Le secteur pétrolier, moteur de l’économie maritime

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Hanoi (VNA) - Près de huit ans après la mise en œuvre de la Résolution n°36-NQ/TW sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, le secteur pétrolier continue de confirmer son rôle de pilier de l’économie maritime nationale. Grâce à des performances soutenues en matière de production, d’investissement et de recettes budgétaires, il demeure un moteur essentiel de la sécurité énergétique et du développement économique du pays.

Selon Le Manh Cuong, directeur général du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), la production cumulée de pétrole et de gaz entre 2018 et 2025 a dépassé 155,2 millions de tonnes. Au cours de cette période, le groupe a également fourni 37,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel destinés à la production d’électricité, contribuant à une production annuelle de plus de 53 milliards de kWh, soit environ un tiers de la production électrique nationale. Petrovietnam couvre par ailleurs près de 60 % des besoins domestiques en carburants et 70 % de la demande nationale en engrais.

Ces résultats se traduisent par un chiffre d’affaires cumulé de 6.300 billions de dôngs sur la période, un bénéfice consolidé avant impôts de plus de 414.500 milliards de dôngs et une contribution au budget de l’État de 1.080 billions de dôngs. Les investissements réalisés au cours des huit dernières années ont atteint 256.000 milliards de dôngs, avec une priorité accordée au redressement des projets en difficulté. Quatre des cinq projets concernés ont déjà été retirés de la liste des douze projets industriels les moins performants du secteur de l’industrie et du commerce.

Parallèlement, plusieurs projets énergétiques stratégiques, notamment la chaîne gaz-électricité du bloc B, le projet Ca Voi Xanh, le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) de Son My et la centrale thermique Long Phu 1, progressent activement.

Le groupe poursuit également sa transition vers un modèle de développement plus durable. Il accélère le développement de projets d’éolien offshore représentant un potentiel de plusieurs dizaines de gigawatts, développe les infrastructures liées au GNL et mène des recherches sur les technologies de captage et de stockage du carbone afin de réduire les émissions. Les activités pétrolières en mer se poursuivent en parallèle, contribuant à la présence économique du Vietnam dans ses espaces maritimes.

Cette dynamique s’est poursuivie au premier semestre 2026. L’ensemble des principaux indicateurs de production a dépassé les objectifs fixés, avec des performances supérieures de 5 à 23,1 % aux prévisions. Fait notable, la production de pétrole brut a progressé de 14,2 % sur un an, une première depuis 2015, malgré le déclin naturel de plusieurs gisements.

Les résultats financiers confirment cette tendance. Le chiffre d’affaires global du groupe a atteint 734.700 milliards de dôngs au cours des six premiers mois de l’année, en hausse de 49 % par rapport à la même période de l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 445.400 milliards de dôngs, dépassant de 22 % le plan prévu et progressant de 39 % en rythme annuel. Les recettes versées au budget de l’État se sont élevées à 88.900 milliards de dôngs, en augmentation de 27 %.

Malgré ces performances, le secteur fait face à plusieurs défis. Les réserves d’hydrocarbures diminuent naturellement de 10 à 15 % par an, tandis que les coûts d’exploitation augmentent. Les professionnels appellent ainsi les autorités à accélérer la révision des politiques relatives à la mobilisation des centrales utilisant le gaz naturel, à la tarification du GNL ainsi qu’à la répartition de cette ressource entre les différentes installations. Ils recommandent également de compléter le cadre juridique encadrant l’éolien offshore, l’hydrogène, le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS), l’énergie nucléaire et les projets d’exploration en eaux profondes.

Pour Ta Dinh Thi, vice-président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, la modernisation du cadre institutionnel constitue une condition essentielle pour ouvrir un nouvel espace de développement au secteur énergétique. Il préconise notamment l’introduction de mécanismes expérimentaux encadrés (« sandbox »), permettant aux entreprises de tester de nouveaux modèles d’investissement et d’innovation tout en garantissant une gestion maîtrisée des risques.

Au-delà des activités traditionnelles d’exploration, d’exploitation et de transformation des hydrocarbures, les spécialistes estiment que l’avenir du secteur repose sur son intégration dans les nouvelles chaînes de valeur liées à l’éolien offshore, au gaz, à l’hydrogène, à l’ammoniac vert et aux autres énergies propres. Ils soulignent également que les importantes bases de données géologiques, géophysiques et océanographiques accumulées par l’industrie pétrolière constituent un atout stratégique pour le développement de l’économie maritime et la création, à terme, de pôles industriels dédiés aux énergies marines au Vietnam. -VNA

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Nguyễn Thanh Bình