Éditos

📝Édito : Plaidoyer pour la présevation du front de la confiance à l’ère du numérique

Pour préserver la confiance du public, les cadres doivent d’abord dire juste, agir juste et avec effacité pour que le peuple comprenne, ait confiance et suive. Lorsque les politiques se traduisent par des résultats concrets, la désinformation a peu de chances de prospérer. Comme l’a affirmé Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et des masses : “La confiance est le dernier rempart, une +zone interdite+ qu’aucune force n’est autorisée à violer.”

Présidium de la séance préparatoire du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA
Présidium de la séance préparatoire du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par des décisions politiques majeures visant à atteindre une croissance à deux chiffres et à matérialiser les deux objectifs centenaires. Dans ce contexte, un travail politique et idéologique représente une condition sine qua non pour renforcer l’unité au sein du Parti, créer un large consensus social, susciter l’aspiration au développement et préserver la confiance du peuple.

Les six premiers mois de 2026 ont assisté à la mise en œuvre simultanée d’une série de tâches cruciales. Il s’agissait notamment d’ancrer la résolution du 14e Congrès national du Parti dans la réalité, d’organiser les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031, de faire fonctionner le modèle d’administration locale à deux niveaux, de réorganiser l’appareil du système politique et de déployer les résolutions stratégiques.

La charge de travail est énorme, tandis que l’environnement de l’information se complexifie sous l’effet de la “guerre des perceptions” dans le cyberespace. Il devient donc urgent de consolider les perceptions au sein du Parti, le consensus social et de préserver la confiance du peuple, car, tout bien considéré, les activités de propagande et de mobilisation des masses tendent vers l’objectif ultime de préserver et cultiver la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime. Cette confiance constitue le socle du “dispositif de la confiance populaire” et une ressource endogène irremplaçable

Si auparavant, le défi sur le font idéologique provenait principalement des allégations dénaturées sur des supports traditionnels, l’irruption de l’intelligence artificielle et de l’environnement numériue a bouleversé l’accès à l’information. L’info et l’intox sont tellement proches. Les fausses nouvelles peuvent se propager en quelques minutes, tandis que leur vérification et leur correction prennent généralement beaucoup plus de temps. Par conséquent, la lutte idéologique se déroule de manière constante et continue, heure après heure, minute après minute.

C’est dans ce contexte que le Politburo a promulgué le Règlement n°19-QD/TW sur le travail politique et idéologique au sein du Parti. Pour la première fois, ce domaine, considéré comme difficilement quantifiable, a été encadré par des objectifs, des critères d’évaluation et des responsabilités spécifiques pour chaque comité du Parti et chaque chef hiérarchique.

L’expérience montre que partout où un travail politique et idéologique est mené de manière proactive, les grandes orientations du Parti bénéficient d’un large consensus. Les élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031 ont été un franc succès, avec un taux de participation de 99,68%, témoignant de la confiance du peuple et de son sens des responsabilités envers les décisions majeures du pays.

Ces derniers temps, l’organisation des conférences nationales d’information visait non seulement à étudier et à vulgariser les résolutions importantes du Parti, mais aussi à susciter une vague d’activités politiques contribuant à les faire entrer dans la vie. La Commission de la sensibilisation, de l’éducation et des masses du Comité central du Parti a mené à bien 13 des 26 projets, conseillant le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti pour promulgation de 8 documents importants, dont le règlement n°19-QD/TW.

Ces résultats reflètent non seulement un agenda très chargé, mais témoignent également d’une évolution marquée du travail politique et idéologique, passant de la gestion des incidents à la formulation de conseils stratégiques, étroitement liés aux exigence de développement du pays.

L’expérience a également montré que les régions qui tardent à diffuser l’information ou qui évitent d’aborder les sujets d’intérêt public laissent facilement la porte ouverte à la désinformation. Il est donc nécessaire non seulement de diffuser l’information plus rapidement, mais aussi d’améliorer la précision des prévisions ; non seulement de réfuter les informations erronnées, mais aussi de fournir proactivement une information exacte et opportune, afin de créer un flux d’information fiable pour orienter l’opinion publique.

La transformation numérique représente une avancée majeure dans le domaine de la propagande et de la mobilisation des masses. La mise en place d’un écosystème numérique, les premières applications de l’intelligence artificielle et la création de cartographies numériques permettant d’identifier les “vides” idéologiques contribuent à améliorer les capacités de prévision, d’alerte précoce et de réaction rapide face aux enjeux émergents. À ce jour, 97,62% des membres du Parti utilisent régulièrement leur Manuel électronique, et 100% des organisations du Parti enregistrent leurs pratiques, soumettent leurs rapports et évaluent la qualité de leurs actions via ce système électronique.

Cependant, la technologie ne saurait remplacer l’homme. Aucune plateforme numérique ne peut remplacer la proximité avec les citoyens, la compréhension de leurs besoins et le devoir d’exemplarité du contingent de cadres. Pour préserver la confiance du public, ces derniers doivent d’abord dire juste, agir juste et avec effacité pour que le peuple comprenne, ait confiance et suive. Lorsque les politiques se traduisent par des résultats concrets, la désinformation a peu de chances de prospérer. Comme l’a affirmé Trinh Van Quyêt, membre du Politburo, chef de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses : “La confiance est le dernier rempart, une +zone interdite+ qu’aucune force n’est autorisée à violer.”

Cela exige une transformation des méthodes de direction à l’ère du numérique. Au lieu de se contenter de traiter l’information après coup, il est crucial de saisir proactivement l’opinion publique, d’anticiper les tendances et de s’attaquer rapidement aux problèmes susceptibles d’éroder la confiance du public. Autrement dit, il faut passer d’une simple “gestion de l’information” à une véritable “gestion proactive de la confiance sociale”.

D’un point de vue plus général, la nécessité de renouveler le travail politique et idéologique actuel découle non seulement des mutations de l’environnement de l’information, mais aussi des aspirations de développement propres au pays. Le Vietnam vise deux objectifs majeurs : devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire élevé d’ici 2035, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Pour matérialiser ces aspirations, le pays a besoin de nombreuses ressources, notamment de l’unité de volonté, du consensus social et de la confiance du peuple.

D’ici la fin de l’année, l’ensemble du système politique doit redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif de croissance d’environ 11,9% et ainsi réaliser les objectifs de développement fixés. Chaque politique majeure doit être vulgarisée et expliquée rapidement et clairement ; toute nouvelle politique doit être mise en œuvre de manière méthodique et efficace ; et les préoccupations de la population doivent être écoutées et prises en compte au niveau local. Lorsque les paroles se concrétisent en actes au sein de l’ensemble du système politique, un consensus social pourra se former.

De son vivant, le président Hô Chi Minh a recommandé : “Tout ce qui est bénéfique au peuple doit être fait avec la plus grande détermination ; tout ce qui lui cause des désagréments doit être évité avec la plus grande vigilance.” Aujourd’hui encore, son enseignement demeure au cœur de l’action politique et idéologique. Lorsque toutes les politiques sont orientées vers l’intérêt du peuple, comprises, approuvées et pleinement mises en œuvre par le peuple, le pays dispose de la plus grande force pour surmonter toutes les difficultés et réaliser ses aspirations au développement.

Là où le cœur du peuple est préservé, tout est préservé ! – VNA

source
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