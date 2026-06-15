Politique

Tô Lâm appelle à moderniser le travail idéologique du Parti à l’ère numérique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné le 15 juin la nécessité de moderniser le travail idéologique du Parti à l’ère numérique, en mettant l’accent sur l’exploitation des données, l’intelligence artificielle et le renforcement de la capacité de prévision stratégique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé le 15 juin à Hanoi une séance de travail avec la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé le 15 juin à Hanoi une séance de travail avec la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti. Photo : VNA

Hanoï, 15 juin (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a présidé le 15 juin à Hanoi une séance de travail avec la Commission de l’information, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti afin d’examiner et de donner son avis sur le projet de stratégie relatif au travail idéologique du Parti dans le contexte de la transformation numérique.

Les participants ont concentré leurs discussions sur plusieurs questions majeures, notamment la position, le champ d’application et la nature de cette stratégie, les piliers liés aux fondements politiques et idéologiques, la protection des fondements idéologiques du Parti dans le cyberespace ainsi que les mécanismes de mise en œuvre.

Concluant la réunion, Tô Lâm a souligné que l’élaboration de cette stratégie répondait à une nécessité à la fois objective et urgente, revêtant une importance stratégique à long terme.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Photo : VNA



Selon lui, l’exigence fondamentale consiste à faire du travail idéologique un pilier essentiel de l’action du Parti à l’ère numérique, contribuant à la protection de ses fondements idéologiques, au renforcement du consensus social et de la confiance du public, ainsi qu’à la réalisation des objectifs de développement national.

Approuvant dans son ensemble l’orientation du projet, le dirigeant vietnamien a demandé que celui-ci reflète clairement un changement de perspective visant à renforcer la confiance du public, moderniser la communication politique et promouvoir davantage le dialogue et la persuasion.

Il a également insisté sur la nécessité d’exploiter efficacement les données afin de mieux comprendre les évolutions de la société, d’améliorer les capacités de prévision et d’alerte précoce, et de renforcer l’orientation proactive des politiques dès leur phase initiale et en amont.

Tout en soulignant l’importance de la transformation numérique, Tô Lâm a mis en garde contre une approche excessivement techniciste du travail idéologique.

La technologie, les données et l’intelligence artificielle, a-t-il déclaré, constituent des outils puissants, mais ne sauraient remplacer la fermeté politique, les fondements théoriques, l’éthique révolutionnaire, la capacité de dialogue, le sens des responsabilités exemplaire et le pouvoir de persuasion des cadres et des membres du Parti.

La stratégie devra, selon lui, reposer sur quatre principes directeurs : proactivité, perspicacité, persuasion et efficacité.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a souligné que l’objectif global consistait à bâtir un système moderne, professionnel, proactif et performant de travail idéologique du Parti, capable de fonctionner efficacement dans toutes les circonstances.

Ce système devra s’appuyer sur des fondements politiques solides, des bases de données numériques unifiées, une communication politique moderne, une formation approfondie en théorie politique ainsi qu’un corps de cadres disposant de solides compétences politiques, intellectuelles et numériques, assorties d’un sens élevé des responsabilités.

À plus long terme, Tô Lâm a estimé qu’il était essentiel d’unifier la prise de conscience et le sens des responsabilités au sein de l’ensemble du Parti concernant le travail idéologique dans le nouveau contexte.

Selon lui, cette mission constitue une composante essentielle de l’édification du Parti, directement liée au renforcement de ses capacités de direction et de gouvernance, à la mise en œuvre efficace des résolutions ainsi qu’à la consolidation de la confiance de la population.

Cette responsabilité ne saurait être laissée aux seuls organismes chargés de la communication, de la mobilisation des masses, des médias, des technologies ou de la culture. Les comités du Parti, et en particulier leurs dirigeants, doivent en assumer pleinement la conduite, le contrôle et la mise en œuvre.

Le dirigeant vietnamien a également appelé à la création d’un vaste écosystème de données numériques au service du travail idéologique, de l’analyse de l’opinion publique, du journalisme, de la communication, de l’étude des résolutions du Parti, du recueil des avis de la population et des systèmes d’information.

Cet écosystème devra garantir l’interopérabilité, la sécurité et la confidentialité des données afin de soutenir directement les comités du Parti dans leurs activités de direction et de pilotage.

L’utilisation des technologies numériques et de l’intelligence artificielle devra demeurer encadrée par des principes éthiques clairs, la technologie devant être au service du peuple et ne jamais se substituer à la responsabilité politique.

Tô Lâm a par ailleurs souligné la nécessité de renforcer les capacités d’analyse, de prévision et d’alerte précoce, considérées comme des éléments essentiels pour faire évoluer le travail idéologique d’une logique réactive vers une démarche proactive.

L’objectif est de passer d’une gestion des problèmes a posteriori à une capacité d’orientation précoce et d’anticipation à distance, en identifiant rapidement les enjeux idéologiques, les évolutions de l’opinion publique, les sujets sensibles, les informations nuisibles, les campagnes de manipulation de l’information, les contenus mensongers générés par les nouvelles technologies ainsi que les questions liées aux conditions de vie susceptibles d’être exploitées ou déformées.

À plus long terme, il a insisté sur l’importance de construire un écosystème informationnel positif et de promouvoir pleinement le rôle du peuple.

Cela implique de mobiliser la presse et les médias, les cadres et membres du Parti, les intellectuels, les artistes, les personnalités influentes et les créateurs de contenus positifs afin de diffuser des informations exactes et constructives, de promouvoir les valeurs positives et de réfuter les informations erronées.

Le peuple, a-t-il souligné, ne doit pas être considéré uniquement comme un récepteur d’informations, mais également comme un acteur central dans la construction de la confiance sociale, la défense des fondements idéologiques du Parti et le renforcement du soutien populaire dans le cyberespace.

Le dirigeant vietnamien a également appelé à développer des ressources humaines de haute qualité, à perfectionner les institutions et à réformer les mécanismes d’évaluation, notamment à travers la normalisation des compétences des cadres chargés du travail idéologique.

Enfin, Tô Lâm a demandé à la Commission de finaliser rapidement le projet de stratégie en veillant à ce qu’il soit adapté aux réalités du pays, que les responsabilités soient clairement définies, que les mesures proposées soient réalisables, que les résultats puissent être évalués de manière objective et que leur mise en œuvre fasse l’objet d’une véritable obligation de rendre compte, en vue de sa soumission prochaine au Bureau politique. - VNA

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