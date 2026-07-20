Économie

Le marché des médicaments reste effervescent et dope les actions pharmaceutiques

Le marché intérieur continue de bénéficier de la demande croissante de soins de santé et de l’expansion de la couverture d’assurance maladie, faisant du Vietnam une destination de plus en plus attractive pour les entreprises pharmaceutiques mondiales.

Selon une étude sectorielle, le marché pharmaceutique vietnamien devrait atteindre environ 10 milliards de dollars en 2026. Photo : suckhoedoisong.vn
Selon une étude sectorielle, le marché pharmaceutique vietnamien devrait atteindre environ 10 milliards de dollars en 2026. Photo : suckhoedoisong.vn

Hanoi (VNA) - Le marché pharmaceutique vietnamien approche les 10 milliards de dollars, confortant sa position parmi les marchés de la santé à la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est et suscitant un intérêt croissant de la part des laboratoires pharmaceutiques internationaux et des investisseurs.

Selon une étude sectorielle, le marché devrait atteindre environ 10 milliards de dollars en 2026, une hausse significative par rapport aux quelque 7 milliards de dollars d’il y a quelques années.

La croissance du secteur est alimentée par de multiples facteurs structurels. Le Vietnam figure parmi les pays d’Asie où le vieillissement de la population est le plus rapide, tandis que l’expansion de la classe moyenne stimule la demande de services de santé.

Les dépenses pharmaceutiques annuelles ont atteint environ 75 dollars par habitant, mais restent nettement inférieures à celles de la Thaïlande et de la Malaisie, ce qui indique un potentiel de croissance considérable.

Les analystes estiment que le marché intérieur continue de bénéficier de la demande croissante de soins de santé et de l’extension de la couverture d’assurance maladie, faisant du Vietnam une destination de plus en plus attractive pour les entreprises pharmaceutiques internationales.

L’une des transactions les plus marquantes a été la prise de contrôle de DHG Pharmaceutical par le japonais Taisho. Cette acquisition a renforcé le plus grand producteur pharmaceutique du pays en améliorant sa gouvernance d’entreprise et ses capacités de recherche et développement, tout en élargissant son portefeuille de produits.

Chez Imexpharm, la participation de l’actionnaire étranger Livzon Pharmaceutical a également souligné l’attrait des entreprises exploitant des sites de production conformes aux normes BPF de l’UE.

Parallèlement, le groupe américain Abbott Laboratories, via sa filiale CFR International, a porté sa participation dans Domesco à 51,7%, prenant ainsi le contrôle de l’entreprise après une série d’acquisitions d’actions. Cette transaction a permis à Abbott d’étendre sa présence au Vietnam tout en renforçant ses capacités de production locales, soutenant ainsi sa stratégie de croissance en Asie.

Des investisseurs sud-coréens ont également rejoint cette vague d’acquisitions. Daewoong Pharmaceutical, en partenariat avec Mirae Asset, a acquis 16,6 millions d’actions de Traphaco auprès de Mekong Capital et Vietnam Holding, soit une participation de 40,12 %, pour un montant supérieur à 2,35 billions de dôngs. À l’issue de cette transaction, Daewoong est devenu actionnaire stratégique de Traphaco, tandis que Mirae Asset a endossé le rôle d’investisseur financier à long terme.

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À l’intérieur d’un laboratoire de DHG Pharmaceutical. Photo : dhgpharma.com.vn

Selon les analystes de marché, les groupes pharmaceutiques étrangers privilégient de plus en plus les fusions-acquisitions à la construction de nouvelles usines, ce qui leur permet d’accéder immédiatement aux réseaux de distribution, à la clientèle et aux licences de fabrication du Vietnam.

SHS Research indique que la période 2025-2030 marque un nouveau cycle de croissance pour l’industrie pharmaceutique vietnamienne, qui passe d’une production traditionnelle de médicaments génériques à un écosystème de fabrication moderne, conforme aux normes internationales et davantage intégré aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les analystes de Viet Dragon Securities (VDSC) prévoient également une accélération des fusions-acquisitions, notamment parmi les entreprises disposant de solides réseaux de distribution hospitalière, d’installations de production de pointe et d’une capacité de détention suffisante pour accueillir des investisseurs stratégiques.

Malgré ces perspectives favorables, les entreprises pharmaceutiques vietnamiennes continuent de faire face à des défis. Environ 80 à 90% des ingrédients pharmaceutiques sont encore importés, tandis que des capacités de recherche et développement limitées rendent difficile la compétitivité de nombreuses entreprises sur les segments des médicaments de haute technologie.

Les perspectives de croissance à long terme du secteur, conjuguées à la hausse des investissements étrangers, modifient également le sentiment des investisseurs à l’égard des actions pharmaceutiques.

Traditionnellement considérées comme des valeurs défensives en raison d’une demande stable dans le secteur de la santé, les sociétés pharmaceutiques attirent de plus en plus l’attention, car les fusions-acquisitions et la hausse des dépenses de santé incitent les investisseurs à réévaluer leurs valorisations.

Depuis début 2026, la performance des actions du secteur pharmaceutique a divergé. Les actions de Binh Dinh Pharmaceutical and Medical Equipment JSC ont enregistré une hausse à deux chiffres, portées par les anticipations d’une forte croissance des médicaments oncologiques et du circuit hospitalier. De leur côté, DHG Pharma et Imexpharm ont maintenu une progression constante, soutenues par une situation financière solide et des perspectives de croissance à long terme prometteuses.

De nombreuses valeurs pharmaceutiques ont fait preuve d’une relative résilience, malgré le repli de 8,9% de l’indice de la santé au Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) en avril et de plus de 5% en juin, illustrant ainsi le caractère défensif du secteur.

Selon plusieurs sociétés de courtage, les bénéfices du secteur pharmaceutique pourraient progresser de 10 à 12% en 2026, portés par la demande croissante de soins de santé, le développement des circuits de distribution hospitaliers et des politiques favorables aux médicaments fabriqués localement.

Les analystes estiment également que les entreprises disposant d’installations certifiées EU-GMP, de vastes réseaux de distribution et d’une marge de manœuvre suffisante pour les investisseurs stratégiques resteront des cibles privilégiées pour les capitaux étrangers dans le contexte actuel de fusions-acquisitions. – VNA

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