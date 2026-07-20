Les Golden Disc Awards 2027, les Grammys sud-coréens, se tiendront à Hanoi

Hanoi (VNA) - La 41e édition des Golden Disc Awards se tiendra à Hanoi en janvier 2027, marquant la première fois que le Vietnam accueillera l’une des plus anciennes cérémonies de remise de prix de musique pop de la République de Corée.



Les organisateurs des Golden Disc Awards ont confirmé que la 41e édition se tiendra à Hanoi, en janvier 2027. D’autres détails, notamment la date exacte, le lieu, les nominations et les artistes présents, seront annoncés dans les mois à venir.



Ce sera la première fois que cette cérémonie K-pop de longue date se déroule au Vietnam, et la huitième fois qu’elle est organisée en dehors de la République de Corée, soulignant son rayonnement international croissant.



Les Golden Disc Awards récompensent les sorties musicales coréennes les plus réussies de l’année, en célébrant à la fois les performances numériques et physiques.



Connue pour sa programmation prestigieuse et ses performances exclusives, la cérémonie est un événement majeur du calendrier K-pop, attirant chaque année les plus grands artistes et l’attention des fans du monde entier.



Les éditions précédentes à l’étranger ont eu lieu dans de grandes villes asiatiques, notamment Osaka et Fukuoka (Japon), Kuala Lumpur (Malaisie), Pékin (Chine), Bangkok (Thaïlande), Jakarta (Indonésie) et Taipei (Taïwan, Chine), attirant chaque année des dizaines de milliers de fans.



Depuis son retour au format présentiel en 2023, le spectacle n’a cessé de prendre de l’ampleur.



La 37e cérémonie à Bangkok et la 38e édition à Jakarta ont chacune attiré environ 35.000 participants. La 39e édition des Golden Disc Awards à Fukuoka s’est déroulée sur deux jours et a accueilli près de 60.000 fans, tandis que la 40e édition au Taipei Dome a attiré 35 000 spectateurs supplémentaires.



De nombreuses célébrités étaient présentes, notamment Jennie (Blackpink), Le Sserafim, Stray Kids, IVE, NCT Wish, Enhypen, AllDay Project et KiiiKiii.



La 41e édition promet une cérémonie spectaculaire, offrant aux fans vietnamiens l’opportunité d’apprécier les performances exceptionnelles des plus grands artistes K-pop.



Créés en 1986, les Golden Disc Awards sont considérés par les médias internationaux comme les Grammys Awards sud-coréens. Depuis plus de quatre décennies, ils sont devenus l’un des événements les plus prestigieux de l’industrie musicale sud-coréenne, récompensant les artistes, les albums et les chansons ayant connu un succès retentissant tout au long de l’année.



Outre la remise des prix, le programme se distingue également par des spectacles mis en scène avec soin et des performances exclusives d’artistes K-pop.



Pour les fans envisageant un voyage K-pop en hiver, Hanoi devient une nouvelle destination sur le circuit des récompenses, poursuivant la tendance d’organiser de grands événements musicaux sud-coréens à l’étranger. – VNA



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