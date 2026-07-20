Économie

Le Vietnam et Central Retail renforcent la promotion des produits vietnamiens

La ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le groupe Central Retail poursuivent leur coopération pour promouvoir les produits vietnamiens à l’étranger, à travers notamment la huitième Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande et Vietnam International Sourcing 2026.

La vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang et Paul Lê, vice-président chargé de la promotion commerciale et des exportations du groupe Central Retail. Photo : Journal Cong Thuong
La vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang et Paul Lê, vice-président chargé de la promotion commerciale et des exportations du groupe Central Retail. Photo : Journal Cong Thuong

Hanoï (VNA) – La vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a reçu le 20 juillet à Hanoï Paul Lê, vice-président chargé de la promotion commerciale et des exportations du groupe Central Retail, afin d’examiner les programmes de coopération destinés à promouvoir les produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

À cette occasion, Paul Lê a présenté le projet d’organisation de la huitième édition de la Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande, prévue à la mi-septembre 2026 au centre commercial CentralWorld, à Bangkok. Organisé chaque année, cet événement vise à promouvoir l’image, la qualité et les marques des produits vietnamiens auprès des consommateurs thaïlandais, tout en offrant aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités pour élargir leur réseau de distribution sur ce marché.

Le représentant de Central Retail a également confirmé la poursuite de la coopération avec le ministère de l’Industrie et du Commerce dans l’organisation de Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), qui se tiendra du 3 au 5 septembre au Centre des foires et des expositions de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville. À cette occasion, le groupe participera aux activités de mise en relation d’affaires, de recherche de fournisseurs et de promotion de l’intégration des produits vietnamiens dans son réseau de distribution ainsi que sur d’autres marchés internationaux.

Ces deux événements figurent parmi les principales activités de coopération entre le ministère et Central Retail en matière de promotion commerciale. Ils contribueront à accroître la visibilité des produits vietnamiens, à soutenir les entreprises dans leur développement à l’exportation et à renforcer les liens avec les acheteurs internationaux.

Paul Lê a par ailleurs présenté la stratégie de développement de Central Retail au Vietnam, fondée sur la vision « Pour un Vietnam plus prospère ». Le groupe entend poursuivre l’expansion de son réseau de centres commerciaux et de supermarchés modernes dans de nombreuses localités du pays, contribuant ainsi à la modernisation des infrastructures commerciales, à la création d’emplois et au renforcement de l’accès des agriculteurs, des coopératives et des entreprises vietnamiennes à ses circuits de distribution. Cette stratégie vise également à accroître la valeur ajoutée et la compétitivité des produits vietnamiens sur les marchés national et international.

La vice-ministre Phan Thi Thang a salué les contributions de Central Retail aux côtés du ministère dans la mise en œuvre des programmes de promotion commerciale et de valorisation des produits vietnamiens. Elle a encouragé le groupe à poursuivre ses initiatives afin de promouvoir plus efficacement les produits phares du Vietnam et de renforcer leur image de marque à l’étranger.

Elle s’est déclarée convaincue que les deux parties poursuivraient leur étroite coopération pour assurer le succès de la huitième Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande et de Vietnam International Sourcing 2026, contribuant ainsi à stimuler les exportations, à renforcer la présence des produits vietnamiens sur les marchés internationaux et à approfondir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et ses partenaires étrangers. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Central Retail
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