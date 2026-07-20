Le Vietnam, invité d'honneur du Festival multiculturel d'Augsbourg

Berlin (VNA) - La communauté vietnamienne de l'État de Bavière, dans le sud de l'Allemagne, a pris part le 18 juillet au Festival d'été Sommerfest 2026 en tant qu'invitée d'honneur. Sa présence a contribué à promouvoir l'image du Vietnam et de son peuple, tout en renforçant les échanges entre les peuples.

Organisé dans la ville d'Augsbourg, troisième plus grande ville de Bavière, cet événement d'envergure a réuni plus de vingt pavillons représentant différents pays afin de célébrer la diversité culturelle et de favoriser les échanges entre les communautés locales.

Le pavillon du Vietnam a captivé un large public grâce à une immersion sensorielle alliant gastronomie traditionnelle, avec des mets emblématiques tels que le nem cuon (rouleaux de printemps), le nem ran (rouleaux de printemps frits) et le bun cha (vermicelle de riz au porc grillé au charbon de bois), et l’élégance vestimentaire à travers les présentations de l’ao dai (tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes) et du chapeau conique. Les spectacles artistiques empreints de l’identité nationale ont également contribué à diffuser la culture vietnamienne, à renforcer la compréhension et la cohésion entre la communauté vietnamienne, les habitants locaux et les amis internationaux.

Cet événement a été organisé par le magazine Huong Viet, en étroite collaboration avec l’Association Vietnam-Allemagne à Schwaben et l'Association des Vietnamiens de Freising.

Lors de leur visite au pavillon vietnamien, Claudia Roth, députée du Bundestag, et Martin Schenkelberg, chef du Département de l'intégration et des affaires sociales d'Augsbourg, ont vivement salué les contributions de la communauté vietnamienne à la promotion culturelle, au renforcement des échanges populaires, et au dynamisme de l'amitié entre le Vietnam et l'Allemagne.

Selon Pham Khanh Nam, rédacteur en chef de la revue Huong Viet, ce festival offre au Vietnam une occasion de promouvoir l'image d'un pays dynamique, riche de son identité culturelle et résolument engagé dans l'intégration internationale. Il permet également de renforcer les liens avec les partenaires européens et d'élargir la coopération dans les domaines de la culture, du commerce, de l'investissement et du développement durable.

De telles activités d'échange contribuent aussi à renforcer la compréhension mutuelle et à créer des conditions favorables pour permettre au Vietnam de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), favorisant ainsi un développement plus concret, durable et substantiel des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et l'Union européenne, a-t-il ajouté.

La présence remarquée du Vietnam à ce festival réaffirme le rôle de la diplomatie culturelle et les échanges entre habitants pour consolider la compréhension, la confiance entre les nations et les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne et des partenaires internationaux. -VNA

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