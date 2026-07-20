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Patrimoine, numérique et création : la Résolution 80 porte ses premiers fruits

Les nombreuses initiatives menées dans les différentes localités contribuent à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles tout en créant de nouvelles ressources au service du développement socio-économique.

Rituel des offrandes lors de la fête de Co Loa 2026. Photo : VNA
Rituel des offrandes lors de la fête de Co Loa 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Plus de six mois après la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, de nombreuses localités et institutions du pays ont intensifié leurs actions en faveur de la préservation du patrimoine, de la transformation numérique, du développement des industries culturelles et de la création artistique.

Lors de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, le secrétaire général du Parti et président de l'État, To Lam, a souligné les insuffisances constatées dans la mise en œuvre de la Résolution n°80-NQ/TW, tout en définissant les grandes orientations stratégiques pour une nouvelle étape du développement culturel du pays.

Selon lui, l'identification de « quatre lacunes » et la mise en œuvre de « trois grandes transformations » constituent des priorités afin de faire de la culture un véritable moteur du développement national.

Ces derniers temps, Hanoï a poursuivi la préparation des dossiers de candidature du pho, du théâtre de marionnettes sur l'eau, de l'ao dai vietnamien et du site historique de Co Loa en vue de leur inscription sur les listes de l'UNESCO.

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Le numéro de Xam Hue Tinh, interprété par trois générations de chanteuses de ca tru du temple Bich Cau Dao Quan. Photo : VNA

Parallèlement, la capitale accélère la numérisation du patrimoine et le recours aux technologies numériques, à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle pour préserver et valoriser les richesses culturelles.

À Ho Chi Minh-Ville, de nombreux jeunes artistes développent des projets musicaux mêlant éléments traditionnels et styles contemporains afin de promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes sur les plateformes numériques.

Dans le Sud, la province d'An Giang poursuit activement la valorisation de son patrimoine culturel. Le dossier de candidature du site archéologique d'Oc Eo - Ba The est actuellement examiné par l'UNESCO et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) en vue d'une éventuelle inscription au patrimoine mondial. La province met également en œuvre un projet de développement du tourisme culturel d'Oc Eo pour la période 2026-2030 afin de valoriser le potentiel du site au service du développement socio-économique.

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L'espace d'exposition des Trésors nationaux de la culture d'Oc Eo. Photo : VNA

Les premiers résultats obtenus dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la transformation numérique, du développement des industries culturelles et de la création artistique montrent que la Résolution n°80-NQ/TW est progressivement mise en œuvre de manière efficace.

Les nombreuses initiatives menées dans les différentes localités contribuent à préserver et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles tout en créant de nouvelles ressources au service du développement socio-économique. -VNA

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