligné que l’autonomie stratégique et l’autosuffisance demeurent essentielles pour renforcer la résilience du Vietnam face aux incertitudes mondiales, tout en lui permettant de tirer parti des partenariats pour un développement de haute qualité.



Alors que la diplomatie s’étend de plus en plus au cyberespace et aux médias numériques, Nguyên Van Thuât, directeur adjoint du Département de l’information de base et d’information extérieure au sein du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a souligné que malgré ses près de 80 millions d’utilisateurs d’Internet, 76 millions de comptes sur les réseaux sociaux et 127 millions d’abonnements mobiles, le Vietnam reste davantage un utilisateur de technologies qu’un propriétaire de plateforme, ce qui le rend vulnérable à l’intelligence artificielle générative et à la manipulation par deepfake.

La transformation numérique est une tendance inévitable dans tous les organes de presse. Photo : VNA

Face à la montée en puissance de la guerre de l’information, l'information extérieure est désormais étroitement liée à la souveraineté numérique et à la sécurité de l’information. Lors d’une conférence le 2 juillet, Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission de la sensibilisation, de l’éducation et la mobilisation des masses, a insisté sur le fait que l’information officielle doit être opportune, exhaustive et capable d’influencer l’opinion publique, ne laissant aucune place aux rumeurs ni à la désinformation.



Il a affirmé que le pays doit dépasser la simple gestion de l’information pour s’engager activement dans la gestion de la confiance du public en communiquant les faits de manière transparente et en mettant en valeur les réussites du développement vietnamien.



L’ambassadrice Nguyên Phuong Nga, ancienne vice-ministre des Affaires étrangères et ancienne présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, a plaidé pour l’abolition de la distinction entre communication intérieure et extérieure, et pour une plus grande importance accordée au renforcement de la compréhension et de la confiance entre les citoyens, tant en ligne que hors ligne.



Elle a souligné que la communication extérieure devait d’abord consolider la confiance du public au sein du pays. Chaque citoyen étant porteur de l’image du Vietnam, il est nécessaire de sensibiliser l’opinion publique et de considérer la communication extérieure comme une responsabilité partagée par l’ensemble du système politique.



Pour traduire la résolution 06 en actions concrètes, l’ambassadrice a proposé de passer d’une promotion traditionnelle de l’image à la construction d’un écosystème de communication numérique intégré, renforçant ainsi le soft power national. Elle a également plaidé pour une prise en compte plus précoce de l’opinion publique, un recours accru aux technologies afin de réduire la dépendance aux plateformes extérieures, et une coordination plus étroite entre les agences gouvernementales, les médias, les entreprises technologiques, les communautés vietnamiennes de l’étranger et les créateurs de contenu numérique.



Elle a affirmé que placer le renforcement de la confiance au cœur de la communication extérieure contribuerait à préserver les intérêts nationaux et à maximiser l’influence du Vietnam à l’ère numérique. – VNA