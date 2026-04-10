Politique

Le leader du Parti To Lam signe un nouveau règlement sur le travail politique et idéologique au sein du Parti

Le règlement n°19-QĐ/TW définit les objectifs, les exigences et les principes, ainsi que les contenus, les modalités de mise en œuvre, les responsabilités des comités du Parti, des organisations partisanes, des cadres et membres du Parti, de même que les mécanismes de contrôle, de supervision, de récompense et de traitement des violations.

Le secrétaire général du Parti To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti To Lam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti, To Lam, a signé la promulgation du Règlement n°19-QĐ/TW relatif au travail politique et idéologique au sein du Parti communiste du Vietnam.

Ce texte définit les objectifs, les exigences et les principes, ainsi que les contenus, les modalités de mise en œuvre, les responsabilités des comités du Parti, des organisations partisanes, des cadres et membres du Parti, de même que les mécanismes de contrôle, de supervision, de récompense et de traitement des violations. Il s’applique à l’ensemble des organisations du Parti et à tous les membres.

Le règlement souligne que le travail politique et idéologique constitue une mission de tout premier plan dans la construction du Parti. Il vise à renforcer la conscience, le sens des responsabilités, la fermeté politique, l’éthique, le mode de vie, le niveau et les compétences professionnelles, ainsi que la capacité à gérer efficacement les situations complexes et les évolutions imprévues.

Il réaffirme la nécessité de maintenir fermement les objectifs et idéaux révolutionnaires, de préserver les fondements idéologiques et les principes d’organisation du Parti, tout en luttant contre les dérives telles que la dégradation idéologique, morale ou les phénomènes d’« auto-évolution » et d’« auto-transformation ».

Le texte met également l’accent sur le renforcement global du Parti sur les plans politique, idéologique, moral, organisationnel et des ressources humaines, afin d’accroître sa capacité d’auto-réforme, d’auto-perfectionnement et d’exercice du pouvoir.

Il s’agit, en outre, de consolider la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le système socialiste, tout en garantissant la direction absolue et globale du Parti en faveur de l’État et de la société.

Dans cette optique, le règlement appelle à la construction d’un environnement politique et idéologique sain, à la garantie de la discipline et de la rigueur, à la promotion de la culture du Parti ; au renforcement de la force endogène et de la crédibilité du Parti, etc.

Le règlement énonce quatre principes fondamentaux, parmi lesquels l’exigence d’une cohérence absolue en matière politique et idéologique dans toutes les activités des organisations du Parti et de leurs membres.

Il insiste sur le respect rigoureux des principes d’organisation du Parti, notamment le centralisme démocratique et la pratique de l’autocritique et de la critique. Le rôle dirigeant du Parti, en particulier celui du secrétaire général, est réaffirmé, de même que la responsabilité des comités du Parti à tous les niveaux.

Le texte souligne également l’importance d’anticiper et d’orienter l’opinion publique, de suivre de près les évolutions nationales et internationales et de lutter résolument contre les opinions erronées ou hostiles, notamment dans l’espace numérique.

Par ailleurs, il prévoit une articulation étroite entre le travail politique et idéologique et les autres volets de l’action du Parti, tels que l’organisation, la gestion des cadres, la supervision, la mobilisation des masses et la mise en œuvre des missions politiques. L’efficacité est définie comme critère central, mesurée notamment à l’aune des résultats obtenus et du niveau de satisfaction de la population.

Il réaffirme l’importance de promouvoir et de développer de manière créative le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh, en les adaptant aux réalités vietnamiennes et aux évolutions du contexte international.

En matière de construction de la culture du Parti, le règlement souligne l’établissement de normes d’éthique révolutionnaire, de l’esprit d’avant-garde, de l’exemplarité, de l’intégrité et de la discipline des cadres et des membres du Parti ; l’étude et le suivi de la pensée, de la morale et du style de Hô Chi Minh ; ainsi que la promotion des valeurs culturelles vietnamiennes, tout en s’appropriant les apports les plus remarquables de la culture mondiale.

Parallèlement, il convient de renouveler les méthodes du travail idéologique en renforçant l’application des technologies numériques et la mise en place de bases de données numériques ; d’améliorer les capacités de communication politique moderne ; de suivre, analyser et anticiper de manière proactive l’évolution des opinions et de l’état d’esprit de la société ; et d’orienter en temps opportun l’opinion publique, notamment sur les questions complexes et sensibles.

Le texte appelle à défendre fermement le socle idéologique du Parti ; à lutter contre les opinions erronées et hostiles, notamment dans l’espace numérique ; à préserver l’unité de volonté et d’action ; renforcer la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime socialiste.

Le règlement n°19-QĐ/TW est entré en vigueur à compter de sa signature, le 8 avril 2026. -VNA

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