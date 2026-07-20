Culture-Sports

Mille ans de fraternité entre deux villages de Van Phuc et de Nga My à Hanoï

À l'heure où l'urbanisation et la mondialisation mettent à l'épreuve les traditions, la coutume du "kết chạ" (alliance fraternelle entre villages) demeure un symbole vivant de solidarité et de cohésion communautaire. Les villages de Van Phuc et de Nga My, à Hanoï, célèbrent cette année le millénaire de leur pacte d'amitié, un héritage exceptionnel qui continue d'inspirer le développement culturel.

Des habitants des villages de Van Phuc (commune de Nam Phu, Hanoï) et de Nga My (commune de Thanh Oai, Hanoï) célèbrent avec enthousiasme le millénaire de leur alliance fraternelle. Photo : VNA
Des habitants des villages de Van Phuc (commune de Nam Phu, Hanoï) et de Nga My (commune de Thanh Oai, Hanoï) célèbrent avec enthousiasme le millénaire de leur alliance fraternelle. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les 18 et 19 juillet (soit les 5 et 6 du sixième mois lunaire), les habitants des villages de Van Phuc (commune de Nam Phu, Hanoï) et de Nga My (commune de Thanh Oai, Hanoï) ont célébré avec enthousiasme le millénaire de leur alliance fraternelle à travers une série d'activités culturelles et artistiques.

La cérémonie commémorative, organisée le 19 juillet à la maison communale de Van Phuc, a offert à la communauté l'occasion de revenir sur mille ans d'une tradition exemplaire, profondément enracinée dans l'histoire locale.

Le moment fort des festivités a été le spectacle épique « Van Phuc – Nga My : des villages anciens, une histoire lumineuse », créé spécialement pour marquer le millénaire des liens d'amitié entre les deux villages.

Selon les anciens des deux localités, cette coutume de "kết chạ", transmise de génération en génération, incarne depuis des siècles l'esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité du peuple vietnamien.

Les chercheurs en culture estiment que l'exceptionnelle valeur de cette alliance ne réside pas seulement dans son ancienneté de mille ans, mais aussi dans l'abondance des preuves historiques qui en attestent la continuité. Généalogies sacrées, édits royaux des dynasties féodales et précieux manuscrits en caractères sino-vietnamiens conservés dans les maisons communales témoignent de la permanence de cette relation unique dans l'histoire de la culture populaire vietnamienne.

Autrefois, la digue de Dinh Nhi, située au sud de l'ancienne capitale impériale, se rompait régulièrement, provoquant inondations, mauvaises récoltes et lourdes pertes pour la population. Après un édit royal mobilisant les habitants de Van Phuc pour réparer la digue, les travaux purent être achevés. Reconnaissants envers leurs voisins qui avaient accompli cette tâche sur leur territoire, les habitants de Nga My demandèrent à conclure une alliance fraternelle avec Van Phuc afin que les deux villages puissent désormais s'entraider dans les travaux agricoles, la prévention des catastrophes naturelles et l'organisation de la vie communautaire. Cette alliance fut approuvée par le souverain et devint une coutume durable qui s'est perpétuée au fil des siècles.

Dans une étude publiée en 2011 dans les Informations sur les études Hán-Nôm, le professeur associé Bui Xuan Dinh, de l'Institut d'ethnologie, et la docteure Nguyen Thu Hien, du Musée de Hanoï, ont présenté un ensemble de sept documents en caractères sino-vietnamiens conservés dans les maisons communales des deux villages, datant des règnes de Tu Duc à Bao Đai. Ces documents constituent de précieux témoignages sur les modalités de transmission et de maintien de cette tradition au sein des communautés villageoises à travers les différentes dynasties.

Pour l'historien Le Van Lan, l'alliance entre Van Phuc et Nga My constitue un cas exceptionnel dans le patrimoine culturel des villages vietnamiens. Il souligne notamment son ancienneté millénaire, remontant aux débuts de la fondation de Thang Long sous la dynastie des Ly. Rares sont les liens de fraternité entre communautés du delta du fleuve Rouge qui aient été préservés sans interruption pendant une période aussi longue.

La coutume du "kết chạ", également appelée alliance fraternelle entre villages, est l'une des traditions les plus anciennes et les plus riches en valeurs humaines du delta du Nord. Née de la nécessité de renforcer la solidarité entre communautés pour la mise en valeur des terres, la maîtrise des eaux, le développement agricole, la protection contre les catastrophes naturelles ou les conflits, ainsi que l'organisation des activités culturelles, elle est devenue, au fil des siècles, un puissant facteur de cohésion entre les villages vietnamiens. - VNA

source
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #patrimoine culturel #solidarité communautaire #millénaire #tradition #culture populaire #Thăng Long
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Lam Binh édifie un « Village de création de contenu numérique » associé au développement du tourisme

Forte de ses paysages naturels majestueux, d’un climat pur et d’une identité culturelle ethnique singulière et bien conservée, la commune montagneuse de Lam Binh (province de Tuyên Quang) s’oriente vers un développement touristique étroitement lié à la transformation numérique et à l’économie numérique pour la période 2026-2030. Cette stratégie vise à créer des emplois, à accroître les revenus des habitants, à préserver le patrimoine culturel et à dynamiser le développement socio-économique local.

Inauguration du Village de la céramique vietnamienne à Da Nang. Photo: VNA

Le Village de la céramique vietnamienne ouvre ses portes à Da Nang

Développé par DHC Ceramics, le projet allie un espace d'exposition culturelle à des ateliers pratiques autour du patrimoine potier vietnamien. L’une des particularités du site réside dans la reproduction en céramique de plusieurs sites emblématiques de Da Nang tels que la pagode Linh Ung, les montagnes de Marbre, les collines de Ba Na ou encore le parc thermal de Nui Than Tai.

Voir plus

Mme Claudia Roth, députée au Bundestag, visite le stand vietnamien. Photo : VNA

Le Vietnam, invité d'honneur du Festival multiculturel d'Augsbourg

Lors du Festival d'été Sommerfest 2026, le pavillon du Vietnam a captivé un large public grâce à une immersion sensorielle alliant gastronomie traditionnelle, avec des mets emblématiques, et l’élégance vestimentaire à travers les présentations de l’ao dai (tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes) et du chapeau conique.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Minh Tam s'exprime . Photo: VNA

Une projection de "Mưa Đỏ" au Laos pour célébrer l'amitié Vietnam-Laos

Récompensé par plusieurs distinctions nationales, dont le Lotus d'or et le Cerf-volant d'or, et sélectionné pour représenter le cinéma vietnamien aux Oscars, le film "Mưa Đỏ" retrace avec émotion les 81 jours et nuits de combats pour la défense de l'ancienne citadelle de Quang Tri en 1972. Il met en lumière le courage d'une génération de jeunes et d'étudiants qui ont quitté les bancs de l'école pour défendre l'indépendance et la liberté de la nation.

Des acteurs recréent la beauté de la culture maritime lors du carnaval de rue. Photo : VNA

Le Carnaval de rue, temps fort du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026

Organisée sous le thème "Symphonie de la mer bleue – Convergence des couleurs", le Carnaval de rue et le défilé de chars, événements phares du Festival de la Mer de Khanh Hoa 2026, ont attiré une foule considérable de résidents et de touristes venus du monde entier.

Un numéro artistique des jeunes Vietnamiens d'outre-mer lors d'un programme d'échanges consacré à la langue vietnamienne. Photo / VNA

Camp d'été du Vietnam 2026 : la langue vietnamienne à l'honneur

Le Camp d'été du Vietnam 2026 a réuni à Huê plus de 100 jeunes Vietnamiens d'outre-mer de 32 pays et territoires autour d'un programme d'échanges consacré à la langue vietnamienne, illustrant les efforts du Vietnam pour préserver la langue maternelle et consolider les liens entre les jeunes générations de la diaspora et leur pays d'origine.

La VPS Cup Fareast 19R Open et Régate Internationale 2026 se tiendra dans la baie de Nha Trang du 17 au 19 juillet. Photo fournie par le comité d'organisation

Régate internationale : Nha Trang toutes voiles dehors

Neuf équipes issues des principaux clubs de voile d’Asie sont attendues en compétition. Elles représenteront le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Singapour, les Philippines et la Thaïlande, aux côtés des meilleures équipes vietnamiennes.

Interprétation des chants chèo tàu, de la commune d'Ô Diên, à Hanoi. Photo: VNA

Vietnam : De la mine d’or patrimoniale aux ressources nationales d’innovation

S’adressant à la deuxième réunion du Comité directeur central sur le développement de la culture vietnamienne, le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a souligné la nécessité de transformer le vaste patrimoine du pays en un moteur de croissance endogène pour l’ère numérique.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam s'exprime à l'événement. Photo : VNA

Projection du film "Mưa Đỏ" (Pluie rouge) au Laos

Une projection spéciale du film "Mưa Đỏ" (Pluie Rouge) à l’intention des cadres et anciens responsables des commissions du Parti, des ministères et des secteurs du Laos s'est récemment tenue à Vientiane (au Laos).

« Daddy Cool », tube disco emblématique sorti en 1976 par le groupe Boney M, est interprété par la célèbre chanteuse Liz Mitchell (72 ans, membre du groupe) lors du « Concert de printemps de Dalat » le 21 décembre 2024. Photo : VNA

Tourisme musical : partir en live en Asie du Sud-Est

Plutôt que de choisir une destination en premier lieu, de nombreux voyageurs planifient désormais leurs voyages autour de concerts et de festivals de musique, transformant ainsi le tourisme musical, autrefois marginal, en un puissant moteur de la demande touristique en Asie du Sud-Est.

Au site panoramique national de Hòn Chồng-Hòn Đỏ, les visiteurs peuvent assister à des performances sur le lithophone unique de 54 pièces assemblé par le collectionneur Nguyên Xuân Quang. Photo: baovanhoa.vn

Les vieilles pierres sonores donnent de la voix au bord de la mer

Des pierres anciennes, façonnées par la nature et animées par la main de l’homme, chanteront à nouveau au bord de la mer à Nha Trang. Un programme culturel d’une semaine, articulé autour d’un rare ensemble de 54 lithophones, invite les visiteurs à découvrir la vitalité intemporelle du patrimoine musical vietnamien.

Le tourisme en bateau-panier dans le village de Cam Thanh, à Dà Nang, apporte d'importants bénéfices économiques à la population locale. Photo: VNA

Le tourisme rural puise sa force dans la culture autochtone

Le Vietnam compte actuellement plus de 600 modèles d’agritourisme et de tourisme rural, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 billions de dôngs (956 millions de dollars). Ce secteur est devenu une source de revenus importante pour de nombreuses communautés rurales cherchant à diversifier leurs moyens de subsistance.

Hanoï organisera du 7 au 9 août la première édition de son Festival international des arts martiaux. Photo: VNA

Hanoï accueillera son premier Festival international des arts martiaux

Hanoï organisera du 7 au 9 août la première édition de son Festival international des arts martiaux. Réunissant des milliers de pratiquants vietnamiens et étrangers, l’événement vise à promouvoir le patrimoine des arts martiaux vietnamiens, à renforcer les échanges culturels internationaux et à valoriser l’image de la capitale.

Visiteurs à l'’exposition «Héritage doré – Convergence de la quintessence». Photo: baophapluat.vn

À la citadelle de Huê, tout l’or de la dynastie des Nguyên

L’exposition «Héritage doré – Convergence de la quintessence» présente des trésors impériaux qui symbolisaient jadis la puissance suprême de la dynastie des Nguyên. Grâce au savoir-faire exceptionnel des artisans de la Cour, chaque objet exposé révèle des sculptures et des motifs d’une finesse exquise, témoignant du summum de l’artisanat traditionnel et de reflètent pleinement la quintessence artistique d’une période de l’histoire du pays.