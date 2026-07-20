Éditos

📝 Édito: La politique étrangère ouvre de nouveaux espaces de développement au Vietnam

La politique étrangère du Vietnam contribue à préserver un environnement pacifique, à mobiliser des ressources extérieures et à renforcer le rayonnement international du pays. Les initiatives menées récemment témoignent de la mise en œuvre progressive de la politique étrangère définie par le 14e Congrès du Parti, au service du développement national.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, le 17 juillet. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, le 17 juillet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La politique étrangère du Vietnam connaît une nouvelle dynamique. Au-delà de l'élargissement des relations internationales, elle contribue activement à préserver un environnement de paix, à diversifier les marchés, à attirer les ressources nécessaires au développement et à renforcer la position du pays sur la scène internationale. Les activités menées ces dernières semaines illustrent la concrétisation progressive des orientations fixées par le 14e Congrès national du Parti, qui érige l'action extérieure en mission "essentielle et permanente", aux côtés de la défense et de la sécurité.

La rencontre récente entre le Premier ministre Le Minh Hung et le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis, en est une illustration. Au-delà du renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, les discussions ont porté sur le développement de la coopération économique, commerciale et des investissements, la mise en œuvre efficace de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), le renforcement des liens entre les milieux d'affaires ainsi que la coopération dans l'économie maritime, la logistique, la construction navale, les énergies renouvelables, les sciences et les technologies. Les deux parties ont également convenu d'étudier l'ouverture d'une liaison aérienne directe. Les relations politiques se traduisent ainsi progressivement par des projets de coopération générateurs de nouvelles perspectives de croissance.

Parallèlement aux relations bilatérales, le Vietnam continue de jouer un rôle actif dans les relations entre l'ASEAN et l'Union européenne (UE). En tant que coordinateur des relations économiques ASEAN-UE, signataire de l'EVFTA et participant au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), le pays promeut activement la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de la transition énergétique, du développement durable et du commerce. Cette démarche s'inscrit dans l'esprit de la résolution n°06-NQ/TW du Bureau politique, qui appelle le Vietnam non seulement à participer aux mécanismes de coopération existants, mais aussi à contribuer progressivement à façonner de nouveaux espaces de coopération.

Les relations d'amitié entre le Vietnam et la Mauritanie illustrent également cette orientation. Les deux pays entendent approfondir leur coopération dans des secteurs où leurs besoins et leurs atouts sont complémentaires, notamment l'agriculture, les télécommunications, les industries extractives, le pétrole et le gaz, l'éducation, la santé et l'aquaculture. Cette approche permet d'approfondir les relations bilatérales tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement au bénéfice des deux parties.

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Le système de transbordement de conteneurs de marchandises du parc logistique Xuan Cuong, situé dans la zone du poste-frontière international de Huu Nghi. Photo: VNA

Cette orientation se reflète également au niveau local. Lors d'une séance de travail avec les autorités de la province de Lang Son, le Premier ministre Le Minh Hung a appelé la province à mieux valoriser les atouts de ses postes-frontières en développant la logistique, le commerce frontalier, les zones de coopération économique transfrontalière ainsi que les postes-frontières intelligents. Au premier semestre 2026, les échanges commerciaux transitant par la province ont atteint 57,69 milliards de dollars, en hausse de 42% sur un an, représentant près de 11% du commerce extérieur total du Vietnam. Ces résultats montrent qu'une politique d'ouverture bien exploitée permet de transformer les postes-frontières en véritables plateformes de connexion des marchés, d'attraction des investissements et de croissance économique.

Dans les régions frontalières, l'édification d'une frontière de paix, d'amitié et de coopération demeure une priorité permanente. Dans cette optique, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Dak Lak et le Front de la solidarité pour le développement de la patrie du Cambodge de la province de Mondulkiri ont signé un nouveau mémorandum de coopération couvrant la protection de la frontière et des bornes frontalières, le développement de l'économie frontalière, les échanges entre les populations, la formation des ressources humaines et les actions en faveur du bien-être social dans les zones frontalières. Au cours de la période récente, 125 campagnes de sensibilisation ont été organisées, réunissant plus de 7 530 participants. Ces initiatives contribuent à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider le consensus au sein de la population et à préserver la stabilité dès le niveau local.

Sur les questions régionales et internationales, le Vietnam continue, avec ses partenaires, de réaffirmer une position constante en faveur du maintien de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité, ainsi que de la liberté de navigation maritime et aérienne. Le pays défend le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Cette position contribue non seulement à préserver un environnement international favorable au développement, mais aussi à renforcer la confiance et la stabilité dans la région.

Cette approche traduit l'esprit de la stratégie consistant à "protéger la Patrie de manière précoce et à distance". Elle ne se limite pas aux défis sécuritaires traditionnels. C'est pourquoi le Parti considère que l'action extérieure doit se situer en première ligne et relever de la responsabilité de l'ensemble du système politique, et non du seul secteur diplomatique. Citant l'enseignement du Président Hô Chi Minh, selon lequel "Notre force propre est le gong, la diplomatie en est la résonance. Plus le gong est grand, plus sa résonance est forte", le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a récemment souligné que chaque ministère, chaque secteur et chaque collectivité locale contribue, par la qualité de son travail, à l'action extérieure du pays.

La pratique confirme cette vision. Une administration qui simplifie efficacement les procédures administratives attire davantage d'investisseurs. Une entreprise qui respecte ses engagements contribue à renforcer la réputation des produits vietnamiens. Une université de qualité favorise le développement de la coopération internationale. Chaque résultat concret participe ainsi au renforcement du rayonnement et de la crédibilité du Vietnam sur la scène internationale.

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Les participants au Camp d'été du Vietnam ont visité l'Espace mémoriel Le Ba Dang. Photo : VNA

Le Camp d'été du Vietnam 2026 en offre une illustration concrète. Plus d'une centaine de jeunes Vietnamiens résidant à l'étranger, originaires de 32 pays et territoires, ont parcouru près de 1 500 kilomètres à travers le Vietnam pour découvrir son histoire, sa culture et sa population. Au-delà de sa dimension culturelle, cette initiative contribue à renforcer les liens entre les jeunes générations de la diaspora et leur pays d'origine, tout en mobilisant des ressources au service du développement national.

La diplomatie populaire continue également de produire des résultats concrets. Qu'il s'agisse des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, de la commémoration du 73e anniversaire de l'attaque de la caserne Moncada à Cuba ou du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili, l'objectif demeure le même : promouvoir les échanges entre les peuples, renforcer la coopération entre les collectivités locales, les entreprises et les jeunes.

La manière dont le Vietnam a géré le récent accident impliquant des ressortissants indiens illustre également cette approche responsable. Les forces compétentes ont rapidement mobilisé les opérations de recherche et de sauvetage, apporté leur assistance aux victimes et coopéré étroitement avec les autorités indiennes. Cette approche contribue à renforcer le prestige d'une diplomatie vietnamienne humaniste et responsable.

Les activités extérieures menées au cours de la semaine écoulée témoignent de la mise en œuvre progressive de la politique étrangère définie par le 14e Congrès du Parti. Qu'il s'agisse de la diplomatie de haut niveau, de la diplomatie économique, de l'action extérieure des collectivités locales, de la diplomatie populaire ou du traitement des questions régionales et internationales, toutes poursuivent un même objectif : préserver un environnement pacifique, mobiliser les ressources extérieures et renforcer le rayonnement international du Vietnam.

Cela reflète également une nouvelle étape dans la conception de la politique étrangère du Parti, où toutes les relations extérieures sont orientées vers le développement du pays et l’amélioration du bien-être de sa population. Chaque nouvelle opportunité de coopération, chaque nouveau marché, chaque nouvelle ressource mobilisée et chaque nouveau partenaire de confiance témoignent de la mise en œuvre concrète de la politique étrangère définie par le 14e Congrès du Parti. -VNA

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