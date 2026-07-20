Mille ans de fraternité entre deux villages de Van Phuc et de Nga My à Hanoï

Hanoï (VNA) – Les 18 et 19 juillet (soit les 5 et 6 du sixième mois lunaire), les habitants des villages de Van Phuc (commune de Nam Phu, Hanoï) et de Nga My (commune de Thanh Oai, Hanoï) ont célébré avec enthousiasme le millénaire de leur alliance fraternelle à travers une série d'activités culturelles et artistiques.



La cérémonie commémorative, organisée le 19 juillet à la maison communale de Van Phuc, a offert à la communauté l'occasion de revenir sur mille ans d'une tradition exemplaire, profondément enracinée dans l'histoire locale.



Le moment fort des festivités a été le spectacle épique « Van Phuc – Nga My : des villages anciens, une histoire lumineuse », créé spécialement pour marquer le millénaire des liens d'amitié entre les deux villages.



Selon les anciens des deux localités, cette coutume de "kết chạ", transmise de génération en génération, incarne depuis des siècles l'esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité du peuple vietnamien.



Les chercheurs en culture estiment que l'exceptionnelle valeur de cette alliance ne réside pas seulement dans son ancienneté de mille ans, mais aussi dans l'abondance des preuves historiques qui en attestent la continuité. Généalogies sacrées, édits royaux des dynasties féodales et précieux manuscrits en caractères sino-vietnamiens conservés dans les maisons communales témoignent de la permanence de cette relation unique dans l'histoire de la culture populaire vietnamienne.



Autrefois, la digue de Dinh Nhi, située au sud de l'ancienne capitale impériale, se rompait régulièrement, provoquant inondations, mauvaises récoltes et lourdes pertes pour la population. Après un édit royal mobilisant les habitants de Van Phuc pour réparer la digue, les travaux purent être achevés. Reconnaissants envers leurs voisins qui avaient accompli cette tâche sur leur territoire, les habitants de Nga My demandèrent à conclure une alliance fraternelle avec Van Phuc afin que les deux villages puissent désormais s'entraider dans les travaux agricoles, la prévention des catastrophes naturelles et l'organisation de la vie communautaire. Cette alliance fut approuvée par le souverain et devint une coutume durable qui s'est perpétuée au fil des siècles.



Dans une étude publiée en 2011 dans les Informations sur les études Hán-Nôm, le professeur associé Bui Xuan Dinh, de l'Institut d'ethnologie, et la docteure Nguyen Thu Hien, du Musée de Hanoï, ont présenté un ensemble de sept documents en caractères sino-vietnamiens conservés dans les maisons communales des deux villages, datant des règnes de Tu Duc à Bao Đai. Ces documents constituent de précieux témoignages sur les modalités de transmission et de maintien de cette tradition au sein des communautés villageoises à travers les différentes dynasties.



Pour l'historien Le Van Lan, l'alliance entre Van Phuc et Nga My constitue un cas exceptionnel dans le patrimoine culturel des villages vietnamiens. Il souligne notamment son ancienneté millénaire, remontant aux débuts de la fondation de Thang Long sous la dynastie des Ly. Rares sont les liens de fraternité entre communautés du delta du fleuve Rouge qui aient été préservés sans interruption pendant une période aussi longue.



La coutume du "kết chạ", également appelée alliance fraternelle entre villages, est l'une des traditions les plus anciennes et les plus riches en valeurs humaines du delta du Nord. Née de la nécessité de renforcer la solidarité entre communautés pour la mise en valeur des terres, la maîtrise des eaux, le développement agricole, la protection contre les catastrophes naturelles ou les conflits, ainsi que l'organisation des activités culturelles, elle est devenue, au fil des siècles, un puissant facteur de cohésion entre les villages vietnamiens. - VNA

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